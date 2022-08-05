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6 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 серпня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
6 серпня в православній церкві відзначають Преображення Господнє.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 6 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Анатолій, Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Іван, Іларіон, Христина, Микола, Роман. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї.
- 1889 — у Лондоні відкрився готель "Савой", перший у світі готель з ванною в кожному номері.
- 1890 — вбивця Вільям Кеммлер став першою людиною, страченою на електричному стільці.
- 1914 — Австро-Угорська імперія оголосила війну Російській імперії, а Королівство Сербія оголосила війну Німецькій імперії.
- 1914 — у Львові створено легіон Українських січових стрільців, який став першим українським національним бойовим підрозділом після битви під Полтавою в червні 1709 р.
- 1926 — 19-річна Гертруда Едерле стала першою жінкою, що перепливла Ла-Манш.
- 1932 — відкрився перший Венеційський кінофестиваль.
- 1940 — Естонію, що після Пакту Молотова — Ріббентропа ввійшла в "зону інтересів Радянського Союзу", окуповано й анексовано СРСР.
- 1940 — у СРСР арештований президент Ленінської академії сільгоспнаук відомий генетик Микола Вавилов.
- 1945 — американський бомбардувальник "Енола Ґей" скинув ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель 90—140 тисяч осіб.
- 1963 — вигравши в півфіналі в алмаатинського "Кайрата" з рахунком 2:1, донецький "Шахтар" утретє поспіль вийшов у фінал Кубка СРСР, встановивши рекорд для радянських клубів — 15 кубкових перемог поспіль.
- 1995 — хорватська влада оголосила про ліквідацію Республіки Сербська Країна.
- 1997 — літак авіакомпанії Boeing 747 південнокорейських авіаліній зазнав катастрофи над островом Гуам, у Тихому океані, загинуло 226 людей.
- 2016 — початок "стрілянини на півночі Криму" — в ніч на 7 серпня на окупованій Росією території Криму збройна сутичка між російськими військовиками. Або провокаційна "спецоперація", видана пізніше російською спецпропагандою як "напад українського диверсійного загону".
ХТО НАРОДИВСЯ 6 СЕРПНЯ
- 1903 — Володимир Фатальчук, український художник.
- 1918 — Василь Панькевич, український громадський діяч у Великій Британії.
- 1925 — Володимир Крайниченко, український театральний режисер.
- 1925 — Афанасій Коляновський, український поет.
- 1928 — Ніна Божко, українська художниця.
- 1928 — Енді Воргол, американський художник, українського (лемківського) походження, засновник художньої школи поп-арту
- 1928 — Чань Це Юнь, засновник південнокорейської автокомпанії Hyundai.
- 1930 — Еббі Лінкольн (народжена Анна Марія Вулдридж), американська джазова співачка і акторка.
- 1937 — Чарлі Гейден, американський джазовий контрабасист і композитор.
- 1938 — Борис Дерев'янко, український журналіст, сценарист.
- 1938 — Пол Бартел, американський сценарист, режисер, актор.
- 1939 — Анатолій Іванов, український кінорежисер i сценарист.
- 1940 — Анатолій Онишко, український перекладач, поет, член Національної спілки письменників України.
- 1941 — Євген Кучеревський, український футбольний тренер.
- 1948 — Микола Авілов, український легкоатлет, десятиборець, олімпійський чемпіон, світовий рекордсмен.
- 1948 — Антоніна Корінь, українська поетеса, громадський діяч, член Національної спілки письменників України.
- 1970 — М. Найт Ш'ямалан, режисер.
- 1972 — Джері Галлівелл, колишня лідерка гурту Spice Girls.
- 1973 — Віра Фарміґа, американська кіноакторка українського походження.
- 1973 — Ігор Вовчанчин, український спортсмен, професійний кікбоксер і спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв (англ. MMA).
- 1977 — Зденка Подкапова, чеська фотомодель, актриса.
- 1977 — Оляна Рута, українська поетеса, художник, перекладач.
- 1977 — Марія Шкаричич, хорватська акторка театру та кіно.
- 1980 — Вітантоніо Ліуцці, італійський автогонщик, пілот Формули-1.
- 1982 — Кевін ван дер Перрен, бельгійський фігурист.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ з ранку – до погожого і ясного дня.
- Тепло і сонячно – зима буде холодною.
- Мухи зранку дзижчать – до сонячної погоди. Якщо ж мух не чути, то буде дощ.
- Південний вітер – до негоди.
- Курчата до курки тиснуться – до затяжних дощів.
- Роса до полудня – буде гроза.
- Яка погода в цей день, такою вона буде у другій половині серпня.
- Чайки на воду часто сідають – до дощу.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні краще не братися за роботу в полі.
- Не можна розчісувати волосся.
- Заборонено спати на правому боці.
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