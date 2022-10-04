5 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 жовтня, у світі відзначають Всесвітній День вчителя. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 5 жовтня, вшановують пам'ять старозавітного пророка Іони. Він жив у 8 столітті до Різдва Христового. До складу біблії входить "Книга пророка Іони", в якій містяться пророцтва про страждання Спасителя, про долю ізраїльського народу, запустіння Єрусалиму і кінець світу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 5 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Кузьма, Микола, Мартін, Макар, Веніамін, Парасковія та Петро.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день учителів

1143 – за Саморським договором Леонське королівство визнало Португалію королівством.

1594 – Розпочалося антифеодальне народне повстання під проводом Северина Наливайка.

1933 – Режисер Лесь Курбас через "націоналізм" був звільнений з харківського театру "Березіль".

1939 – закінчилась польсько-німецька війна.

1941 – У Києві заснували Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до якої потрапили М. Капустянський, О. Бойдуник та О. Кандиба-Ольжич.

1910 – в Королівстві Португалія встановлена демократична республіка.

1962 – у світ вийшов перший сингл групи The Beatles – Love Me Do.

2009 – прем'єра фільму "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЖОВТНЯ

1609 — Пауль Флемінг, німецький поет епохи бароко

1713 — Дені Дідро, французький письменник, філософ-просвітитель

1848 — Михайло Алексеєнко, юрист, ректор Харківського університету

1864 — Луї Жан Люм'єр, один з винахідників кінематографа

1882 — Роберт Ґоддард, один з піонерів сучасної ракетної техніки, який винайшов рідинний реактивний двигун

1883 — Болбочан Петро Федорович, український військовий діяч, полковник Армії УНР, глава Кримської операції проти більшовиків з метою встановлення на території півострова української влади та взяття під контроль Чорноморського флоту

1887 — Олекса Синявський, український мовознавець

1909 — Богдан-Ігор Антонич, український поет, прозаїк

1930 — Павло Попович, льотчик-космонавт СРСР № 4, перший українець, який двічі побував у космосі

1936 — Вацлав Гавел, чеський політик, президент демократичної Чехії

1965 — Маріо Лем'є, канадський хокеїст

1966 — Інеса Кравець, олімпійська чемпіонка з легкої атлетики

1975 — Кейт Вінслет, англійська акторка (Титанік, Дивергент, Колесо чудес)

1983 — Джессі Адам Айзенберг, популярний американський актор (Соціальна мережа, Ілюзія обману, Вітаємо у Зомбіленду)

1984 — Олександр Воробйов, український гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо з берези ще не все листя опало, то сніг випаде пізно.

Якщо на сосні шишок мало, то зима буде теплою.

Черемуха і клен оголилися – зима не за горами.

Рябчик в ялинник прилетів – починається листопад.

Якщо багато павутиння літає, осінь буде теплою, а холоди настануть не скоро.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись, лаятись та кричати.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна гучно розмовляти та плакати.

Не можна виходити з дому до світанку.

Не можна вишивати, в'язати та різати тканину.

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