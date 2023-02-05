6 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 лютого, у світі відзначають Всесвітній день без мобільного телефону. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 6 лютого, вшановують блаженну Ксенію Петербурзьку і преподобну Ксенію, в миру Евсенію.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 6 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1900 – Олександр Попов вперше передав по радіо сигнал про лихо на морі.

1901 – у Парижі на вокзалах з'явились перші громадські телефони.

1922 – США, Велика Британія, Франція, Італія та Японія уклали Вашингтонську угоду про обмеження морських озброєнь.

1925 – почала виходити перша українська піонерська газета "На зміну" (згодом – "Зірка").

1931 – на екрани США вийшов фільм Чарлі Чапліна "Вогні великого міста".

1933 – підписання тристороннього договору між державами Малої Антанти.

1935 – у продаж вперше надійшла настільна гра "Монополія".

1958 – створено Спілку кінематографістів України.

1971 – у ході прогулянки по Місяцю американський астронавт Алан Шепард продемонстрував удар по м'ячику від гольфа.

1985 – Стів Возняк, співзасновник компанії Apple Computer, залишив компанію на знак протесту проти її перетворення в громіздке і малоефективне бюрократизоване підприємство.

1985 – компанія Microsoft оголосила про створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC.

1996 – британську антарктичну станцію "Фарадей" передано українським полярникам. На її базі створено українську станцію "Академік Вернадський".

2004 – у Таїланді 357 парашутистів встановили рекорд з купольної акробатики – вони утворили в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни.

2018 – з космодрому на мисі Канаверал компанія SpaceX успішно здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy.

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЛЮТОГО

1806 – Орест Новицький, український філософ, історик філософії, богослов.

1861 – Микола Зелінський, український хімік, винахідник протигаза.

1883 – Дмитро Григорович, авіаконструктор, творець першого гідролітака.

1911 – Рональд Рейган, президент США.

1931 – Ріп Торн, американський кіноактор.

1932 – Франсуа Трюффо, французький кінорежисер.

1945 – Боб Марлі, ямайський композитор, співак.

1962 – Вільям Бейлі, американський співак.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка Ксенія, така й весна.

Погожий день – до гарної весни.

Якщо трапиться поземка або заметіль, то до нового врожаю всі запаси виснажаться.

Якщо на 6 лютого вистачить жита, то до нових новин залишиться половина, а до підніжного корму – третина.

Заметіль 6 лютого вказує на те, що весна буде пізня.

Безвітряна погода – друга половина липня буде спекотною й сухою.

Хмари видно на світлому небі – на гарну погоду.

Рідкісні та високі хмари – до відлиги.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна ставити квас і брагу, інакше осінь буде неврожайна.

Також не варто зав'язувати будь-які вузли, щоб похорон не накликати.

Заборонено перестилати ліжко, інакше захворієте.

Не варто стригти нігті на ногах, в іншому випадку не уникнути судом.

Не розповідайте комусь свій сон.

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