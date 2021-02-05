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6 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 лютого, у світі відзначають Міжнародний день бармена, а віряни вшановують пам'ять блаженної Ксенії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 6 лютого віряни вшановують пам'ять блаженної Ксенії.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 6 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день бармена.
- День Боба Марлі на Ямайці.
- 1900 — Олександр Попов вперше передав по радіо сигнал про лихо на морі.
- 1901 — у Парижі на вокзалах з'явились перші громадські телефони.
- 1922 — США, Велика Британія, Франція, Італія та Японія уклали Вашингтонську угоду про обмеження морських озброєнь.
- 1925 — почала виходити перша українська піонерська газета "На зміну" (згодом — "Зірка").
- 1931 — на екрани США вийшов фільм Чарлі Чапліна "Вогні великого міста".
- 1933 — підписання тристороннього договору між державами Малої Антанти.
- 1935 — у продаж вперше надійшла настільна гра "Монополія".
- 1958 — створено Спілку кінематографістів України.
- 1971 — у ході прогулянки по Місяцю американський астронавт Алан Шепард продемонстрував удар по м'ячику від гольфа.
- 1985 — Стів Возняк, співзасновник компанії Apple Computer, залишив компанію на знак протесту проти її перетворення в громіздке і малоефективне бюрократизоване підприємство.
- 1985 — компанія Microsoft оголосила про створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC.
- 1996 — британську антарктичну станцію "Фарадей" передано українським полярникам. На її базі створено українську станцію "Академік Вернадський".
- 2004 — у Таїланді 357 парашутистів встановили рекорд з купольної акробатики — вони утворили в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни.
- 2018 — з космодрому на мисі Канаверал компанія SpaceX успішно здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy.
ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЛЮТОГО
- 1806 — Орест Новицький, український філософ, історик філософії, богослов.
- 1861 — Микола Зелінський, український хімік, винахідник протигаза.
- 1883 — Дмитро Григорович, авіаконструктор, творець першого гідролітака.
- 1911 — Рональд Рейган, президент США.
- 1931 — Ріп Торн, американський кіноактор.
- 1932 — Франсуа Трюффо, французький кінорежисер.
- 1945 — Боб Марлі, ямайський композитор, співак.
- 1962 — Вільям Бейлі, американський співак.
Боб Марлі
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сонячний день – хороша весна.
- Безвітряна погода на Оксани – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.
- Завірюха кружляє – прикмета того, що буде дефіцит корму для худоби.
- Хмари на світлому небі видно – буде хороша погода.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не рекомендується у цей день перестилати ліжко.
- Літнім людям не слід сьогодні шити і в'язати.
- В цілому в цю суботу не можна об'їдатися.
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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