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6 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 січня, віряни відзначають переддень Різдва, Святвечір. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 6 січня віряни відзначають переддень Різдва, Святвечір. Це день, коли люди ходять по домівках і виконують колядки на щастя. Цього дня завершується Пилипівський піст, який починався 28 листопада.
Святвечір вважався насамперед сімейною вечерею. Коли в домі панували мир, спокій і злагода, а все горе і печалі віддавалися забуттю. За старовинним звичаєм святковий стіл 6 січня спочатку посипали сіном, на згадку про вертеп і ясла, перший притулок Христа. Потім його покривали скатертиною, з-під якої найповажніший член сім'ї повинен був витягнути соломинку. Якщо вона була довгою, розраховували на хороший урожай, коротка соломинка пророкувала нестаток їжі.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 6 січня, іменини відзначають власники таких імен: Євгенія, Миколай, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1066 – Гарольд Годвінсон стає королем Англії
- 1217 – Орден мечоносців здійснив рейд в новгородські землі
- 1813 – видано маніфест Олександра I про закінчення війни
- 1846 – Тарас Шевченко написав "Заповіт"
- 1846 – в Києві створено Кирило-Мефодіївське товариство
- 1896 – прем'єра фільму Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сіота братів Люм'єрів
- 1978 – Державний секретар США Сайрус Венс передає уряду Угорщини корону Іштвана Святого
ХТО НАРОДИВСЯ 6 січня
- 1486 – Мартін Агрікола, німецький композитор, педагог і теоретик музики
- 1832 – Гюстав Доре, французький художник
- 1834 – Степан Руданський, український поет
- 1868 – Вітторіо Монті, італійський скрипаль і композитор
- 1898 – Володимир Сосюра, український поет
- 1938 – Василь Стус, український поет
- 1938 – Адріано Челентано, італійський актор, співак
- 1939 – Валерій Лобановський, український футболіст і тренер
- 1953 – Малкольм Янг, гітарист групи AC/DC
- 1955 – Роуен Аткінсон, британський актор-комік. Знявся в Містер Бін
- 1986 – Ірина Шейк, супермодель
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Морозний день обіцяє хороший врожай
- Зоряне небо на Святвечір обіцяє приплід худоби
- 6 січня, якщо на небі видно Чумацький шлях, значить літо буде теплим
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- На Святвечір не можна лихословити, лаятися або сваритися
- Не можна вживати спиртне
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