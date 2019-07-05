6 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 липня, у народі відзначають Всесвітній день поцілунку та Міжнародний день Дніпра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

За церковним календарем 6 липня відбувається святкування на честь Володимирської ікони Божої Матері.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 6 липня, іменини відзначають власники таких імен: Домініка, Олексій, Олександр, Митрофан, Федір, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день поцілунку – свято вперше придумали у Великобританії. У багатьох містах цього дня проходять різні конкурси поцілунків, учасники яких мають шанс виграти різні призи і подарунки.

– свято вперше придумали у Великобританії. У багатьох містах цього дня проходять різні конкурси поцілунків, учасники яких мають шанс виграти різні призи і подарунки. Міжнародний день кооперативів – це свято було проголошене в знак святкування у 1995 році століття Міжнародного кооперативного альянсу – об'єднання організацій, що нараховують 760 мільйонів членів кооперативів у 100 країнах.

– це свято було проголошене в знак святкування у 1995 році століття Міжнародного кооперативного альянсу – об'єднання організацій, що нараховують 760 мільйонів членів кооперативів у 100 країнах. Міжнародний день Дніпра – екологічне свято, присвячене одній з найбільш спокійних і величних рівнинних річок, яка займає третє місце в Європі за довжиною і площею басейну.

– екологічне свято, присвячене одній з найбільш спокійних і величних рівнинних річок, яка займає третє місце в Європі за довжиною і площею басейну. 1687 — Ісаак Ньютон опублікував у Лондоні знамениті "Philosofiae naturalis principia mathematika", в котрих були викладені відкриття автора в галузі прикладної математики, астрономії та фізики.

1785 — долар став національною валютою США.

1957 — познайомилися Джон Леннон і Пол Маккартні.

ХТО НАРОДИВСЯ 6 липня

1923 — Войцех Ярузельський, генерал, голова уряду Польщі (1981—1989).

1925 — Гейлі Білл, музикант, співак.

1935 — Джецун Джампгел Нгаванг Лобсанг Йеше Тензин Гьяцо (зазвичай скорочують до Тензин Гьяцо), 14-й Далай-Лама, духовний лідер Тибету, голова Тибетського уряду в екзилі, лауреат Нобелівської премії миру 1989 року.

1938 — Олег Базилевич, радянський та український футболіст і тренер.

1946 — Сільвестер Сталлоне (Sylvester Stallone), американський актор.

1946 — Джордж Вокер Буш (George W. Bush), 43-й президент США.

1946 — Джо Кітон, американський комедійний актор.

1975 — 50 Cent (Куртіс Джеймс Джексон), реп-виконавець з США.

50 Cent

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Нічна роса просихає – до грози.

Вранці латаття ледь над водою піднімається – після обіду піде дощ.

Грім протяжно гримить – до затяжної негоди.

Якщо після дощу сонечко яскраво світить і припікає, то до вечора знову піде дощ.

Хмари стягуються – до негоди.

Близько зірок червоні і білі кола – до погожого дня.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна стригтися, плести, в'язати, вишивати.

Заборонено купатися в річках і озерах.

У цей день не можна проявляти негативні емоції.

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