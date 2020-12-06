7 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 грудня, відзначають День святої Катерини, Міжнародний день цивільної авіації, а в Україні відзначають День місцевого самоврядування. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У православній церкві 7 грудня вшановується пам'ять святої мучениці Катерини Олександрійської, яка жила в III-IV ст. За переказами вважається, що Катерина була розумною, красивою і талановитою. Однак їй не вдавалося знайти коханого, бо вона хотіла вийти тільки за того, хто розумніший за неї. Тоді дівчині допоміг християнський наставник її матері, який і розповів Катерині про віру. Згодом в Олександрію на язичницьке свято прибув сам імператор Максиміан. Тоді він побачив Катерину, краса якої полонила імператора. За повір'ями, імператор покликав 50 мудреців, щоб вони розповіли дівчині про язичництво. Тим часом Катерина переконала їх прийняти християнство, за що мудреців стратили.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 7 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк, Порфирій, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1678 – вперше європейська людина побачила Ніагарський водоспад.

1941 – напад японських військ на порт Перл-Харбор в рамках другої світової війни.

1972 – запуск корабля Аполлон-17, на якому була здійснена шоста і остання в рамках програми Аполлон висадка людей на Місяць.

1975 – Індонезія вторглася в Східний Тимор. В результаті Східний Тимор був оголошений 27-й провінцією Індонезії.

1982 – в Техасі (США) вперше здійснена страта за допомогою ін'єкції.

1988 – землетрус у Вірменії повністю зруйнував місто Спітак, близько 25 000 загиблих. Місто було зруйноване за 30 секунд.

1991 – глави республік-першозасновників СРСР підписали угоди, згідно з якими Радянський Союз припинив існування як суб'єкт міжнародного права.

Аполлон-17

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ГРУДНЯ

903 – Абу-л-Хусейн Абд-ар-Рахман ібн Умар ас-Суфі, перський астроном і математик.

1598 – Джованні Лоренцо Берніні, великий італійський архітектор і скульптор, найбільший представник римського і всього італійського бароко, учень свого батька П'єтро Берніні.

1810 – Теодор Шванн, німецький гістолог і фізіолог, автор клітинної теорії.

1884 – Петру Гроза, активний антифашист, голова першого демократичного уряду, симпатизував комунізму.

1895 – Клара Хаскіл, швейцарська піаністка.

1897 – Лев Моноссон, німецький естрадний співак. У 1920-ті рр. був одним з найпопулярніших виконавців Німеччини.

1924 – Маріу Альберту Нобре Лопеш Соареш, президент Португалії в 1986-1996 роках.

1926 – Петро Сергійович Вельямінов, радянський і російський актор театру і кіно, народний артист.

1929 – Борис Павлович Степанцев, радянський режисер мультиплікаційних фільмів.

1949 – Том Вейтс, американський співак і автор пісень, композитор, актор. Деякі альбоми Вейтса стали в різних країнах золотими.

1971 – Володимир Акопян, вірменський, раніше радянський, шахіст; гросмейстер, фіналіст чемпіонату світу ФІДЕ за нокаут-системою.

1977 – Домінік Ховард, ударник британського рок-гурту "Muse".

1987 – Аарон Чарльз Картер, американський актор і співак, молодший брат співака Ніка Картера, який прославився в складі групи Backstreet Boys

Домінік Ховард

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ясна погода на Катерину, буде морозна зима.

Тепла погода, морози вдарять тільки на Варварин день (після 17 грудня.).

Відлига і туман віщують морози через 10 днів.

Сніг випав на суху землю, наступний рік буде неврожайним.

Корови трясуть задніми ногами, чекайте на похолодання.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто займатися фізичним трудом

Не можна шити, вишивати, щось ремонтувати

Не потрібно танцювати у цей день

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