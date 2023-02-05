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6 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 лютого, у світі відзначають Всесвітній день без мобільного телефону. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 6 лютого, вшановують блаженну Ксенію Петербурзьку і преподобну Ксенію, в миру Евсенію.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 6 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1900 – Олександр Попов вперше передав по радіо сигнал про лихо на морі.
- 1901 – у Парижі на вокзалах з'явились перші громадські телефони.
- 1922 – США, Велика Британія, Франція, Італія та Японія уклали Вашингтонську угоду про обмеження морських озброєнь.
- 1925 – почала виходити перша українська піонерська газета "На зміну" (згодом – "Зірка").
- 1931 – на екрани США вийшов фільм Чарлі Чапліна "Вогні великого міста".
- 1933 – підписання тристороннього договору між державами Малої Антанти.
- 1935 – у продаж вперше надійшла настільна гра "Монополія".
- 1958 – створено Спілку кінематографістів України.
- 1971 – у ході прогулянки по Місяцю американський астронавт Алан Шепард продемонстрував удар по м'ячику від гольфа.
- 1985 – Стів Возняк, співзасновник компанії Apple Computer, залишив компанію на знак протесту проти її перетворення в громіздке і малоефективне бюрократизоване підприємство.
- 1985 – компанія Microsoft оголосила про створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC.
- 1996 – британську антарктичну станцію "Фарадей" передано українським полярникам. На її базі створено українську станцію "Академік Вернадський".
- 2004 – у Таїланді 357 парашутистів встановили рекорд з купольної акробатики – вони утворили в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни.
- 2018 – з космодрому на мисі Канаверал компанія SpaceX успішно здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy.
ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЛЮТОГО
- 1806 – Орест Новицький, український філософ, історик філософії, богослов.
- 1861 – Микола Зелінський, український хімік, винахідник протигаза.
- 1883 – Дмитро Григорович, авіаконструктор, творець першого гідролітака.
- 1911 – Рональд Рейган, президент США.
- 1931 – Ріп Торн, американський кіноактор.
- 1932 – Франсуа Трюффо, французький кінорежисер.
- 1945 – Боб Марлі, ямайський композитор, співак.
- 1962 – Вільям Бейлі, американський співак.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яка Ксенія, така й весна.
- Погожий день – до гарної весни.
- Якщо трапиться поземка або заметіль, то до нового врожаю всі запаси виснажаться.
- Якщо на 6 лютого вистачить жита, то до нових новин залишиться половина, а до підніжного корму – третина.
- Заметіль 6 лютого вказує на те, що весна буде пізня.
- Безвітряна погода – друга половина липня буде спекотною й сухою.
- Хмари видно на світлому небі – на гарну погоду.
- Рідкісні та високі хмари – до відлиги.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна ставити квас і брагу, інакше осінь буде неврожайна.
- Також не варто зав'язувати будь-які вузли, щоб похорон не накликати.
- Заборонено перестилати ліжко, інакше захворієте.
- Не варто стригти нігті на ногах, в іншому випадку не уникнути судом.
- Не розповідайте комусь свій сон.
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