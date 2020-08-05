6 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 серпня, віряни вшановують пам'ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, а у світі відзначають Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують пам'ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба. Це були перші руські святі, канонізовані як Руською, так і Константинопольською Церквою. Вони були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 6 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Христина, Гліб, Давид, Анатолій, Славомір, а також Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї

1181 – Китайські і японські астрономи фіксують спалах наднової зірки.

1497 – до Бристоля повернулася експедиція Джона Кабота, що відкрила Канаду. Втім, всі були впевнені, що це Китай.

1649 – перемога козаків у Зборівській битві. Зраджений кримськими татарами Богдан Хмельницький винуватить Москву, яка не надала допомогу; українсько-московські стосунки погіршуються.

1806 – Священна Римська імперія після відмови імператора Франца II від німецької корони припинила своє існування.

1889 – у Лондоні відкритий готель "Савой", перший у світі готель з ванною в кожному номері.

1890 – вбивця Вільям Кеммлер став першою людиною, страченою на електричному стільці

1914 – Австро-Угорська імперія оголосила війну Російській імперії, а Королівство Сербія оголосила війну Німецькій імперії.

1914 – у Львові створено легіон Українських січових стрільців, який став першим українським національним бойовим підрозділом після битви під Полтавою в червні 1709 р.

1926 – 19-річна Гертруда Едерле стала першою жінкою, що перепливла Ла-Манш.

1932 – відкрився перший Венеційський кінофестиваль.

1940 – Естонію, що після Пакту Молотова – Ріббентропа ввійшла у "зону інтересів Радянського Союзу", окуповано й анексовано СРСР

1940 – у СРСР арештований президент Ленінської академії сільгоспнаук відомий генетик Микола Вавілов.

1945 – американський бомбардувальник "Енола Ґей" скинув ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель 90-140 тисяч осіб.

1963 – вигравши в півфіналі в алмаатинського "Кайрата" з рахунком 2:1, донецький "Шахтар" утретє поспіль вийшов у фінал Кубка СРСР, встановивши рекорд для радянських клубів – 15 кубкових перемог поспіль.

1995 – хорватська влада оголосила про ліквідацію Республіки Сербська Країна.

1997 – літак авіакомпанії Boeing 747 південнокорейських авіаліній зазнав катастрофи над островом Гуам, у Тихому океані, загинуло 226 людей.

2016 – початок "стрілянини на півночі Криму" – у ніч на 7 серпня на окупованій Росією території Криму збройна сутичка між російськими військовиками. Або провокаційна "спецоперація", видана пізніше російською спецпропагандою як "напад українського диверсійного загону".

ХТО НАРОДИВСЯ 6 СЕРПНЯ

1180 – імператор Ґо-Тоба, 82-й імператор Японії, синтоїстське божество.

1766 – Вільям Волластон, англійський вчений, який відкрив паладій і родій. Відкрив незалежно від Йоганна Вільгельма Ріттера ультрафіолетове випромінювання.

1881 – Александер Флемінг (англ. Alexander Fleming), шотландський бактеріолог, першим винайшов антібіотик пеніцилін, лауреат Нобелівської премії з медицини 1945 року.

(англ. Alexander Fleming), шотландський бактеріолог, першим винайшов антібіотик пеніцилін, лауреат Нобелівської премії з медицини 1945 року. 1882 – Ірина Коссакова, українська драматична актриса.

1886 – Степан Бондарчук, актор, театральний діяч.

1892 – Михайло Крат, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, учасник ПСВ, полковник РІА. У добу Директорії УНР – старшина Армії УНР.

1903 – Володимир Фатальчук, український художник.

1918 – Василь Панькевич, український громадський діяч у Великій Британії.

1925 – Володимир Крайниченко, український театральний режисер.

1925 – Афанасій Коляновський, український поет.

1928 – Ніна Божко, українська художниця.

1928 – Енді Воргол , американський художник, українського (лемківського) походження, засновник художньої школи поп-арту

, американський художник, українського (лемківського) походження, засновник художньої школи поп-арту 1928 – Чань Це Юнь, засновник південнокорейської автокомпанії "Гюндай" (англ. "Hyundai").

1930 – Еббі Лінкольн (народжена Анна Марія Вулдридж), американська джазова співачка і акторка

1937 – Чарлі Гейден, американський джазовий контрабасист і композитор

1938 – Борис Дерев'янко, український журналіст, сценарист.

1938 – Пол Бартел, американський сценарист, режисер, актор.

1939 – Анатолій Іванов, український кінорежисер i сценарист.

1940 – Анатолій Онишко, український перекладач, поет, член Національної спілки письменників України.

1941 – Євген Кучеревський, український футбольний тренер.

1948 – Микола Авілов, український легкоатлет, десятиборець, олімпійський чемпіон, світовий рекордсмен.

1948 – Антоніна Корінь, українська поетеса, громадський діяч, член Національної спілки письменників України.

1970 – М. Найт Ш'ямалан, режисер ("Шосте чуття", "Таємничий ліс").

1972 – Джері Галлівелл (англ. Geraldine Estelle Halliwell), колишня лідерка гурту "Spice Girls".

(англ. Geraldine Estelle Halliwell), колишня лідерка гурту "Spice Girls". 1973 – Віра Фарміґа, американська кіноакторка українського походження.

1973 – Ігор Вовчанчин, український спортсмен, професійний кікбоксер і спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв (англ. MMA).

1977 – Зденка Подкапова, чеська фотомодель, актриса.

1977 – Оляна Рута, українська поетеса, художник, перекладач.

1977 – Марія Шкаричич, хорватська акторка театру та кіно.

1980 – Вітантоніо Ліуцці, італійський автогонщик, пілот Формули-1.

1982 – Кевін ван дер Перрен, бельгійський фігурист.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

За прикметами дня, до сходу сонця потрібно рахувати гроші, щоб залучити успіх та удачу в усіх майбутніх справах.

Дощ зранку – до погожого і ясного дня.

Яка погода на Бориса і Гліба – такий і весь серпень.

Якщо на 6 серпня припадає повний місяць, погода цього дня буде така ж до кінця літа.

Курчата до курки тиснуться – до затяжних дощів.

Чайки часто на воду сідають – до дощу.

Якщо день теплий, то буде чорний хліб.

Якщо захід на день Бориса та Гліба сонячний, то залишок літа буде без опадів.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не рекомендується позичати сусідам хліб і сіль, але можна за умови, що вони заплатять за це хоча б монету.

Не можна сьогодні змітати зі столу крихти руками.

Забороняється нині свистіти в приміщенні.

Якщо в цей день отримали зарплату, не можна витрачати з неї ні копійки до наступної доби.

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