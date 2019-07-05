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6 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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Сьогодні, 6 липня, у народі відзначають Всесвітній день поцілунку та Міжнародний день Дніпра. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ СВЯТО

За церковним календарем 6 липня відбувається святкування на честь Володимирської ікони Божої Матері.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 6 липня, іменини відзначають власники таких імен: Домініка, Олексій, Олександр, Митрофан, Федір, Петро. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день поцілунку – свято вперше придумали у Великобританії. У багатьох містах цього дня проходять різні конкурси поцілунків, учасники яких мають шанс виграти різні призи і подарунки.
  • Міжнародний день кооперативів – це свято було проголошене в знак святкування у 1995 році століття Міжнародного кооперативного альянсу – об'єднання організацій, що нараховують 760 мільйонів членів кооперативів у 100 країнах.
  • Міжнародний день Дніпра – екологічне свято, присвячене одній з найбільш спокійних і величних рівнинних річок, яка займає третє місце в Європі за довжиною і площею басейну.
  • 1687 — Ісаак Ньютон опублікував у Лондоні знамениті "Philosofiae naturalis principia mathematika", в котрих були викладені відкриття автора в галузі прикладної математики, астрономії та фізики.
  • 1785 — долар став національною валютою США.
  • 1957 — познайомилися Джон Леннон і Пол Маккартні.
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ХТО НАРОДИВСЯ 6 липня

  • 1923 — Войцех Ярузельський, генерал, голова уряду Польщі (1981—1989).
  • 1925 — Гейлі Білл, музикант, співак.
  • 1935 — Джецун Джампгел Нгаванг Лобсанг Йеше Тензин Гьяцо (зазвичай скорочують до Тензин Гьяцо), 14-й Далай-Лама, духовний лідер Тибету, голова Тибетського уряду в екзилі, лауреат Нобелівської премії миру 1989 року.
  • 1938 — Олег Базилевич, радянський та український футболіст і тренер.
  • 1946 — Сільвестер Сталлоне (Sylvester Stallone), американський актор.
  • 1946 — Джордж Вокер Буш (George W. Bush), 43-й президент США.
  • 1946 — Джо Кітон, американський комедійний актор.
  • 1975 — 50 Cent (Куртіс Джеймс Джексон), реп-виконавець з США.
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50 Cent

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Нічна роса просихає – до грози.
  • Вранці латаття ледь над водою піднімається – після обіду піде дощ.
  • Грім протяжно гримить – до затяжної негоди.
  • Якщо після дощу сонечко яскраво світить і припікає, то до вечора знову піде дощ.
  • Хмари стягуються – до негоди.
  • Близько зірок червоні і білі кола – до погожого дня.
6 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 336959

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна стригтися, плести, в'язати, вишивати.
  • Заборонено купатися в річках і озерах.
  • У цей день не можна проявляти негативні емоції.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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