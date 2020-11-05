6 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 листопада, в Україні відзначають День визволення Києва. Також сьогодні Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

В Україні 6 листопада відзначаємо День визволення Києва. Під час Другої світової війни місто з осені 1941-го року біло окуповане німецько-фашистськими військами. За час окупації в місті було знищено понад 100 тисяч киян і військовополонених. За народним календарем 6 листопада шанування чудотворної ікони Божої Матері "Всіх скорботних радість". Зазвичай 6 листопада дівчата і юнаки збиралися разом, брали з собою нехитру роботу (вишивку, пряжу) і влаштовували посиденьки.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 6 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Афанасій, Іван, Лаврентій, Микола, Олексій, Петро, Феофіл (Теофіл). Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1632 – був смертельно поранений король Швеції Густав II Адольф ("Північний Лев"), один з найосвіченіших монархів свого часу.

1736 – Марбурзький університет Німеччини приймає в свої ряди Михайла Ломоносова.

1887 – в Шотландії заснований футбольний клуб Селтік.

1923 – починається Краківське повстання в Польщі – загальна озброєна політичний страйк.

1935 – перший виліт здійснив британський винищувач Хоукер Харрікейн.

1986 – головним тренером Манчестер Юнайтед став шотландець Алекс Фергюсон, який згодом зробив клуб одним з найтитулованіших в Європі.

1991 – національне свято Кувейту – в цей день була погашена остання нафтова свердловина, підпалена іракськими окупантами.

1986 – на станції Користівка (Одеська область) сталася одна з найбільших в світі залізничних катастроф, винними визнані машиніст і його помічник.

2008 – терористка-смертниця підриває себе на зупинці громадського транспорту у Владикавказі.

Алекс Фергюсон

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЛИСТОПАДА

15 – мати знаменитого римського тирана Нерона, Агрипина Молодша.

1494 – султан Оттоманської імперії (увійшов в історію як найбільший представник династії Османів) Сулейман Пишний.

1811 – голова "Руської трійці", український письменник Маркіян Шашкевич.

1835 – родоначальник антропологічного напряму в кримінології та кримінальному праві, лікар-психіатр Чезаре Ломброзо.

1851 – засновник всесвітньо відомої газети "The Wall Street Journal", фінансовий журналіст, автор Промислового індексу Доу-Джонса Чарльз Генрі Доу.

1852 – відомий письменник і драматург Дмитро Наркисович Мамін-Сибіряк.

1861 – канадський вчитель фізкультури, який вважається винахідником гри баскетбол в сучасному вигляді, Джеймс Нейсміт.

1947 – видатний державний і політичний діяч Геннадій Миколайович Селезньов.

1988 – американська актриса Емма Стоун.

1988 – австрійський співак, переможець "Євробачення 2014" Кончіта Вурст.

Маркіян Шашкевич.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ворони збираються в зграю – до сильного морозу.

Яка погода 6 листопада, така і 6 квітня.

Сніг на початку листопада обіцяє теплу зиму.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

не можна приймати частування від неугодних представників протилежної статі

варто дотримуватися обережності з крихкими предметами

не гоже цього дня зловживати алкоголем і надто багато їсти

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