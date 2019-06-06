На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
7 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 50
Сьогодні, 7 червня, віряни відзначають Святкування на честь Третього набуття глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 7 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні відзначають Святкування на честь Третього набуття глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна. Третє Знайдення чесної глави святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна відбулося близько 850 року. Під час заворушень в Константинополі у зв'язку з посиланням Іоанна Златоуста, глава святого Іоанна Предтечі була перенесена в місто Емес. Звідти під час набігів сарацинів її перенесли у Комани і там сховали в землі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 7 червня, іменини відзначають власники таких імен: Вікторія, Олена, Іван, Інокентій, Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день безпеки харчових продуктів
- Фестиваль готичної музики і культури в Лейпцигу
- 1099 – Перший хрестовий похід: початок облоги Єрусалиму
- 1340 – в Голландії засновано місто Роттердам
- 1 498 – Христофор Колумб вирушив у свою третю подорож
- 1654 – коронований французький король Людовик XIV
- 1947 – засновано Всесоюзне суспільство з поширення політичних і наукових знань, пізніше стало просто товариством Знання
- 1960 – в Саудівській Аравії жінкам дозволено отримувати освіту
- 1965 – корпорація Sony представила перший домашній відеомагнітофон
- 1991 – Верховна Рада України прийняла рішення про перепідпорядкування Україні союзних підприємств на території республіки
ХТО НАРОДИВСЯ 7 червня
- 1848 – Поль Гоген, французький живописець, графік, скульптор, кераміст і пост-імпресіоніст
- 1909 – Джессіка Тенді, американська актриса, яка отримала Оскар за роль у фільмі Шофер міс Дейзі у віці 81 року
- 1911 – Брукс Стівенс, інженер, творець мотоциклів Harley-Davidson
- 1952 – Ліем Нісон, англійський актор (Список Шиндлера, Роб Рой)
- 1958 – Принс (Прінс Роджерс Нельсон), американський співак, музикант ("I Wanna be Your Lover", "When Doves Cry", "Let's Go Crazy", "Purple Rain", "Raspberry Beret", "Cream")
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Багато роси – урожай багатим буде
- Рясна роса вранці – прикмета того, що буде сонячний і теплий день
- Якщо роси 7 червня, навпаки, немає, то після обіду, швидше за все, дощ буде
- Багато квітів 7 червня на горобині – буде хороший урожай вівса
- Горобина зацвіла пізно – осінь довгою буде
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Перед далекою дорогою, а також перед походом у ліс не можна нічого зашивати.
- Залишений на ніч немитий посуд: до великої сварки у подружжі.
- Не варто робити ніяких грошових розрахунків ввечері.
Читайте також: Гороскоп на червень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
-
22:49Xiaomi представила гігантську електронну книжку Ink Case Smart Electronic Paper
-
22:22Секс у літаку: як зробити це так, щоб ніхто не побачив
-
21:57Mercedes-Benz показав тизер серійного GLB
-
21:44Скільки фруктів можна їсти на день
-
21:26Як дві краплі: принц Джордж дуже нагадує принца Чарльза у дитинстві
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
21:10Три жінки-бодібілдерки, яких ми не змогли відрізнити від чоловіків
-
21:017 червня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:56Huawei прокоментувала чутки про скорочення виробництва
-
20:45Величний Гонконг показали з висоти пташиного польоту
-
20:32Скільки пластику з'їдає людина: шокуючі дані
-
20:14Гірше, ніж його відсутність: науковці вразили заявою про секс
-
19:57У Disney планують відновити популяцію левів
-
19:45Модель Кендіс Свейнпол знялася у пікантному образі: спокусливе фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:37Названий найздоровіший тип жіночої фігури
-
19:29Як вибирати ідеальні ягоди: поради експертів
-
19:20Кому особливо корисний твердий сир
-
19:11Renault Koleos: у мережі показали оновлений кросовер
-
19:05Zbaraski – Бо ти: дивіться новий атмосферний кліп
-
18:55Стало відомо, коли вийде фірмова прошивка MIUI 11, і це буде не скоро
-
18:44Українська телеведуча зачарувала яскравим літнім образом
-
18:36Науковці створили алгоритм, який перекладає крики немовлят
-
18:30Музика нашої юності: улюблені хіти гурту Вхід у Змінному Взутті
-
18:21Кіану Рівз знову став мемом: найкращі відео
-
22:22Секс у літаку: як зробити це так, щоб ніхто не побачив
-
18:30Музика нашої юності: улюблені хіти гурту Вхід у Змінному Взутті
-
16:3110 дурних запитань, які ти соромився поставити психологу
-
13:46Чорне дзеркало 5 сезон: дивитись онлайн всі серії, сюжет і спойлери
-
12:00Чорнобиль: фотопорівняння акторів серіалу з їхніми реальними прототипами
-
10:49Привітання з Днем ангела Оксани 2019: побажання і картинки на іменини
-
07:33Погода в Україні: прогноз на 6 червня по містах
- 05 червня
-
21:17Президентський плагіат: Зеленський поцупив виступ Порошенка (відео)
-
17:45Майстер паркування підкорив мережу: відео
-
15:55"Слава Богу, у мене інший лікар": Супрун відповіла на слова Зеленського
-
12:05ЗНО 2019 історія України: з'явилися правильні відповіді на тести
-
10:10Куди поїхати на море в Україні: бюджетні варіанти відпочинку
-
07:14Нестабільне літо: прогноз погоди на 5 червня в Україні
- 04 червня
-
20:3122 геніальні лайфхаки від користувачів Reddit, які полегшать вам життя
-
19:21Клуні, Пітт, Деймон: як змінилися 11 друзів Оушена за 18 років
-
18:05ТОП-10 унікальних озер і водойм України для бюджетного відпочинку
-
15:14Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет
-
12:00ТЕСТ: Яка роль Анджеліни Джолі створена для тебе?
-
09:55ТЕСТ: Як би ти склав ЗНО з історії України 2019?
-
08:55Чорнобиль 5 серія: дивитись онлайн фінал серіалу, сюжет і спойлери
-
07:15Яку погоду очікувати в Україні 4 червня: прогноз по містах
- 03 червня
-
23:10Довжина таки має значення: науковці вразили новим відкриттям
-
19:2410 рідкісних фото знаменитостей на відпочинку
-
16:20ТЕСТ: Як добре ви орієнтуєтеся в новому правописі?
-
15:05Новий правопис: основні зміни в українській мові, які вже почали діяти