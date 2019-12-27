60-кратний зум смартфона vivo X30 Pro перевірили в дії: приклади фото

Однією з головних особливостей недавно представленого vivo X30 Pro стала наявність перископічного об'єктива. Він дозволяє робити фото з п'ятикратним оптичним зумом і цифровим 60-кратним. Китайські журналісти вже отримали новинку у своє розпорядження і випробували зйомку. Дивіться приклади фото!

На першому фото, зробленому на новенький vivo X30 Pro, вдалині можна розгледіти будівлю, обведену червоним колом. При великому бажанні і наближенні можна розглянути символи, зображені на ній. Але якщо використовувати кратний оптичний зум, то всі написи стають чіткими.

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На 10-кратному зумі вже без проблем можна розглянути невеликий текст у самому кутку. Фото, зроблене у форматі 20х, дозволяє побачити, що на даху будівлі сушиться постільна білизна, сорочки й інші речі. Якість на останньому знімку з 60-кратним наближенням залишає бажати кращого, але коли повертаєшся до першого фото і бачиш виконану камерою смартфона роботу – дивуєшся.

Без зуму/5х/10х/20х/60х:

Крім перископічного об'єктива, vivo X30 Pro отримав портретну камеру з дворазовим оптичним зумом і 50-міліметровою фіксованою фокусною відстанню, основний модуль на 64 Мп, новий процесор Samsung Exynos 980 з підтримкою 5G, акумулятор на 4350 мАг і 6,44-дюймовий екран з отвором під фронталку. Ціна смартфона починається від $ 472.

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