64-річний Джон Траволта здивував новою зачіскою

Знаменитий голлівудський актор Джон Траволта поголив голову наголо.

Голлівудський актор Джон Траволта розпочав новий рік з чистого аркуша по повній програмі.

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Зірка "Кримінального чтива" виклав у Instagram фото, де видно, що він поголився налисо. "Я сподіваюся, що у всіх був чудовий Новий рік!" – підписав 64-річний Траволта селфі, на якому також присутня його донька Елла. Тепер фанати гадають, з якої причини актор позбувся волосся.

Нещодавно відбулася світова прем'єра біографічної драми "Кодекс Ґотті" з актором Джоном Траволтою у головній ролі. Щоправда, критикам не сподобалася картина. Вони назвали її жахливою, а на сайті Rotten Tomatoes фільм отримав рейтинг 0%.

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