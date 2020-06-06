7 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 7 червня, віряни відзначають релігійне свято Трійця, а у світі відзначають День продовольчої безпеки. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні відзначають Трійцю. Цю релігійну дату святкують через сім тижнів після Великодня. Свято на 50 день називають також Днем Святої Трійці або П'ятдесятниця. На 50-й день після воскресіння з мертвих Ісус послав апостолам Духа Святого.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 7 червня, іменини відзначають власники таких імен: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день безпеки харчових продуктів

1099 – Перший хрестовий похід: початок облоги Єрусалиму

1340 – в Голландії засновано місто Роттердам

1 498 – Христофор Колумб вирушив у свою третю подорож

1654 – коронований французький король Людовик XIV

1947 – засновано Всесоюзне суспільство з поширення політичних і наукових знань, пізніше стало просто товариством Знання

1960 – в Саудівській Аравії жінкам дозволено отримувати освіту

1965 – корпорація Sony представила перший домашній відеомагнітофон

1991 – Верховна Рада України прийняла рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки

ХТО НАРОДИВСЯ 7 ЧЕРВНЯ

1848 – Поль Гоген, французький живописець, графік, скульптор, кераміст і постімпресіоніст.

1909 – Джессіка Тенді, американська актриса, яка отримала Оскар за роль у фільмі Шофер міс Дейзі у віці 81 року.

1911 – Брукс Стівенс, інженер, творець мотоциклів Harley-Davidson.

1952 – Ліем Нісон, англійський актор.

1958 – Прінс (Прінс Роджерс Нельсон), американський співак, музикант.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

На горобині багато квітів – буде врожай хліба.

Якщо листя на деревах зблякли, то завелася медяна роса.

Пізній колір горобини обіцяє довгу осінь.

Багато роси – до хорошого урожаю.

Велика роса – до врожаю конопель та льону.

На Івана не можна робити операції на печінці, полоти моркву і цибулю.

Дитина, зачата під цей день, виростить ледачою і неповороткою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Перед далекою дорогою або перед походом у ліс чи в гори, не можна нічого зашивати.

Залишений на ніч немитий посуд – до сварки у сім'ї.

Не варто робити ніяких грошових розрахунків ввечері – до фінансових втрат.

Сон з 6 на 7 червня віщий, але виповниться не скоро.

Сновидіння, що приснилося вдень 7 червня, здійсниться через шість місяців. Не варто про нього комусь розповідати.

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