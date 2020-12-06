На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
7 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 1
Сьогодні, 7 грудня, відзначають День святої Катерини, Міжнародний день цивільної авіації, а в Україні відзначають День місцевого самоврядування. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У православній церкві 7 грудня вшановується пам'ять святої мучениці Катерини Олександрійської, яка жила в III-IV ст. За переказами вважається, що Катерина була розумною, красивою і талановитою. Однак їй не вдавалося знайти коханого, бо вона хотіла вийти тільки за того, хто розумніший за неї. Тоді дівчині допоміг християнський наставник її матері, який і розповів Катерині про віру. Згодом в Олександрію на язичницьке свято прибув сам імператор Максиміан. Тоді він побачив Катерину, краса якої полонила імператора. За повір'ями, імператор покликав 50 мудреців, щоб вони розповіли дівчині про язичництво. Тим часом Катерина переконала їх прийняти християнство, за що мудреців стратили.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 7 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк, Порфирій, Семен. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1678 – вперше європейська людина побачила Ніагарський водоспад.
- 1941 – напад японських військ на порт Перл-Харбор в рамках другої світової війни.
- 1972 – запуск корабля Аполлон-17, на якому була здійснена шоста і остання в рамках програми Аполлон висадка людей на Місяць.
- 1975 – Індонезія вторглася в Східний Тимор. В результаті Східний Тимор був оголошений 27-й провінцією Індонезії.
- 1982 – в Техасі (США) вперше здійснена страта за допомогою ін'єкції.
- 1988 – землетрус у Вірменії повністю зруйнував місто Спітак, близько 25 000 загиблих. Місто було зруйноване за 30 секунд.
- 1991 – глави республік-першозасновників СРСР підписали угоди, згідно з якими Радянський Союз припинив існування як суб'єкт міжнародного права.
ХТО НАРОДИВСЯ 7 ГРУДНЯ
- 903 – Абу-л-Хусейн Абд-ар-Рахман ібн Умар ас-Суфі, перський астроном і математик.
- 1598 – Джованні Лоренцо Берніні, великий італійський архітектор і скульптор, найбільший представник римського і всього італійського бароко, учень свого батька П'єтро Берніні.
- 1810 – Теодор Шванн, німецький гістолог і фізіолог, автор клітинної теорії.
- 1884 – Петру Гроза, активний антифашист, голова першого демократичного уряду, симпатизував комунізму.
- 1895 – Клара Хаскіл, швейцарська піаністка.
- 1897 – Лев Моноссон, німецький естрадний співак. У 1920-ті рр. був одним з найпопулярніших виконавців Німеччини.
- 1924 – Маріу Альберту Нобре Лопеш Соареш, президент Португалії в 1986-1996 роках.
- 1926 – Петро Сергійович Вельямінов, радянський і російський актор театру і кіно, народний артист.
- 1929 – Борис Павлович Степанцев, радянський режисер мультиплікаційних фільмів.
- 1949 – Том Вейтс, американський співак і автор пісень, композитор, актор. Деякі альбоми Вейтса стали в різних країнах золотими.
- 1971 – Володимир Акопян, вірменський, раніше радянський, шахіст; гросмейстер, фіналіст чемпіонату світу ФІДЕ за нокаут-системою.
- 1977 – Домінік Ховард, ударник британського рок-гурту "Muse".
- 1987 – Аарон Чарльз Картер, американський актор і співак, молодший брат співака Ніка Картера, який прославився в складі групи Backstreet Boys
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Ясна погода на Катерину, буде морозна зима.
- Тепла погода, морози вдарять тільки на Варварин день (після 17 грудня.).
- Відлига і туман віщують морози через 10 днів.
- Сніг випав на суху землю, наступний рік буде неврожайним.
