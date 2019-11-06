7 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 листопада, віряни вшановують пам'ять ченця Печерського монастиря Мартирія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять ченця Печерського монастиря Мартирія. За високу душевну чистоту і дотримання суворого посту був поставлений в диякони, мав дар творити дива. Його святе ім'я згадується в 7-й пісні канону преподобним Дальніх печер. У народі говорили, що 7 листопада плаче навіть природа – дощиком або снігом. Потрібно було згадати всіх сірих та убогих, нещасних та скривджених, пожаліти їх.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 7 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін, Тавіфа, Хрисанф (Хрисанфій). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1909 – створення Українського Студентського Союзу у Львові.

1917 – початок Жовтневої революції.

1928 – відкриття першого радянського і європейського хмарочосу – харківського Держпрому.

1951 – у Києві запрацював перший в Україні телецентр.

1967 – Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.

2000 – Джордж Буш-молодший став президентом США.

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ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЛИСТОПАДА

1706 – Карло Чечере, італійський композитор.

1855 – історик, археолог, етнограф, автор праць з історії українського козацтва Дмитро Яворницький.

1857 – український історик Дмитро Багалій.

1867 – Марія Склодовська-Кюрі, французький фізик і хімік, двічі лауреат Нобелівської премії.

1888 – Нестор Махно, український анархіст-комуніст.

1903 – Арі Баррозу, бразильський композитор, піаніст.

1913 – Альбер Камю, французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури.

1936 – український поет Микола Вінграновський.

1967 – David Guetta, відомий французький діджей.

1968 – український політик Олег Тягнибок.

1986 – український футболіст Дмитро Чигринський.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Зірки світили тьмяним світлом – день буде непогожий.

Обов'язково 7 листопада піде дощ або сніг.

Якщо встати рано вранці, запалити церковну свічку і попросити померлих родичів допомогти порадою, то вирішення проблеми прийде вже на наступний день.

Якщо після поминок залишається їжа, її слід обов'язково роздати бідним і попросити їх помолитися за померлих.

У дідівські плачі і дощ плаче.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна їсти хліб – прикмета, що рік хлібним не буде.

Жінкам заборонено плакати в подушку, оскільки перо всі сльози пам'ятає, а значить, неприємності збережуться на тривалий термін. Тим більше якщо інша людина ляже на цю подушку, то всі біди перейдуть до неї.

Не можна лихословити та погано думати про інших, аби не накликати лиха на свою родину.

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