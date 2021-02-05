6 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 лютого, у світі відзначають Міжнародний день бармена, а віряни вшановують пам'ять блаженної Ксенії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 6 лютого віряни вшановують пам'ять блаженної Ксенії.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 6 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день бармена.

День Боба Марлі на Ямайці.

1900 — Олександр Попов вперше передав по радіо сигнал про лихо на морі.

1901 — у Парижі на вокзалах з'явились перші громадські телефони.

1922 — США, Велика Британія, Франція, Італія та Японія уклали Вашингтонську угоду про обмеження морських озброєнь.

1925 — почала виходити перша українська піонерська газета "На зміну" (згодом — "Зірка").

1931 — на екрани США вийшов фільм Чарлі Чапліна "Вогні великого міста".

1933 — підписання тристороннього договору між державами Малої Антанти.

1935 — у продаж вперше надійшла настільна гра "Монополія".

1958 — створено Спілку кінематографістів України.

1971 — у ході прогулянки по Місяцю американський астронавт Алан Шепард продемонстрував удар по м'ячику від гольфа.

1985 — Стів Возняк, співзасновник компанії Apple Computer, залишив компанію на знак протесту проти її перетворення в громіздке і малоефективне бюрократизоване підприємство.

1985 — компанія Microsoft оголосила про створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC.

1996 — британську антарктичну станцію "Фарадей" передано українським полярникам. На її базі створено українську станцію "Академік Вернадський".

2004 — у Таїланді 357 парашутистів встановили рекорд з купольної акробатики — вони утворили в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни.

2018 — з космодрому на мисі Канаверал компанія SpaceX успішно здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy.

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЛЮТОГО

1806 — Орест Новицький, український філософ, історик філософії, богослов.

1861 — Микола Зелінський, український хімік, винахідник протигаза.

1883 — Дмитро Григорович, авіаконструктор, творець першого гідролітака.

1911 — Рональд Рейган, президент США.

1931 — Ріп Торн, американський кіноактор.

1932 — Франсуа Трюффо, французький кінорежисер.

1945 — Боб Марлі, ямайський композитор, співак.

1962 — Вільям Бейлі, американський співак.

Боб Марлі

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сонячний день – хороша весна.

Безвітряна погода на Оксани – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.

Завірюха кружляє – прикмета того, що буде дефіцит корму для худоби.

Хмари на світлому небі видно – буде хороша погода.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується у цей день перестилати ліжко.

Літнім людям не слід сьогодні шити і в'язати.

В цілому в цю суботу не можна об'їдатися.

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