6 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 грудня, у світі відзначають День Збройних Сил України, а віряни вшановують пам'ять Митрофана Воронезького. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Митрофана Воронезького.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 6 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Ісак, Макар, Микола, Ганна, Тетяна, Фекла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Збройних Сил України

1240 – Київ був захоплений і зруйнований військом монгольського хана Батия

1492 – першою експедицією Колумба було відкрито острів Гаїті

1741 – державний переворот в Росії, в результаті якого імператрицею стала Єлизавета Петрівна, дочка Петра I

1917 – парламент Фінляндії ухвалив рішення про вихід зі складу Росії й отримання статусу незалежної держави

1921 – підписано Англо-ірландський договір, за яким рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія отримала незалежність

1991 – утворені Збройні сили України

2003 – засновано Львівський муніципальний духовий оркестр "Галицькі Труби"

2008 – у Греції спалахнули масові заворушення через вбивство в Афінах поліціянтом підлітка

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ГРУДНЯ

1421 – Генріх VI, третій і останній король Англії з династії Ланкастерів. Єдиний з англійських королів, що носили під час Столітньої війни і після неї титул король Франції, хто реально був коронований царем на значній частині Франції

1520 – Барбара Радзивілл, знаменита литовська красуня, особистість ренесансного типу

1871 – Микола Вороний, український письменник, перекладач, поет, режисер, актор

1899 – Оглоблин Олександр, відомий український історик, історіограф і археограф, автор близько 1000 наукових робіт

1903 – Микола Колесса , український композитор, диригент, педагог, патріарх західноукраїнської диригентської школи

, український композитор, диригент, педагог, патріарх західноукраїнської диригентської школи 1913 – Микола Амосов, радянський і український кардіохірург, вчений-медик, літератор

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо дме північний вітер і зривається мокрий сніг, то 6 червня (день Симона Стовпника) буде вітряно і дощитиме.

Якщо хмари рідкі, то погода буде холодна, але ясна.

Якщо в цей день сонячно і тепло, то і червень теплим буде.

Сонце ховається за хмари – до урагану.

Якщо місяць на небі ясний, буде холоднеча.

Якщо верхівки листяних дерев порожевіли, зима буде не сильно суворою.

Хмари по небу низько пливуть – до похолодання.

Якщо місяць в оточенні рожевих або тьмяних кілець, буде сильний мороз.

Якщо хмари на заході "горять", буде ясна погода.

З неба лунає шум – до снігопаду і хуртовини.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не ображайтеся на своїх рідних і друзів.

Не відмовляйте у допомозі.

Не розмовляйте заголосно.

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