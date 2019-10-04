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5 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 жовтня, відзначають Всесвітній день вчителя та День астрономії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Святого пророка Йона, який жив у VIII столітті до Різдва Христового і був спадкоємцем пророка Єлисея.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 5 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Макар, Михайло, Микола, Петро, Федір, Флора. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день вчителя
- День астрономії
- 1143 — за Саморським договором Леонське королівство визнало Португалію королівством.
- 1594 — Почалося антифеодальне народне повстання під проводом Северина Наливайка.
- 1933 — Режисер Лесь Курбас звільнений з харківського театру "Березіль" за "націоналізм".
- 1939 — кінець польсько-німецької війни.
- 1941 — У Києві утворено Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до складу увійшли і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич.
- 1910 — в Королівстві Португалія встановлена демократична республіка.
- 1962 — випущений перший сингл групи The Beatles —"Love Me Do".
- 2009 — вийшов на екрани України фільм "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).
Всесвітній день вчителя
ХТО НАРОДИВСЯ 5 жовтня
- 1864 — Луї Жан Люм'єр, винахідник кінематографа. Брат Огюста Люм'єра.
- 1882 — Роберт Ґоддард, один з піонерів сучасної ракетної техніки, винахідник рідинного реактивного двигуна.
- 1887 — Олекси Синявський, український мовознавець.
- 1909 — Богдан-Ігор Антонич, український поет, прозаїк.
- 1930 — Павло Попович, льотчик-космонавт СРСР № 4, перший українець у космосі, двічі Герой Радянського Союзу.
- 1941 — Нестор Кіршнер, президент Аргентини у 2003—2007.
- 1952 — Емомалі Рахмон, президент Таджикистану з 1992.
- 1961 — Олена Соколовська (Ахамінова), українська радянська волейболістка, олімпійська чемпіонка.
- 1964 — Олександр Кардаков, український бізнесмен та громадський діяч.
- 1965 — Маріо Лем'є, канадський хокеїст.
- 1966 — Інеса Кравець, олімпійська чемпіонка з легкої атлетики.
- 1984 — Олександр Воробйов, український гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор.
Олександр Воробйов
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо лист з берези впав – сніг випаде пізно.
- Клен і черемха оголилися – зимі підкорилися.
- Листопад починається – рябчик в ялинник прилітає.
- Восени одна ягода – гірка горобина, одне дерево – гірка осика.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не рекомендується давати в борг або вимагати назад віддати борг.
Не варто з'ясовувати стосунки.
Великі ризик скандалів і сварок.
Не рекомендується просити про підвищення на посаді або про збільшення заробітної плати.
Читайте також: Гороскоп на 5 жовтня 2019: Козерогам і Тельцям варто зважитися на виправданий ризик
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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