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50 000 гривень розіграє Радіо MAXIMUM в акції МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ

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50 000 гривень розіграє Радіо MAXIMUM в акції МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ - фото 1

Ми влаштовуємо справжню грошову зливу! У тебе є шанс не тільки виграти кругленьку суму, але й перевірити свої нерви!

ЩОБУДНЯ з 19.03 по 2.04 включно ми будемо обирати гравців, які у прямому ефірі змагатимуться за МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ. Твоє завдання лише дочекатися суми, яку хочеш покласти у кишеню, та крикнути СТОП, але встигни зробити це раніше за суперника! Хто перший скаже СТОП, той і забирає собі виграш!

Тут детальніше: Правила акції "МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ"

Аби потрапити у гру, необхідно:

  • У Фейсбуці зробити репост цього поста та дочекатися під постом коментаря від сторінки Радіо MAXIMUM
  • В Інстаграмі запостити картинку акції на свою сторінку та відмітити на фото сторінку @radio.maximum та також чекати на зв'язок від Радіо MAXIMUM.
50 000 гривень розіграє Радіо MAXIMUM в акції МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ - фото 451298

Після реєстрації контактних даних у грі, чекай на дзвінок від ведучих, адже, може бути, що саме ти змагатимешся за МАКСИМАЛЬНИЙ КУШ!

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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