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6 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 грудня, у світі відзначають День Збройних Сил України, а віряни вшановують пам'ять Митрофана Воронезького. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Митрофана Воронезького.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 6 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Ісак, Макар, Микола, Ганна, Тетяна, Фекла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Збройних Сил України
- 1240 – Київ був захоплений і зруйнований військом монгольського хана Батия
- 1492 – першою експедицією Колумба було відкрито острів Гаїті
- 1741 – державний переворот в Росії, в результаті якого імператрицею стала Єлизавета Петрівна, дочка Петра I
- 1917 – парламент Фінляндії ухвалив рішення про вихід зі складу Росії й отримання статусу незалежної держави
- 1921 – підписано Англо-ірландський договір, за яким рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія отримала незалежність
- 1991 – утворені Збройні сили України
- 2003 – засновано Львівський муніципальний духовий оркестр "Галицькі Труби"
- 2008 – у Греції спалахнули масові заворушення через вбивство в Афінах поліціянтом підлітка
ХТО НАРОДИВСЯ 6 ГРУДНЯ
- 1421 – Генріх VI, третій і останній король Англії з династії Ланкастерів. Єдиний з англійських королів, що носили під час Столітньої війни і після неї титул король Франції, хто реально був коронований царем на значній частині Франції
- 1520 – Барбара Радзивілл, знаменита литовська красуня, особистість ренесансного типу
- 1871 – Микола Вороний, український письменник, перекладач, поет, режисер, актор
- 1899 – Оглоблин Олександр, відомий український історик, історіограф і археограф, автор близько 1000 наукових робіт
- 1903 – Микола Колесса, український композитор, диригент, педагог, патріарх західноукраїнської диригентської школи
- 1913 – Микола Амосов, радянський і український кардіохірург, вчений-медик, літератор
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо дме північний вітер і зривається мокрий сніг, то 6 червня (день Симона Стовпника) буде вітряно і дощитиме.
- Якщо хмари рідкі, то погода буде холодна, але ясна.
- Якщо в цей день сонячно і тепло, то і червень теплим буде.
- Сонце ховається за хмари – до урагану.
- Якщо місяць на небі ясний, буде холоднеча.
- Якщо верхівки листяних дерев порожевіли, зима буде не сильно суворою.
- Хмари по небу низько пливуть – до похолодання.
- Якщо місяць в оточенні рожевих або тьмяних кілець, буде сильний мороз.
- Якщо хмари на заході "горять", буде ясна погода.
- З неба лунає шум – до снігопаду і хуртовини.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не ображайтеся на своїх рідних і друзів.
- Не відмовляйте у допомозі.
- Не розмовляйте заголосно.
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