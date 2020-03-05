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6 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 березня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Афанасія сповідника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобного Афанасія сповідника, який народився в Константинополі від багатих і благочестивих батьків. Він з дитинства мріяв присвятити себе Богу, і, прийшовши в досконалий вік, пішов в одну з обителей, під назвою Павлопетрі (тобто в ім'я святих апостолів Петра і Павла), і прийняв там чернечий постриг. Високе подвижницьке життя його стало відоме при дворі імператора. До кінця свого життя сповідуючи православну віру, преподобний Афанасій мирно помер в 821 році.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 6 березня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Єгор, Іван, Олександр, Павло, Ольга. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Професійне свято лікарів-стоматологів
- 1665 – в Лондоні вийшов перший у світі журнал (Філософські праці Королівського товариства)
- 1853 – у Венеції пройшла прем'єра опери Джуппе Верді "Травіата"
- 1899 – німецький хімік Фелікс Хоффманн отримав патент на аспірин
- 1900 – у Сан-Франциско знайшли мертвого китайця – початок першої в США епідемії бубонної чуми
- 1913 – в газеті Сан-Франциско вперше в пресі згадане слово "джаз"
- 1918 – Центральна Рада проголосила адміністративну реформу України, поділивши її на 32 землі
- 1939 – у Києві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку
- 1964 – чемпіон світу з боксу Классіус Клей прийняв інше ім'я – Мухаммед Алі
- 1970 – в Англії вийшов сингл The Beatles "Let It Be"
- 1991 – засновано Національний Олімпійський Комітет України
- 2003 – Верховна Рада України прийняла Закон "Про Державний гімн України"
- 2002 – Енья отримала нагороду World Music Award як найуспішніша виконавиця у світі
ХТО НАРОДИВСЯ 6 БЕРЕЗНЯ
- 1475 – Мікеланджело (Мікеланджело Буонаротті), італійський скульптор, живописець, архітектор і поет
- 1619 – Савіньен де Сірано де Бержерак, французький сатирик і драматург, герой безлічі недостовірних легенд
- 1923 – Вага Монтгомері, американський джазовий гітарист
- 1934 – Михайло Михайлович Жванецький, відомий письменник-сатирик, популярний виконавець своїх творів
- 1937 – Валентина Володимирівна Терешкова, перша жінка-космонавт
- 1972 – Шакіл О'Ніл, американський баскетболіст, багаторазовий чемпіон НБА
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Народжені в цей день, за прикметою, стають главою сім'ї, оскільки мають сильний характер
- Якщо купити собі нове взуття в цей день, то воно прослужить довго
- В ніч на 6 березня сняться тільки віщі сни
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна в цей день саджати рослини або поливати їх, все одно вони не зростатимуть
- Не можна випивати, наслідки можуть бути поганими
- Не слід братися за важку роботу у цей день
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