6 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 листопада, відзначають Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів та День саксофона. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують день чудотворного образа Богородиці "Всіх скорботних Радість". Ця ікона стала відомою тим, що зцілювала вірян від багатьох хвороб. Також до неї йдуть і ті, хто має багато суму на душі

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 6 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Опанас, Іраклій, Георгій, Петро, Іван, Олесій, Олександр та Микола. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1860 — Авраам Лінкольн обраний 16-м президентом Сполучених Штатів Америки

1944 — відбудувалась та відновила свою роботу Київська радіостанція.

1951 — почав працювати Київський професійний телецентр на Хрещатику, 26, тому цей день вважається початком історії Українського телебачення

1960 — у Києві запрацювала перша черга метрополітену — 5-кілометрова ділянка Святошино-Броварської лінії з'єднала станції Вокзальна, Університет, Хрещатик, Арсенальна, Дніпро;

1962 — Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію, яка засуджувала расистську політику апартеїду у Південно-Африканській Республіці і закликала всіх членів ООН припинити будь-які економічні та військові відносини з ПАР.

1980 — у Миколаєві збудований новий Інгульський міст, довжина моста складала 485 м.

1984 — на президентських виборах у США переконливу перемогу вдруге отримав республіканець Рональд Рейган;

1987 — у Києві відкрито 28-у станцію метрополітену — Ленінська (тепер Театральна)

1991 — розпущено Комуністичну партію Радянського Союзу

1999 — в Австралії 54,5 % виборців висловилось проти проголошення країни республікою, знову визнавши формальним главою держави британського монарха.​

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ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЛИСТОПАДА

1771 — Алоїс Зенефельдер, винахідник літографії.

1811 — Маркіян Шашкевич, український письменник, поет, культурно-громадський діяч, голова Руської трійці;

1814 — Адольф Сакс, бельгійський майстер духових інструментів, винахідник саксофону;

1855 — Дмитро Яворницький, український історик, дослідник козацтва, археолог, етнограф, фольклорист, письменник, академік АН УРСР (1923).

1860 — Ігнацій Ян Падеревський, польський піаніст-віртуоз, композитор, політик;

1861 — Джеймс Нейсміт, канадський вчитель фізкультури, винахідник гри в баскетбол (1891);

1880 — Роберт Музіль, австрійський письменник та есеїст, драматург і театральний критик.

1931 — Майк Ніколс (Михайло Пешковський), американський режисер, лауреат Оскара;

1936 — Браз Йосип Еммануїлович, український живописець і графік.

1938 — Володимир Жариков, український актор, каскадер. Знімався у фільмах: Ненависть, Пірати XX століття, Місце зустрічі змінити не можна, Десять негренят та інших.

1952 — Майкл Каннінгем — американський письменник.

1988 — Емма Стоун, американська акторка.

1988 — Кончіта Вурст, австрійський співак, переможець Євробачення 2014.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо розбити дзеркало 6 листопада, то варто чекати на нещастя;

Якщо за людиною сьогодні бігтиме білий пес, то він уособлює щастя, як от-от має з'явитись у житті;

Якщо у небі багато ворон, то невдовзі засніжить;

Якщо чути каркання ворон, то варто чекати на заметіль та похолодання.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна лаятись та сваритися з оточенням;

Не можна гуляти до ночі та зловживати спиртним;

Не можна піддаватись шкідливим звичкам;

Не можна займатись хатньою роботою та городом.

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