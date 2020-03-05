6 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 березня, віряни вшановують пам'ять Преподобного Афанасія сповідника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Преподобного Афанасія сповідника, який народився в Константинополі від багатих і благочестивих батьків. Він з дитинства мріяв присвятити себе Богу, і, прийшовши в досконалий вік, пішов в одну з обителей, під назвою Павлопетрі (тобто в ім'я святих апостолів Петра і Павла), і прийняв там чернечий постриг. Високе подвижницьке життя його стало відоме при дворі імператора. До кінця свого життя сповідуючи православну віру, преподобний Афанасій мирно помер в 821 році.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 6 березня, іменини відзначають власники таких імен: Георгій, Єгор, Іван, Олександр, Павло, Ольга. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Професійне свято лікарів-стоматологів

1665 – в Лондоні вийшов перший у світі журнал (Філософські праці Королівського товариства)

1853 – у Венеції пройшла прем'єра опери Джуппе Верді "Травіата"

1899 – німецький хімік Фелікс Хоффманн отримав патент на аспірин

1900 – у Сан-Франциско знайшли мертвого китайця – початок першої в США епідемії бубонної чуми

1913 – в газеті Сан-Франциско вперше в пресі згадане слово "джаз"

1918 – Центральна Рада проголосила адміністративну реформу України, поділивши її на 32 землі

1939 – у Києві відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку

1964 – чемпіон світу з боксу Классіус Клей прийняв інше ім'я – Мухаммед Алі

1970 – в Англії вийшов сингл The Beatles "Let It Be"

1991 – засновано Національний Олімпійський Комітет України

2003 – Верховна Рада України прийняла Закон "Про Державний гімн України"

2002 – Енья отримала нагороду World Music Award як найуспішніша виконавиця у світі

ХТО НАРОДИВСЯ 6 БЕРЕЗНЯ

1475 – Мікеланджело (Мікеланджело Буонаротті), італійський скульптор, живописець, архітектор і поет

1619 – Савіньен де Сірано де Бержерак, французький сатирик і драматург, герой безлічі недостовірних легенд

1923 – Вага Монтгомері, американський джазовий гітарист

1934 – Михайло Михайлович Жванецький, відомий письменник-сатирик, популярний виконавець своїх творів

1937 – Валентина Володимирівна Терешкова, перша жінка-космонавт

1972 – Шакіл О'Ніл, американський баскетболіст, багаторазовий чемпіон НБА​

Шакіл О'Ніл

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Народжені в цей день, за прикметою, стають главою сім'ї, оскільки мають сильний характер

Якщо купити собі нове взуття в цей день, то воно прослужить довго

В ніч на 6 березня сняться тільки віщі сни

Сон

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна в цей день саджати рослини або поливати їх, все одно вони не зростатимуть

Не можна випивати, наслідки можуть бути поганими

Не слід братися за важку роботу у цей день

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