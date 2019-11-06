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7 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 листопада, віряни вшановують пам'ять ченця Печерського монастиря Мартирія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять ченця Печерського монастиря Мартирія. За високу душевну чистоту і дотримання суворого посту був поставлений в диякони, мав дар творити дива. Його святе ім'я згадується в 7-й пісні канону преподобним Дальніх печер. У народі говорили, що 7 листопада плаче навіть природа – дощиком або снігом. Потрібно було згадати всіх сірих та убогих, нещасних та скривджених, пожаліти їх.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 7 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін, Тавіфа, Хрисанф (Хрисанфій). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1909 – створення Українського Студентського Союзу у Львові.
- 1917 – початок Жовтневої революції.
- 1928 – відкриття першого радянського і європейського хмарочосу – харківського Держпрому.
- 1951 – у Києві запрацював перший в Україні телецентр.
- 1967 – Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.
- 2000 – Джордж Буш-молодший став президентом США.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЛИСТОПАДА
- 1706 – Карло Чечере, італійський композитор.
- 1855 – історик, археолог, етнограф, автор праць з історії українського козацтва Дмитро Яворницький.
- 1857 – український історик Дмитро Багалій.
- 1867 – Марія Склодовська-Кюрі, французький фізик і хімік, двічі лауреат Нобелівської премії.
- 1888 – Нестор Махно, український анархіст-комуніст.
- 1903 – Арі Баррозу, бразильський композитор, піаніст.
- 1913 – Альбер Камю, французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури.
- 1936 – український поет Микола Вінграновський.
- 1967 – David Guetta, відомий французький діджей.
- 1968 – український політик Олег Тягнибок.
- 1986 – український футболіст Дмитро Чигринський.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Зірки світили тьмяним світлом – день буде непогожий.
- Обов'язково 7 листопада піде дощ або сніг.
- Якщо встати рано вранці, запалити церковну свічку і попросити померлих родичів допомогти порадою, то вирішення проблеми прийде вже на наступний день.
- Якщо після поминок залишається їжа, її слід обов'язково роздати бідним і попросити їх помолитися за померлих.
- У дідівські плачі і дощ плаче.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна їсти хліб – прикмета, що рік хлібним не буде.
- Жінкам заборонено плакати в подушку, оскільки перо всі сльози пам'ятає, а значить, неприємності збережуться на тривалий термін. Тим більше якщо інша людина ляже на цю подушку, то всі біди перейдуть до неї.
- Не можна лихословити та погано думати про інших, аби не накликати лиха на свою родину.
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