- Корови трясуть задніми ногами, чекайте на похолодання.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто займатися фізичним трудом
- Не можна шити, вишивати, щось ремонтувати
- Не потрібно танцювати у цей день
Читайте також: Вихідні у грудні 2020: коли й скільки буде вихідних цього місяця в Україні
-
21:157 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51МастерШеф 10 сезон 14 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
20:48Блогер показав, як почистити яйце незвичайним способом: корисне відео
-
20:22Дженніфер Лопес поділилася домашнім фото з дітьми
-
19:51Пілот посадив літак прямо на шосе і зачепив кросовер Ford: відеофакт
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:19У Сан-Франциско почнуть готувати піцу з відходів
-
18:45Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Шейла Фонг, яка претендує на пікантний рекорд
-
18:15Гороскоп на 7 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Найменший Jeep з Lego вразив підготовкою до бездоріжжя
-
17:25Як виглядає найбільший айсберг в світі: з'явилися свіжі приголомшливі кадри
-
16:54Меттью Перрі випустив одяг з танцюючим Чендлером і з кумедними фразами актора
-
16:18Ось чому дівчата так довго у ванній: хлопець упіймав кохану на гарячому
-
15:51На Фарерах завершили будівництво першої у світі автомобільної розв'язки на дні океану
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:25Кулінарний провал: фото страв, які виглядають зовсім не апетитно
-
14:50Названо найсексуальнішого актора 2020 року
-
14:21Надто спекотно: блогерка показала свої реальні форми у бікіні
-
13:52Яким знакам Зодіаку неймовірно пощастить у грудні
-
13:25Коли геніально прикрасив будинок до свят: кумедне відео
-
12:55Як припинити ненавидіти понеділки і стати трішки щасливішими: проста порада
-
12:31Музика твоєї зими: плейлист нових пісень грудня
-
11:53Дівчина вирішила поплавати в озері взимку: епічне відео
-
11:26Коронавірус в Україні: скільки українців готові зробити щеплення від COVID-19
-
10:55З шампанським та у білизні: модель Victoria's Secret розбурхала новими фото (18+)
-
18:45Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Шейла Фонг, яка претендує на пікантний рекорд
-
15:25Кулінарний провал: фото страв, які виглядають зовсім не апетитно
-
12:31Музика твоєї зими: плейлист нових пісень грудня
-
09:47Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 грудня
- 05 грудня
-
20:20Сатана і 2020 рік: реклама додатку для знайомств підкорює мережу
-
17:25Як правильно позувати: фото котів, які перевершують світових моделей
-
14:21Прибирання за методом Марі Кондо: як навести лад у домі та у житті
-
12:12Названі найпопулярніші треки року за версією TikTok
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 грудня
-
08:19Названі найпопулярніші нові автомобілі в Україні
- 04 грудня
-
20:17Українська супермодель назвала 4 способи підняти собі настрій
-
17:20Життя без меж. Ніку Вуйчичу – 38, дивіться виступи найвідомішого мотиватора
-
15:25Giphy показав 25 найпопулярніших гіфок 2020 року
-
12:20Експерти з Німеччини назвали найкращі б/у авто до 5 тисяч євро: ТОП 12 моделей
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 грудня
-
07:20Погода в Україні 4 грудня: точний прогноз на п'ятницю
- 03 грудня
-
20:19Супрун пояснила, скільки сексу прийнято вважати нормою
-
17:14ЗПНАMAXIMUM: розігруємо додаткову зарплату впродовж цілого року
-
15:55Замість Джонні Деппа: як Мадс Міккельсен може виглядати в ролі Ґріндельвальда
-
14:24Локдаун в Україні: коли українців повідомлять про жорсткий карантин
-
11:58Коронавірус в Україні: у МОЗ назвали області із найгіршою епідемситуацією
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 грудня
-
07:19Погода в Україні 3 грудня: ожеледиця і снігопади
- 02 грудня
-
20:51Гігантський бюст і нове лице: модель епічно перетворилась у Барбі (фото 18+)
-
18:52Безглузді та дивні подарунки на таємного Санту, які змусять сміятись (фото)