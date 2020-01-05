6 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 січня, віряни відзначають переддень Різдва, Святвечір. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 6 січня віряни відзначають переддень Різдва, Святвечір. Це день, коли люди ходять по домівках і виконують колядки на щастя. Цього дня завершується Пилипівський піст, який починався 28 листопада.

Святвечір вважався насамперед сімейною вечерею. Коли в домі панували мир, спокій і злагода, а все горе і печалі віддавалися забуттю. За старовинним звичаєм святковий стіл 6 січня спочатку посипали сіном, на згадку про вертеп і ясла, перший притулок Христа. Потім його покривали скатертиною, з-під якої найповажніший член сім'ї повинен був витягнути соломинку. Якщо вона була довгою, розраховували на хороший урожай, коротка соломинка пророкувала нестаток їжі.

6 січня Святвечір

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 6 січня, іменини відзначають власники таких імен: Євгенія, Миколай, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1066 – Гарольд Годвінсон стає королем Англії

– 1217 – Орден мечоносців здійснив рейд в новгородські землі

– 1813 – в идано маніфест Олександра I про закінчення війни

– в 1846 – Тарас Шевченко написав "Заповіт"

– 1846 – в Києві створено Кирило-Мефодіївське товариство

– 1896 – прем'єра фільму Прибуття поїзда на вокзал Ла-Сіота братів Люм'єрів

1978 – Державний секретар США Сайрус Венс передає уряду Угорщини корону Іштвана Святого

ХТО НАРОДИВСЯ 6 січня

1486 – Мартін Агрікола, німецький композитор, педагог і теоретик музики

1832 – Гюстав Доре, французький художник

– 1834 – Степан Руданський, український поет

1868 – Вітторіо Монті, італійський скрипаль і композитор

1898 – Володимир Сосюра, український поет

– 1938 – Василь Стус, український поет

1938 – Адріано Челентано, італійський актор, співак

1939 – Валерій Лобановський, український футболіст і тренер

1953 – Малкольм Янг, гітарист групи AC/DC

1955 – Роуен Аткінсон, британський актор-комік. Знявся в Містер Бін

1986 – Ірина Шейк, супермодель

Василь Стус

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Морозний день обіцяє хороший врожай

Зоряне небо на Святвечір обіцяє приплід худоби

6 січня, якщо на небі видно Чумацький шлях, значить літо буде теплим

Чумацький шлях

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

На Святвечір не можна лихословити, лаятися або сваритися

Не можна вживати спиртне

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