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6 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 травня, в Україні відзначають День піхоти, а в Данії Національний день кави. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Великомученика Георгія (Юрія). Він вважається одним із найшанованіших святих, а також покровителем воїнів
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 6 травня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Бенедикт, Валерій, Анатолій, Георгій та Юрій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День піхоти в Україні
- Національний день кави в Данії
- Національний День медсестер в США
- 1833 — У США створили перший сталевий плуг.
- 1840 — Англія презентувала свою першу поштову марку, однопенсову Королеву Вікторію.
- 1863 — Завершилась битва під Чанселорсвіллом (США).
- 1872 — В Англії створили футбольний Кубок.
- 1889 — У Парижі закінчилось будівництво Ейфелевої вежі.
- 1937 — У штаті Нью-Джерсі (США)під час приземлення вибухнув найбільший у світі трансатлантичний цепелін-велетень дирижабль LZ 129 "Гінденбург". Загинули 35 осіб. Саме ця подія назавжди закінчила епоху дирижаблів.
- 1944 — Британці випустили із в'язниці Магатму Ганді.
- 1953 — Американський хірург Джон Гібон став першим, кому вдалось застосувати успішно "штучне серце-легені".
- 1958 — в Уельсі востаннє відбулась смертна кара
- 1968 — Через вуличні бої у Парижі французька влада закрила університет Сорбонна.
- 1987 — Літак Ан-124 встановив світовий рекорд дальності перельоту по замкнутому маршруту, адже подолав 20150,92 км.
- 1990 — Відкрився державний кордон між Молдовою та Румунією.
- 1991 — Український стрибун із жердиною Сергій Бубка в Японії установив світовий рекорд. Йому вдалось стрибнути на відстань у 6 м і 7 см.
- 1992 — Прийнято конституцію республіки Крим.
- 1994 — Урочисте відкриття тунелю під Ла-Маншем між Францією й Великою Британією — Євротунель.
ХТО НАРОДИВСЯ 6 ТРАВНЯ
- 1758 — Максиміліан Робесп'єр, відомий французький адвокат, лідер, а також жертва Великої французької революції, ідеолог терору.
- 1856 — Зиґмунд Фрейд, знаменитий австрійський лікар-психіатр, якого вважають основоположником психоаналізу.
- 1860 — Ернст Людвіг Кірхнер, німецький художник.
- 1868 — Ґастон Леру, французький письменник
- 1895 — Рудольф Валентіно, американський актор, зірка німого кіно.
- 1929 — Георгій Мірецький, радянський український композитор, піаніст та педагог, один з яскравих представників неоромантичного напрямку в українській музиці.
- 1953 — Тоні Блер, прем'єр-міністр Великої Британії (1997–2007)
- 1961 — Джордж Клуні, популярний американський актор та режисер.
- 2019 — Арчі Маунтбеттен-Віндзор, 7 претендент на престол Великої Британії.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Юрія тепла погода, то літо буде раннім
- Якщо у цей день падає дощ, то сезон буде врожайним
- Якщо сильний вітер та похмура погода, то така погода затримається на тривалий час
- Якщо птахи літають високо у небі, то незабаром буде потепління
- Якщо багато хрущів, то літо буде сонячним та малохмарним
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна лаятись та сваритись, а також тримати негативні думки
- Не можна займатись садівництвом і важкою фізичною працею
- Не можна плакати на світанку
- Не можна виходити з дому без необхідності
- Не можна відмовляти у допомозі тим, хто цього просить
Читайте також: День матері 2020: дата, коли свято, історія і традиції в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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