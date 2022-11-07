На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
7 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 130
Сьогодні, 7 листопада, у світі відзначають Міжнародний день інуїтів, а також Міжнародний день африканського письменника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 7 листопада, вшановують пам'ять праведної Тавіфи. Вона була відома своєю добродійністю і працьовитістю. Проживала вона в Іоппії (зараз Яффа) в I столітті.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 7 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирій, Савін, Тавіфа, Хрисанф (Хрисанфій). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1928 – в Харкові офіційно відкрито Держпром – перший український та європейський хмарочос.
- 1940 – У Канаді створено Комітет українців Канади – КУК.
- 1941 – Люфтваффе потопило теплохід "Вірменія" поблизу Севастополя. Загинуло понад 5 тисяч осіб.
- 1951 – У Києві почав роботу перший в Українській РСР телевізійний центр.
- 1967 – Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.
- 1990 – розгін міліцією у Києві студентів на площі Перемоги та провокація проти народного депутата Степана Хмари.
- 2000 – Джордж Вокер Буш став президентом США.
- 2009 – британський боксер-суперваговик Девід Хей переміг Миколу Валуєва і відібрав у нього титул чемпіона світу за версією WBA.
- 2012 – Сталася стрілянина у Медведкові.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЛИСТОПАДА
- 1867 – Марія Склодовська-Кюрі, французький фізик і хімік польського походження, дворазовий Нобелівський лауреат.
- 1888 – Нестор Махно, керівник селянського повстанського руху 1918–1921 років.
- 1898 – Дмитро Капка, український актор.
- 1913 – Альбер Камю, французький романіст, філософ, публіцист, лауреат Нобелівської премії з літератури.
- 1917 – Матвій Шестопал, український журналіст, публіцист, науковець, кандидат філологічних наук, декан факультету журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка у 1955-1957 роках. Репресований в роки СРСР за звинуваченням в українському буржуазному націоналізмі.
- 1936 – Микола Вінграновський, український письменник і кінематографіст.
- 1950 – Віталій Садовський, український художник.
- 1956 – Михайло Альперін, джазовий піаніст, композитор, педагог.
- 1971 – Марку Вашконселуш, португальський бадмінтоніст.
- 1983 – Патрік Торесен, норвезький хокеїст.
- 1987 – Галина Пундик, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка.
- 1988 – Олександр Долгополов, український тенісист.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо зірки на небі тьмяно світяться, день буде холодним і непогожим.
- Якщо на деревах багато листя, то зима буде затяжною.
- Якщо випало багато снігу, буде хороший урожай злакових.
- Якщо вітер завиває, то негода триватиме ще кілька днів.
- Вранці туман – до відлиги.
- Ворони сидять на нижніх гілках дерев – до сильного вітру.
- 7 листопада найчастіше йде сніг або дощ – це природа оплакує покійних.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна їсти хліб, інакше рік буде важким.
- У цей день жінкам не можна плакати в подушку. Вважається, що пір'я, якими вона набита, пам'ятає все. Через це неприємності будуть переслідувати даму ще довгий час. Якщо інша людина приляже на цю подушку, то всі нещастя перейдуть на неї.
- Якщо в цей день відмовити жебракові або знедоленому в проханні, то можна накликати на себе горе.
