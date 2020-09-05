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6 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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6 вересня – неділя

Сьогодні, 6 вересня, в Україні відзначають День підприємця, а віряни вшановують пам'ять мученика Євтихія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 6 вересня віряни вшановують пам'ять мученика Євтихія. Він був учнем Іоанна Богослова.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 6 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Арсеній, Євтихій, Георгій, Юрій, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 394 – Імператор Західної Римської імперії Євген зазнав поразки та був страчений імператором Феодосієм Великим.
  • 1873 – Заснована Шотландська федерація футболу, одна з найстарших у світі.
  • 1939 – Південно-Африканській союз оголосив війну Німеччині.
  • 1955 – В Туреччині стався Стамбульський погром зі схвалення офіційної влади.
  • 1975 – Відома тенісистка Мартіна Навратілова (перша ракетка світу в 1978-1987) подала запит на політичний притулок в США.
  • 1987 – Сіамські близнюки в ході операції вперше роз'єднані, завдяки хірургам з Балтимора.
  • 2002 – Бразилія отримала кредит від МВФ в розмірі 30,4 млрд доларів, фонд пішов на цей крок через загрозу економічної рецесії в найбільшій економіці Південної Америки.
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ХТО НАРОДИВСЯ 6 ВЕРЕСНЯ

  • 1729 – німецький філософ, перекладач біблійних текстів Мозес Мендельсон
  • 1766 – видатний англійський фізик і хімік Джон Дальтон
  • 1897 – український письменник, театрал Іван Кіндратович Микитенко (його п'єси ставили на сценах багатьох театрів СРСР)
  • 1903 – англійський психіатр Вільям Росс Ешбі
  • 1908 – вчений в галузі радіотехніки, радіозв'язку і радіоастрономії Володимир Котельников
  • 1957 – португальський політичний діяч, займав пост прем'єр-міністра Жозе Сократеш
  • 1963 – нідерландський політик Герт Вілдерс
  • 1971 – ірландська співачка, автор пісень Долорес О'Ріордан (фронтвумен знаменитої ліричної групи The Cranberries)
  • 1972 – знаменитий британський письменник-фантаст Чайна Том Мьєвіль
  • 1974 — Ніна Перссон, вокалістка шведської групи The Cardigans

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Дощ у цей день – до сухої осені та гарного врожаю в наступному році.
  • Чорні хмари сонце закрили – до похолодання.
  • Сильний вітер 6 вересня – до нещастя.
  • Людям, які в цей день будуть багато працювати або перебувати у місцях великого скупчення людей, варто одягнути лляний одяг. Цей матеріал має позитивну енергію і допоможе швидше відновити сили.
  • Побачити червону квітку в лісі або мандрівний вогник – до біди.
  • Якщо хвора людина в цей день побачить покійних родичів, то незабаром вона теж помре.
  • Обпектися або порізатися 6 вересня – до неприємностей.
  • Почути крик синиці – до дощів і похолодання.
  • Багато жолудів – до холодної зими.
6 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 423127

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • На Євтихія в ліс не ходили, боялися заблукати або зустрітися з лісовиком.
  • Вважається, що в цей день активізується нечиста сила. Люди намагалися не йти далеко від будинку, остерігалися лісового відлуння, червоних квіток, цвинтарних і болотних вогнів.
  • Не можна дивитися на сонце, що сходить, щоб не накликати на себе нещастя.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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