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7 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 7 квітня, віряни відзначають Благовіщення. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Для вірян продовжується Великий піст.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні відзначають Благовіщення, яке завжди настає за 9 місяців до Різдва. У цей день архангел Гавриїл завітав до Марії та приніс їй благу новину – вона народить сина Божого та Спасителя усього людства.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 7 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Йосип, Сава, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, а також Пелагея. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1348 – Карл IV, чеський король та Імператор Священної Римської Імперії, заснував у Празі Карлів університет, який був першим у Центральній Європі.
- 1652 – голландець Ян Ван Рібек заснував в Південній Африці форт Кейптаун.
- 1795 – у Франції ввели нову міру – кілограм.
- 1827 – англійський фармацевт Джон Вокер винайшов сірники.
- 1927 – перша публічна телепередача, яку транслювали на велику відстань. З Вашингтона до Нью-Йорка передавали виступ міністра торгівлі Герберта Гувера.
- 1943 – Швейцарський хімік Альберт Гофман синтезував ЛСД.
- 1948 – офіційно засновано Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).
- 1969 – народився Інтернет – публікація RFC 1.
- 1992 – Сербія здобула Незалежність.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 КВІТНЯ
- 1770 – Вільям Вордсворт, англійський поет.
- 1880 – Олександр Богомазов, український графік, живописець, теоретик мистецтва.
- 1915 – Біллі Холлідей, американська джазова співачка, "Леді-джаз".
- 1919 – Омелян Пріцак, український історик, мовознавець, орієнталіст, засновник і довголітній директор Українського наукового інституту Гарвардського університету.
- 1930 – Ів Роше, французький підприємець, засновник косметичної корпорації "Yves Rocher".
- 1939 – Френсіс Форд Коппола, американський кінорежисер, "Хрещений батько".
- 1954 – Джекі Чан (Чань Кунсун), американський кіноактор, каскадер, режисер і продюсер.
- 1964 – Расселл Кроу, австралійський актор, лауреат премії "Оскар".
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо сьогодні у небі не бачите ластівок, то весна буде холодною.
- Якщо яскраве сонце світить зранку, то весна буде ранньою.
- Сніг на полях – не буде врожаю.
- Дощ – до великого врожаю жита та грибів.
- Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.
- Яке Благовіщення, такий і Великдень.
- Якщо на Благовіщення ніч тепла, то весна буде дружна.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні релігійне свято, тож працювати заборонено. Фізична праця – табу.
- Не сваріться, інакше – негатив пошириться на весь рік. Не конфліктуйте та не виясняйте стосунки.
- Якщо ви християни, то не пропускайте відвідування церкви.
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