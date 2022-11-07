7 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 листопада, у світі відзначають Міжнародний день інуїтів, а також Міжнародний день африканського письменника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 7 листопада, вшановують пам'ять праведної Тавіфи. Вона була відома своєю добродійністю і працьовитістю. Проживала вона в Іоппії (зараз Яффа) в I столітті.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 7 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін, Тавіфа, Хрисанф (Хрисанфій).​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1928 – в Харкові офіційно відкрито Держпром – перший український та європейський хмарочос.

1940 – У Канаді створено Комітет українців Канади – КУК.

1941 – Люфтваффе потопило теплохід "Вірменія" поблизу Севастополя. Загинуло понад 5 тисяч осіб.

1951 – У Києві почав роботу перший в Українській РСР телевізійний центр.

1967 – Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.

1990 – розгін міліцією у Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари.

2000 – Джордж Вокер Буш став президентом США.

2009 – британський боксер-суперваговик Девід Хей переміг Миколу Валуєва і відібрав у нього титул чемпіона світу за версією WBA.

2012 – Сталася стрілянина у Медведкові.

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЛИСТОПАДА

1867 – Марія Склодовська-Кюрі, французький фізик і хімік польського походження, дворазовий Нобелівський лауреат.

1888 – Нестор Махно, керівник селянського повстанського руху 1918–1921 років.

1898 – Дмитро Капка, український актор.

1913 – Альбер Камю, французький романіст, філософ, публіцист, лауреат Нобелівської премії з літератури.

1917 – Матвій Шестопал, український журналіст, публіцист, науковець, кандидат філологічних наук, декан факультету журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка у 1955-1957 роках. Репресований в роки СРСР за звинуваченням в українському буржуазному націоналізмі.

1936 – Микола Вінграновський, український письменник і кінематографіст.

1950 – Віталій Садовський, український художник.

1956 – Михайло Альперін, джазовий піаніст, композитор, педагог.

1971 – Марку Вашконселуш, португальський бадмінтоніст.

1983 – Патрік Торесен, норвезький хокеїст.

1987 – Галина Пундик, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка.

1988 – Олександр Долгополов, український тенісист.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо зірки на небі тьмяно світяться, день буде холодним і непогожим.

Якщо на деревах багато листя, то зима буде затяжною.

Якщо випало багато снігу, буде хороший урожай злакових.

Якщо вітер завиває, то негода триватиме ще кілька днів.

Вранці туман – до відлиги.

Ворони сидять на нижніх гілках дерев – до сильного вітру.

7 листопада найчастіше йде сніг або дощ – це природа оплакує покійних.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна їсти хліб, інакше рік буде важким.

У цей день жінкам не можна плакати в подушку. Вважається, що пір'я, якими вона набита, пам'ятає все. Через це неприємності будуть переслідувати даму ще довгий час. Якщо інша людина приляже на цю подушку, то всі нещастя перейдуть на неї.

Якщо в цей день відмовити жебракові або знедоленому в проханні, то можна накликати на себе горе.

Читайте також: 4 ідеальні фільми на вечір з осіннім настроєм