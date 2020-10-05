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6 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 жовтня, у світі відзначають День середовища проживання, а віряни відзначають день зачаття Іоанна Предтечі. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 6 жовтня відзначається день зачаття Іоанна Предтечі. Його батько – священник Захарія, а матір – праведна Єлизавета. Коли Захарія перебував у храмі, йому з'явився архангел Гавриїл і сповістив про те, що скоро у священника народиться син.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 6 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Іван, Інокентій, Микола, Петро, Роксолана. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день середовища проживання
- 1701 – Києво-Могилянській колегії надано статус академії.
- 1829 – Перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснив паротяг "Ракета", збудований британським винахідником Дж. Стефенсоном.
- 1917 – Відбувся I Всеукраїнський з'їзд товариств "Просвіта".
- 1918 – Відкрився Київський державний український університет.
- 1927 – У Нью-Йорку відбулася прем'єра першого звукового фільму.
- 1948 – В Ашхабаді стався один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричинив великі людські жертви. Тепер у Туркменістані цього дня відзначається День поминання.
- 1975 – київське "Динамо" виграло Суперкубок УЄФА у клубу "Баварія" (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).
- 2007 – між Росією, Білоруссю і Казахстаном укладений Договір "Про створення єдиної митної території та формування Митного союзу".
ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЖОВТНЯ
- 1459 – Мартін Бегайм, німецький науковець і мореплавець, творець найстарішого із збережених до наших днів глобуса, відомого під назвою Земне яблуко.
- 1732 – Невіль Маскелін, британський астроном.
- 1773 – Луї-Філіпп I, король Франції.
- 1835 – Леонард Марконі, львівський скульптор, педагог італійського походження. Майстер архітектурної пластики доби історизму. Тесть скульптора Антонія Попеля.
- 1857 – Світославський Сергій Іванович, український маляр-пейзажист і карикатурист.
- 1864 – Сергій Шелухін, український громадсько-політичний діяч, публіцист, міністр судових справ УНР.
- 1877 – Бурячок Іван Мартинович, український художник театру, живописець, графік. Головний художник театру М. Садовського в Києві.
- 1881 – Іван Кочерга, драматург.
- 1882 – Кароль Шимановський, польський композитор, піаніст, музичний діяч і публіцист.
- 1887 – Шарль Едуар ле Корбюзьє, французький архітектор.
- 1897 – Анджапарідзе Веріко Івліанівна, грузинська актриса театру та кіно, театральний режисер, педагог.
- 1910 – Роман Кравчук, один із керівників українського визвольного руху, член Проводу ОУН і провідник ОУН на ЗУЗ.
- 1914 – Тур Хеєрдал, норвезький етнограф, археолог, натураліст, мандрівник, письменник.
- 1916 – Пабло Паласуело, іспанський скульптор.
- 1921 – Ландіс Євген Михайлович, видатний український і радянський математик, професор, доктор фізико-математичних наук.
- 1924 – Лев Венедиктов, хоровий диригент.
- 1929 – Грицюк Михайло Якимович, видатний український скульптор.
- 1930 – Хафез Асад, президент Сирії.
- 1931 – Ріккардо Джакконі, американський астрофізик італійського походження, лауреат Нобелівської премії з фізики 2002 року "за створення рентгенівської астрономії і винахід рентгенівського телескопа".
- 1940 – Юозас Будрайтіс, литовський актор театру та кіно, дипломат.
- 1971 – Вадим Гутцайт, український фехтувальник, олімпійський чемпіон.
- 1980 – Оксана Яковлєва, українська біатлоністка.
- 1989 – Сергій Мошляк, український ді-джей, музикант, композитор, та продюсер.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Журавлі полетіли – осінь до зими перевалила.
- Якщо великий урожай горіхів, а грибів мало, то зима буде холодною.
- Кішка вмивається лівої лапкою – буде погана погода, правою – хороша.
- Якщо польові миші на село рушили, то зима буде суворою.
- Півень вночі заспівав – насувається негода.
- Якщо півень на одній нозі стоїть, то скоро похолодає.
- Курка хвостом махає – до дощу.
- Кури розкудкудакалась – погода зіпсується.
- Якщо качки хлюпочуться у воді та кричать, то буде дощ, якщо притихли – до грози або до грому.
- Ворони набурмосилися – до опадів.
- Якщо день туманний, а дерева вкрилися інеєм, наступний рік буде врожайним.
- Багато жолудів – до хорошого урожаю хліба в майбутньому році.
- Високий бур'ян – до сніжної зими.
- Якщо дикі гуси високо летять і голосно кричать, то скоро настане справжня зима.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Швидко розв'язати проблеми не вийде, тож не поспішайте з радикальними мірами.
- Здавна у цей день навколишні намагалися триматися якомога далі від невдах, щоб самим не стати нещасними.
- Ще говорили, що не можна перераховувати свої біди, бо скільки нарахуєш, стільки й накличеш нових.
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