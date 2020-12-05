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6 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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6 грудня – неділя - фото 1
6 грудня – неділя

Сьогодні, 6 грудня, у світі відзначають День Збройних Сил України, а віряни вшановують пам'ять Митрофана Воронезького. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 грудня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Митрофана Воронезького.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 6 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Омелян, Іван, Іларіон, Йосип, Ісак, Макар, Микола, Ганна, Тетяна, Фекла. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

6 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 432904

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Збройних Сил України
  • 1240 – Київ був захоплений і зруйнований військом монгольського хана Батия
  • 1492 – першою експедицією Колумба було відкрито острів Гаїті
  • 1741 – державний переворот в Росії, в результаті якого імператрицею стала Єлизавета Петрівна, дочка Петра I
  • 1917 – парламент Фінляндії ухвалив рішення про вихід зі складу Росії й отримання статусу незалежної держави
  • 1921 – підписано Англо-ірландський договір, за яким рівно через рік (6 грудня 1922) Ірландія отримала незалежність
  • 1991 – утворені Збройні сили України
  • 2003 – засновано Львівський муніципальний духовий оркестр "Галицькі Труби"
  • 2008 – у Греції спалахнули масові заворушення через вбивство в Афінах поліціянтом підлітка
6 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 437920

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ГРУДНЯ

  • 1421 – Генріх VI, третій і останній король Англії з династії Ланкастерів. Єдиний з англійських королів, що носили під час Столітньої війни і після неї титул король Франції, хто реально був коронований царем на значній частині Франції
  • 1520 – Барбара Радзивілл, знаменита литовська красуня, особистість ренесансного типу
  • 1871 – Микола Вороний, український письменник, перекладач, поет, режисер, актор
  • 1899 – Оглоблин Олександр, відомий український історик, історіограф і археограф, автор близько 1000 наукових робіт
  • 1903 – Микола Колесса, український композитор, диригент, педагог, патріарх західноукраїнської диригентської школи
  • 1913 – Микола Амосов, радянський і український кардіохірург, вчений-медик, літератор
6 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 437921

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо дме північний вітер і зривається мокрий сніг, то 6 червня (день Симона Стовпника) буде вітряно і дощитиме.
  • Якщо хмари рідкі, то погода буде холодна, але ясна.
  • Якщо в цей день сонячно і тепло, то і червень теплим буде.
  • Сонце ховається за хмари – до урагану.
  • Якщо місяць на небі ясний, буде холоднеча.
  • Якщо верхівки листяних дерев порожевіли, зима буде не сильно суворою.
  • Хмари по небу низько пливуть – до похолодання.
  • Якщо місяць в оточенні рожевих або тьмяних кілець, буде сильний мороз.
  • Якщо хмари на заході "горять", буде ясна погода.
  • З неба лунає шум – до снігопаду і хуртовини.
6 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 437922

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не ображайтеся на своїх рідних і друзів.
  • Не відмовляйте у допомозі.
  • Не розмовляйте заголосно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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