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7 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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7 квітня – вівторок

Сьогодні, 7 квітня, віряни відзначають Благовіщення. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Для вірян продовжується Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні відзначають Благовіщення, яке завжди настає за 9 місяців до Різдва. У цей день архангел Гавриїл завітав до Марії та приніс їй благу новину – вона народить сина Божого та Спасителя усього людства.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 7 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Марія, Йосип, Сава, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, а також Пелагея. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1348 – Карл IV, чеський король та Імператор Священної Римської Імперії, заснував у Празі Карлів університет, який був першим у Центральній Європі.
  • 1652 – голландець Ян Ван Рібек заснував в Південній Африці форт Кейптаун.
  • 1795 – у Франції ввели нову міру – кілограм.
  • 1827 – англійський фармацевт Джон Вокер винайшов сірники.
  • 1927 – перша публічна телепередача, яку транслювали на велику відстань. З Вашингтона до Нью-Йорка передавали виступ міністра торгівлі Герберта Гувера.
  • 1943 – Швейцарський хімік Альберт Гофман синтезував ЛСД.
  • 1948 – офіційно засновано Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).
  • 1969 – народився Інтернет – публікація RFC 1.
  • 1992 – Сербія здобула Незалежність.
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ХТО НАРОДИВСЯ 7 КВІТНЯ

  • 1770 – Вільям Вордсворт, англійський поет.
  • 1880 – Олександр Богомазов, український графік, живописець, теоретик мистецтва.
  • 1915 – Біллі Холлідей, американська джазова співачка, "Леді-джаз".
  • 1919 – Омелян Пріцак, український історик, мовознавець, орієнталіст, засновник і довголітній директор Українського наукового інституту Гарвардського університету.
  • 1930 – Ів Роше, французький підприємець, засновник косметичної корпорації "Yves Rocher".
  • 1939 – Френсіс Форд Коппола, американський кінорежисер, "Хрещений батько".
  • 1954 – Джекі Чан (Чань Кунсун), американський кіноактор, каскадер, режисер і продюсер.
  • 1964 – Расселл Кроу, австралійський актор, лауреат премії "Оскар".
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо сьогодні у небі не бачите ластівок, то весна буде холодною.
  • Якщо яскраве сонце світить зранку, то весна буде ранньою.
  • Сніг на полях – не буде врожаю.
  • Дощ – до великого врожаю жита та грибів.
  • Як Благовіщення проведеш, так весь рік і проживеш.
  • Яке Благовіщення, такий і Великдень.
  • Якщо на Благовіщення ніч тепла, то весна буде дружна.
7 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 396312

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні релігійне свято, тож працювати заборонено. Фізична праця – табу.
  • Не сваріться, інакше – негатив пошириться на весь рік. Не конфліктуйте та не виясняйте стосунки.
  • Якщо ви християни, то не пропускайте відвідування церкви.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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