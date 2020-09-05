6 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 вересня, в Україні відзначають День підприємця, а віряни вшановують пам'ять мученика Євтихія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 6 вересня віряни вшановують пам'ять мученика Євтихія. Він був учнем Іоанна Богослова.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 6 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Арсеній, Євтихій, Георгій, Юрій, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

394 – Імператор Західної Римської імперії Євген зазнав поразки та був страчений імператором Феодосієм Великим.

1873 – Заснована Шотландська федерація футболу, одна з найстарших у світі.

1939 – Південно-Африканській союз оголосив війну Німеччині.

1955 – В Туреччині стався Стамбульський погром зі схвалення офіційної влади.

1975 – Відома тенісистка Мартіна Навратілова (перша ракетка світу в 1978-1987) подала запит на політичний притулок в США.

1987 – Сіамські близнюки в ході операції вперше роз'єднані, завдяки хірургам з Балтимора.

2002 – Бразилія отримала кредит від МВФ в розмірі 30,4 млрд доларів, фонд пішов на цей крок через загрозу економічної рецесії в найбільшій економіці Південної Америки.

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ВЕРЕСНЯ

1729 – німецький філософ, перекладач біблійних текстів Мозес Мендельсон

1766 – видатний англійський фізик і хімік Джон Дальтон

1897 – український письменник, театрал Іван Кіндратович Микитенко (його п'єси ставили на сценах багатьох театрів СРСР)

1903 – англійський психіатр Вільям Росс Ешбі

1908 – вчений в галузі радіотехніки, радіозв'язку і радіоастрономії Володимир Котельников

1957 – португальський політичний діяч, займав пост прем'єр-міністра Жозе Сократеш

1963 – нідерландський політик Герт Вілдерс

1971 – ірландська співачка, автор пісень Долорес О'Ріордан (фронтвумен знаменитої ліричної групи The Cranberries)

1972 – знаменитий британський письменник-фантаст Чайна Том Мьєвіль

1974 — Ніна Перссон, вокалістка шведської групи The Cardigans

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощ у цей день – до сухої осені та гарного врожаю в наступному році.

Чорні хмари сонце закрили – до похолодання.

Сильний вітер 6 вересня – до нещастя.

Людям, які в цей день будуть багато працювати або перебувати у місцях великого скупчення людей, варто одягнути лляний одяг. Цей матеріал має позитивну енергію і допоможе швидше відновити сили.

Побачити червону квітку в лісі або мандрівний вогник – до біди.

Якщо хвора людина в цей день побачить покійних родичів, то незабаром вона теж помре.

Обпектися або порізатися 6 вересня – до неприємностей.

Почути крик синиці – до дощів і похолодання.

Багато жолудів – до холодної зими.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

На Євтихія в ліс не ходили, боялися заблукати або зустрітися з лісовиком.

Вважається, що в цей день активізується нечиста сила. Люди намагалися не йти далеко від будинку, остерігалися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів.

Не можна дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя.

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