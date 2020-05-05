6 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти, а в Данії Національний день кави. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Великомученика Георгія (Юрія). Він вважається одним із найшанованіших святих, а також покровителем воїнів

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 6 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій та Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День піхоти в Україні

Національний день кави в Данії

Національний День медсестер в США

1833 — У США створили перший сталевий плуг.

1840 — Англія презентувала свою першу поштову марку, однопенсову Королеву Вікторію.

1863 — Завершилась битва під Чанселорсвіллом (США).

1872 — В Англії створили футбольний Кубок.

1889 — У Парижі закінчилось будівництво Ейфелевої вежі.

1937 — У штаті Нью-Джерсі (США)під час приземлення вибухнув найбільший у світі трансатлантичний цепелін-велетень дирижабль LZ 129 "Гінденбург". Загинули 35 осіб. Саме ця подія назавжди закінчила епоху дирижаблів.

1944 — Британці випустили із в'язниці Магатму Ганді.

1953 — Американський хірург Джон Гібон став першим, кому вдалось застосувати успішно "штучне серце-легені".

1958 — в Уельсі востаннє відбулась смертна кара

1968 — Через вуличні бої у Парижі французька влада закрила університет Сорбонна.

1987 — Літак Ан-124 встановив світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту, адже подолав 20150,92 км.

1990 — Відкрився державний кордон між Молдовою та Румунією.

1991 — Український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії установив світовий рекорд. Йому вдалось стрибнути на відстань у 6 м і 7 см.

1992 — Прийнято конституцію республіки Крим.

1994 — Урочисте відкриття тунелю під Ла-Маншем між Францією й Великою Британією — Євротунель.

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ТРАВНЯ

1758 — Максиміліан Робесп'єр, відомий французький адвокат, лідер, а також жертва Великої французької революції, ідеолог терору.

1856 — Зиґмунд Фрейд, знаменитий австрійський лікар-психіатр, якого вважають основоположником психоаналізу.

1860 — Ернст Людвіг Кірхнер, німецький художник.

1868 — Ґастон Леру, французький письменник

1895 — Рудольф Валентіно, американський актор, зірка німого кіно.

1929 — Георгій Мірецький, радянський український композитор, піаніст та педагог, один з яскравих представників неоромантичного напрямку в українській музиці.

1953 — Тоні Блер, прем'єр-міністр Великої Британії (1997–2007)

1961 — Джордж Клуні, популярний американський актор та режисер.

2019 — Арчі Маунтбеттен-Віндзор, 7 претендент на престол Великої Британії.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Юрія тепла погода, то літо буде раннім

Якщо у цей день падає дощ, то сезон буде врожайним

Якщо сильний вітер та похмура погода, то така погода затримається на тривалий час

Якщо птахи літають високо у небі, то незабаром буде потепління

Якщо багато хрущів, то літо буде сонячним та малохмарним

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна лаятись та сваритись, а також тримати негативні думки

Не можна займатись садівництвом і важкою фізичною працею

Не можна плакати на світанку

Не можна виходити з дому без необхідності

Не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього просить

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