Читайте також: 4 ідеальні фільми на вечір з осіннім настроєм
-
12:24Ідеально для сексу: KADNAY презентували нову романтично-пристрасну пісню "Станемо тишею"
-
11:28Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
10:27Львів'ян запрошують на найзатишніший концерт осені, збиратимуть кошти для Ромчика Олексіва
-
09:35Володимир Ярославський показав, як правильно запекти рибу у фользі
-
08:35Що треба зробити з автомобілем перед похолоданням: 4 лайфхаки для водіїв
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
- 07 листопада
-
20:30Ліза Глінська поділилася перевіреним рецептом пирога зі сливами
-
19:248 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:30Всеукраїнський диктант 2022: коли і де слухати Радіодиктант національної єдності
-
17:27Популярний попрок гурт MBreeze вперше презентує свою нову програму у Львові
-
16:30Погода в Україні 8 листопада: коли буде перше відчутне похолодання
-
15:30Залізна крамниця: Укрзалізниця відкрила перший магазин своїх офіційних сувенірів
-
14:34Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення 2023: трійка зірок, які будуть суддями
-
13:30Україно-канадський дует Balaklava Blues презентує другий студійний альбом LET ME OUT
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
12:28Kalush Orchestra стануть спеціальними гостями MTV EMA 2022
-
11:31Ектор Хіменес-Браво приготував м'ясний лаваш: рецепт від шеф-кухаря за хвилину
-
10:37Рідні вулиці та улюблений ведмедик у кліпі на першу авторську пісню "Бум" співачки RITUSYA
-
09:35Чи можна тримати шини на балконі: як правильно зберігати зимову гуму до наступного сезону
-
08:467 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
- 06 листопада
-
19:49Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото
-
18:47Чому в мене нема світла, а в сусідів є: відповідь експертів
-
17:434 ідеальні фільми на вечір з осіннім настроєм
-
16:53"Без сліз не можна ходити": Олена про життя Маріуполя в окупації
-
15:46Нічні заморозки та тумани: якою буде погода в Україні 7 листопада
-
11:28Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 07 листопада
-
18:30Всеукраїнський диктант 2022: коли і де слухати Радіодиктант національної єдності
-
14:34Українці обрали журі Нацвідбору на Євробачення 2023: трійка зірок, які будуть суддями
-
10:37Рідні вулиці та улюблений ведмедик у кліпі на першу авторську пісню "Бум" співачки RITUSYA
- 06 листопада
-
19:49Інстаграм і реальність: блогерка показала, що ховається за ідеальними фото
-
16:53"Без сліз не можна ходити": Олена про життя Маріуполя в окупації
-
10:54У яких областях відключатимуть світло 6 листопада: перелік від Укренерго
- 05 листопада
-
17:56"Мама не зна, де татусь гуляв": Jerry Heil переспівала пікантний хіт Сема Сміта
-
12:56Перші вихідні листопада стануть особливими для цих 5 знаків Зодіаку
- 04 листопада
-
17:50Хай тут не капає кров: Kalush Orchestra і польський репер Szpaku випустили трек Наші доми
-
11:50В темному морі ми не одні: гурт The Hardkiss випустив потужну пісню "Маяк"
-
08:40Чи потрібно вночі вимикати все з розеток: просте пояснення
- 03 листопада
-
19:43Як приготувати маслопиво з Гаррі Поттера: простий рецепт безалкогольного напою
-
14:44Кримський міст на біс: "Укрпошта" особливою маркою "привітала" росіян
-
11:46Гороскоп на 3 листопада: яким знакам Зодіаку не можна відмовлятись від планів
- 02 листопада
-
20:21Нові українські пісні про війну і кохання: плейлист найкращої музики, яка вийшла у жовтні
-
15:50"Це для нас зараз дім": вчителька з Волновахи про життя у Львові та українську мову
-
10:49Гороскоп на 2 листопада: які знаки Зодіаку стикнуться з бумерангом долі
- 01 листопада
-
19:54"Нема сечі терпіти ці борошна": росіяни намагались запустити флешмоб від імені українці
-
15:51"Укрпошта" оголосила голосування за різдвяну марку: які варіанти ілюстрацій
-
11:21Як правильно вмикати прилади після відновлення електропостачання: важливі поради
- 31 жовтня
-
19:29"Антитіла" наживо виконали свій воєнний хіт на польському "Голосі країни" – відео
-
16:31Українці можуть вибрати журі Нацвідбору на Євробачення 2023: як це зробити у Дії
-
12:36Гороскоп на цей тиждень 31 жовтня – 6 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 30 жовтня
-
18:32Експерти розповіли, як зберегти продукти, коли немає електроенергії