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6 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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6 серпня – четвер

Сьогодні, 6 серпня, віряни вшановують пам'ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, а у світі відзначають Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни вшановують пам'ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба. Це були перші руські святі, канонізовані як Руською, так і Константинопольською Церквою. Вони були молодшими синами святого рівноапостольного князя Володимира

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 6 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Христина, Гліб, Давид, Анатолій, Славомір, а також Яків. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї
  • 1181 – Китайські і японські астрономи фіксують спалах наднової зірки.
  • 1497 – до Бристоля повернулася експедиція Джона Кабота, що відкрила Канаду. Втім, всі були впевнені, що це Китай.
  • 1649 – перемога козаків у Зборівській битві. Зраджений кримськими татарами Богдан Хмельницький винуватить Москву, яка не надала допомогу; українсько-московські стосунки погіршуються.
  • 1806 – Священна Римська імперія після відмови імператора Франца II від німецької корони припинила своє існування.
  • 1889 – у Лондоні відкритий готель "Савой", перший у світі готель з ванною в кожному номері.
  • 1890 – вбивця Вільям Кеммлер став першою людиною, страченою на електричному стільці
  • 1914 – Австро-Угорська імперія оголосила війну Російській імперії, а Королівство Сербія оголосила війну Німецькій імперії.
  • 1914 – у Львові створено легіон Українських січових стрільців, який став першим українським національним бойовим підрозділом після битви під Полтавою в червні 1709 р.
  • 1926 – 19-річна Гертруда Едерле стала першою жінкою, що перепливла Ла-Манш.
  • 1932 – відкрився перший Венеційський кінофестиваль.
  • 1940 – Естонію, що після Пакту Молотова – Ріббентропа ввійшла у "зону інтересів Радянського Союзу", окуповано й анексовано СРСР
  • 1940 – у СРСР арештований президент Ленінської академії сільгоспнаук відомий генетик Микола Вавілов.
  • 1945 – американський бомбардувальник "Енола Ґей" скинув ядерну бомбу на японське місто Хіросіма, спричинивши загибель 90-140 тисяч осіб.
  • 1963 – вигравши в півфіналі в алмаатинського "Кайрата" з рахунком 2:1, донецький "Шахтар" утретє поспіль вийшов у фінал Кубка СРСР, встановивши рекорд для радянських клубів – 15 кубкових перемог поспіль.
  • 1995 – хорватська влада оголосила про ліквідацію Республіки Сербська Країна.
  • 1997 – літак авіакомпанії Boeing 747 південнокорейських авіаліній зазнав катастрофи над островом Гуам, у Тихому океані, загинуло 226 людей.
  • 2016 – початок "стрілянини на півночі Криму" – у ніч на 7 серпня на окупованій Росією території Криму збройна сутичка між російськими військовиками. Або провокаційна "спецоперація", видана пізніше російською спецпропагандою як "напад українського диверсійного загону".
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ХТО НАРОДИВСЯ 6 СЕРПНЯ

  • 1180 – імператор Ґо-Тоба, 82-й імператор Японії, синтоїстське божество.
  • 1766 – Вільям Волластон, англійський вчений, який відкрив паладій і родій. Відкрив незалежно від Йоганна Вільгельма Ріттера ультрафіолетове випромінювання.
  • 1881 – Александер Флемінг (англ. Alexander Fleming), шотландський бактеріолог, першим винайшов антібіотик пеніцилін, лауреат Нобелівської премії з медицини 1945 року.
  • 1882 – Ірина Коссакова, українська драматична актриса.
  • 1886 – Степан Бондарчук, актор, театральний діяч.
  • 1892 – Михайло Крат, український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, учасник ПСВ, полковник РІА. У добу Директорії УНР – старшина Армії УНР.
  • 1903 – Володимир Фатальчук, український художник.
  • 1918 – Василь Панькевич, український громадський діяч у Великій Британії.
  • 1925 – Володимир Крайниченко, український театральний режисер.
  • 1925 – Афанасій Коляновський, український поет.
  • 1928 – Ніна Божко, українська художниця.
  • 1928 – Енді Воргол, американський художник, українського (лемківського) походження, засновник художньої школи поп-арту
  • 1928 – Чань Це Юнь, засновник південнокорейської автокомпанії "Гюндай" (англ. "Hyundai").
  • 1930 – Еббі Лінкольн (народжена Анна Марія Вулдридж), американська джазова співачка і акторка
  • 1937 – Чарлі Гейден, американський джазовий контрабасист і композитор
  • 1938 – Борис Дерев'янко, український журналіст, сценарист.
  • 1938 – Пол Бартел, американський сценарист, режисер, актор.
  • 1939 – Анатолій Іванов, український кінорежисер i сценарист.
  • 1940 – Анатолій Онишко, український перекладач, поет, член Національної спілки письменників України.
  • 1941 – Євген Кучеревський, український футбольний тренер.
  • 1948 – Микола Авілов, український легкоатлет, десятиборець, олімпійський чемпіон, світовий рекордсмен.
  • 1948 – Антоніна Корінь, українська поетеса, громадський діяч, член Національної спілки письменників України.
  • 1970 – М. Найт Ш'ямалан, режисер ("Шосте чуття", "Таємничий ліс").
  • 1972 – Джері Галлівелл (англ. Geraldine Estelle Halliwell), колишня лідерка гурту "Spice Girls".
  • 1973 – Віра Фарміґа, американська кіноакторка українського походження.
  • 1973 – Ігор Вовчанчин, український спортсмен, професійний кікбоксер і спеціаліст зі змішаних бойових мистецтв (англ. MMA).
  • 1977 – Зденка Подкапова, чеська фотомодель, актриса.
  • 1977 – Оляна Рута, українська поетеса, художник, перекладач.
  • 1977 – Марія Шкаричич, хорватська акторка театру та кіно.
  • 1980 – Вітантоніо Ліуцці, італійський автогонщик, пілот Формули-1.
  • 1982 – Кевін ван дер Перрен, бельгійський фігурист.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • За прикметами дня, до сходу сонця потрібно рахувати гроші, щоб залучити успіх та удачу в усіх майбутніх справах.
  • Дощ зранку – до погожого і ясного дня.
  • Яка погода на Бориса і Гліба – такий і весь серпень.
  • Якщо на 6 серпня припадає повний місяць, погода цього дня буде така ж до кінця літа.
  • Курчата до курки тиснуться – до затяжних дощів.
  • Чайки часто на воду сідають – до дощу.
  • Якщо день теплий, то буде чорний хліб.
  • Якщо захід на день Бориса та Гліба сонячний, то залишок літа буде без опадів.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не рекомендується позичати сусідам хліб і сіль, але можна за умови, що вони заплатять за це хоча б монету.
  • Не можна сьогодні змітати зі столу крихти руками.
  • Забороняється нині свистіти в приміщенні.
  • Якщо в цей день отримали зарплату, не можна витрачати з неї ні копійки до наступної доби.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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