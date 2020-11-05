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6 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 листопада, в Україні відзначають День визволення Києва. Також сьогодні Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
В Україні 6 листопада відзначаємо День визволення Києва. Під час Другої світової війни місто з осені 1941-го року біло окуповане німецько-фашистськими військами. За час окупації в місті було знищено понад 100 тисяч киян і військовополонених. За народним календарем 6 листопада шанування чудотворної ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість". Зазвичай 6 листопада дівчата і юнаки збиралися разом, брали з собою нехитру роботу (вишивку, пряжу) і влаштовували посиденьки.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 6 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Іван, Лаврентій, Микола, Олексій, Петро, Феофіл (Теофіл). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1632 – був смертельно поранений король Швеції Густав II Адольф ("Північний Лев"), один з найосвіченіших монархів свого часу.
- 1736 – Марбурзький університет Німеччини приймає в свої ряди Михайла Ломоносова.
- 1887 – в Шотландії заснований футбольний клуб Селтік.
- 1923 – починається Краківське повстання в Польщі – загальна озброєна політичний страйк.
- 1935 – перший виліт здійснив британський винищувач Хоукер Харрікейн.
- 1986 – головним тренером Манчестер Юнайтед став шотландець Алекс Фергюсон, який згодом зробив клуб одним з найтитулованіших в Європі.
- 1991 – національне свято Кувейту – в цей день була погашена остання нафтова свердловина, підпалена іракськими окупантами.
- 1986 – на станції Користівка (Одеська область) сталася одна з найбільших в світі залізничних катастроф, винними визнані машиніст і його помічник.
- 2008 – терористка-смертниця підриває себе на зупинці громадського транспорту у Владикавказі.
ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЛИСТОПАДА
- 15 – мати знаменитого римського тирана Нерона, Агрипина Молодша.
- 1494 – султан Оттоманської імперії (увійшов в історію як найбільший представник династії Османів) Сулейман Пишний.
- 1811 – голова "Руської трійці", український письменник Маркіян Шашкевич.
- 1835 – родоначальник антропологічного напряму в кримінології та кримінальному праві, лікар-психіатр Чезаре Ломброзо.
- 1851 – засновник всесвітньо відомої газети "The Wall Street Journal", фінансовий журналіст, автор Промислового індексу Доу-Джонса Чарльз Генрі Доу.
- 1852 – відомий письменник і драматург Дмитро Наркисович Мамін-Сибіряк.
- 1861 – канадський вчитель фізкультури, який вважається винахідником гри баскетбол в сучасному вигляді, Джеймс Нейсміт.
- 1947 – видатний державний і політичний діяч Геннадій Миколайович Селезньов.
- 1988 – американська актриса Емма Стоун.
- 1988 – австрійський співак, переможець "Євробачення 2014" Кончіта Вурст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Ворони збираються в зграю – до сильного морозу.
- Яка погода 6 листопада, така і 6 квітня.
- Сніг на початку листопада обіцяє теплу зиму.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- не можна приймати частування від неугодних представників протилежної статі
- варто дотримуватися обережності з крихкими предметами
- не гоже цього дня зловживати алкоголем і надто багато їсти
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