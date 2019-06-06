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ЗНО Володимир Зеленський Чорнобиль

7 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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7 червня - п'ятниця

Сьогодні, 7 червня, віряни відзначають Святкування на честь Третього набуття глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 7 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають Святкування на честь Третього набуття глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Третє Знайдення чесної глави святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна відбулося близько 850 року. Під час заворушень в Константинополі у зв'язку з посиланням Іоанна Златоуста, глава святого Іоанна Предтечі була перенесена в місто Емес. Звідти під час набігів сарацинів її перенесли у Комани і там сховали в землі.

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7 червня відзначають Святкування на честь Третього набуття глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 7 червня, іменини відзначають власники таких імен: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день безпеки харчових продуктів
  • Фестиваль готичної музики і культури в Лейпцигу
  • 1099 – Перший хрестовий похід: початок облоги Єрусалиму
  • 1340 – в Голландії засновано місто Роттердам
  • 1 498 – Христофор Колумб вирушив у свою третю подорож
  • 1654 – коронований французький король Людовик XIV
  • 1947 – засновано Всесоюзне суспільство з поширення політичних і наукових знань, пізніше стало просто товариством Знання
  • 1960 – в Саудівській Аравії жінкам дозволено отримувати освіту
  • 1965 – корпорація Sony представила перший домашній відеомагнітофон
  • 1991 – Верховна Рада України прийняла рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки
7 червня засновано місто Роттердам - фото 332389
7 червня засновано місто Роттердам

ХТО НАРОДИВСЯ 7 червня

  • 1848 – Поль Гоген, французький живописець, графік, скульптор, кераміст і пост-імпресіоніст
  • 1909 – Джессіка Тенді, американська актриса, яка отримала Оскар за роль у фільмі Шофер міс Дейзі у віці 81 року
  • 1911 – Брукс Стівенс, інженер, творець мотоциклів Harley-Davidson
  • 1952 – Ліем Нісон, англійський актор (Список Шиндлера, Роб Рой)
  • 1958 – Принс (Прінс Роджерс Нельсон), американський співак, музикант ("I Wanna be Your Lover", "When Doves Cry", "Let's Go Crazy", "Purple Rain", "Raspberry Beret", "Cream")

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Багато роси – урожай багатим буде
  • Рясна роса вранці – прикмета того, що буде сонячний і теплий день
  • Якщо роси 7 червня, навпаки, немає, то після обіду, швидше за все, дощ буде
  • Багато квітів 7 червня на горобині – буде хороший урожай вівса
  • Горобина зацвіла пізно – осінь довгою буде
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Горобина

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Перед далекою дорогою, а також перед походом у ліс не можна нічого зашивати.
  • Залишений на ніч немитий посуд: до великої сварки у подружжі.
  • Не варто робити ніяких грошових розрахунків ввечері.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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