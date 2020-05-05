Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин День матері

6 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 314
6 травня – середа - фото 1
6 травня – середа

Сьогодні, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти, а в Данії Національний день кави. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Великомученика Георгія (Юрія). Він вважається одним із найшанованіших святих, а також покровителем воїнів

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 6 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій та Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

6 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 402119

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День піхоти в Україні
  • Національний день кави в Данії
  • Національний День медсестер в США
  • 1833 — У США створили перший сталевий плуг.
  • 1840 — Англія презентувала свою першу поштову марку, однопенсову Королеву Вікторію.
  • 1863 — Завершилась битва під Чанселорсвіллом (США).
  • 1872 — В Англії створили футбольний Кубок.
  • 1889 — У Парижі закінчилось будівництво Ейфелевої вежі.
  • 1937 — У штаті Нью-Джерсі (США)під час приземлення вибухнув найбільший у світі трансатлантичний цепелін-велетень дирижабль LZ 129 "Гінденбург". Загинули 35 осіб. Саме ця подія назавжди закінчила епоху дирижаблів.
  • 1944 — Британці випустили із в'язниці Магатму Ганді.
  • 1953 — Американський хірург Джон Гібон став першим, кому вдалось застосувати успішно "штучне серце-легені".
  • 1958 — в Уельсі востаннє відбулась смертна кара
  • 1968 — Через вуличні бої у Парижі французька влада закрила університет Сорбонна.
  • 1987 — Літак Ан-124 встановив світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту, адже подолав 20150,92 км.
  • 1990 — Відкрився державний кордон між Молдовою та Румунією.
  • 1991 — Український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії установив світовий рекорд. Йому вдалось стрибнути на відстань у 6 м і 7 см.
  • 1992 — Прийнято конституцію республіки Крим.
  • 1994 — Урочисте відкриття тунелю під Ла-Маншем між Францією й Великою Британією — Євротунель.
6 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 402118

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ТРАВНЯ

  • 1758 — Максиміліан Робесп'єр, відомий французький адвокат, лідер, а також жертва Великої французької революції, ідеолог терору.
  • 1856 — Зиґмунд Фрейд, знаменитий австрійський лікар-психіатр, якого вважають основоположником психоаналізу.
  • 1860 — Ернст Людвіг Кірхнер, німецький художник.
  • 1868 — Ґастон Леру, французький письменник
  • 1895 — Рудольф Валентіно, американський актор, зірка німого кіно.
  • 1929 — Георгій Мірецький, радянський український композитор, піаніст та педагог, один з яскравих представників неоромантичного напрямку в українській музиці.
  • 1953 — Тоні Блер, прем'єр-міністр Великої Британії (1997–2007)
  • 1961 — Джордж Клуні, популярний американський актор та режисер.
  • 2019 — Арчі Маунтбеттен-Віндзор, 7 претендент на престол Великої Британії.

via GIPHY

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Юрія тепла погода, то літо буде раннім
  • Якщо у цей день падає дощ, то сезон буде врожайним
  • Якщо сильний вітер та похмура погода, то така погода затримається на тривалий час
  • Якщо птахи літають високо у небі, то незабаром буде потепління
  • Якщо багато хрущів, то літо буде сонячним та малохмарним
6 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 402120

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна лаятись та сваритись, а також тримати негативні думки
  • Не можна займатись садівництвом і важкою фізичною працею
  • Не можна плакати на світанку
  • Не можна виходити з дому без необхідності
  • Не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього просить

Читайте також: День матері 2020: дата, коли свято, історія і традиції в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТЕСТ: Яка пісня – гімн твого карантину?
  • 28 квітня, 12:05
  • 860
Післякарантинна мода: чоловічі стрижки для довгого волосся – ідеї у фото
  • 29 квітня, 16:30
  • 349
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2266976
Загрузка...
Новини