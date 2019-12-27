Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

60-кратний зум смартфона vivo X30 Pro перевірили в дії: приклади фото

  • 12
Камери смартфона vivo X30 Pro вражають своєю деталізацією - фото 1
Камери смартфона vivo X30 Pro вражають своєю деталізацією

Однією з головних особливостей недавно представленого vivo X30 Pro стала наявність перископічного об'єктива. Він дозволяє робити фото з п'ятикратним оптичним зумом і цифровим 60-кратним. Китайські журналісти вже отримали новинку у своє розпорядження і випробували зйомку. Дивіться приклади фото!

На першому фото, зробленому на новенький vivo X30 Pro, вдалині можна розгледіти будівлю, обведену червоним колом. При великому бажанні і наближенні можна розглянути символи, зображені на ній. Але якщо використовувати кратний оптичний зум, то всі написи стають чіткими.

І ще: Найкращі бюджетні смартфони 2019 року за версією Радіо Максимум

На 10-кратному зумі вже без проблем можна розглянути невеликий текст у самому кутку. Фото, зроблене у форматі 20х, дозволяє побачити, що на даху будівлі сушиться постільна білизна, сорочки й інші речі. Якість на останньому знімку з 60-кратним наближенням залишає бажати кращого, але коли повертаєшся до першого фото і бачиш виконану камерою смартфона роботу – дивуєшся.

Без зуму/5х/10х/20х/60х:

60-кратний зум смартфона vivo X30 Pro перевірили в дії: приклади фото - фото 376809
60-кратний зум смартфона vivo X30 Pro перевірили в дії: приклади фото - фото 376810
60-кратний зум смартфона vivo X30 Pro перевірили в дії: приклади фото - фото 376808
60-кратний зум смартфона vivo X30 Pro перевірили в дії: приклади фото - фото 376811
60-кратний зум смартфона vivo X30 Pro перевірили в дії: приклади фото - фото 376807

Крім перископічного об'єктива, vivo X30 Pro отримав портретну камеру з дворазовим оптичним зумом і 50-міліметровою фіксованою фокусною відстанню, основний модуль на 64 Мп, новий процесор Samsung Exynos 980 з підтримкою 5G, акумулятор на 4350 мАг і 6,44-дюймовий екран з отвором під фронталку. Ціна смартфона починається від $ 472.

Читайте також: Радіо Максимум рекомендує: ТОП флагманських смартфонів 2019 року

Джерело: gizmochina
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Наскільки добре ти пам'ятаєш 2019 рік
  • 25 грудня, 12:15
  • 579
Іронія долі: як змінилися актори улюбленого новорічного фільму
  • 25 грудня, 17:21
  • 1520
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1975436
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології