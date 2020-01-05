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6 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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6 січня - понеділок - фото 1
6 січня - понеділок / maximum.fm

Сьогодні, 6 січня, віряни відзначають переддень Різдва, Святвечір. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 січня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 6 січня віряни відзначають переддень Різдва, Святвечір. Це день, коли люди ходять по домівках і виконують колядки на щастя. Цього дня завершується Пилипівський піст, який починався 28 листопада.

Святвечір вважався насамперед сімейною вечерею. Коли в домі панували мир, спокій і злагода, а все горе і печалі віддавалися забуттю. За старовинним звичаєм святковий стіл 6 січня спочатку посипали сіном, на згадку про вертеп і ясла, перший притулок Христа. Потім його покривали скатертиною, з-під якої найповажніший член сім'ї повинен був витягнути соломинку. Якщо вона була довгою, розраховували на хороший урожай, коротка соломинка пророкувала нестаток їжі.

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6 січня Святвечір

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 6 січня, іменини відзначають власники таких імен: Євгенія, Миколай, Сергій. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

6 січня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 366631

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

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ХТО НАРОДИВСЯ 6 січня

  • 1486 – Мартін Агрікола, німецький композитор, педагог і теоретик музики
  • 1832 Гюстав Доре, французький художник
  • 1834 – Степан Руданський, український поет
  • 1868 – Вітторіо Монті, італійський скрипаль і композитор
  • 1898 Володимир Сосюра, український поет
  • 1938 Василь Стус, український поет
  • 1938 – Адріано Челентано, італійський актор, співак
  • 1939 – Валерій Лобановський, український футболіст і тренер
  • 1953 – Малкольм Янг, гітарист групи AC/DC
  • 1955 – Роуен Аткінсон, британський актор-комік. Знявся в Містер Бін
  • 1986 – Ірина Шейк, супермодель
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Василь Стус

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Морозний день обіцяє хороший врожай
  • Зоряне небо на Святвечір обіцяє приплід худоби
  • 6 січня, якщо на небі видно Чумацький шлях, значить літо буде теплим
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Чумацький шлях

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • На Святвечір не можна лихословити, лаятися або сваритися
  • Не можна вживати спиртне

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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