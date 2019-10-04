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Вибір матері День вчителя

5 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 1

Сьогодні, 5 жовтня, відзначають Всесвітній день вчителя та День астрономії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Святого пророка Йона, який жив у VIII столітті до Різдва Христового і був спадкоємцем пророка Єлисея.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 5 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Макар, Михайло, Микола, Петро, Федір, Флора. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день вчителя
  • День астрономії
  • 1143 — за Саморським договором Леонське королівство визнало Португалію королівством.
  • 1594 — Почалося антифеодальне народне повстання під проводом Северина Наливайка.
  • 1933 — Режисер Лесь Курбас звільнений з харківського театру "Березіль" за "націоналізм".
  • 1939 — кінець польсько-німецької війни.
  • 1941 — У Києві утворено Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до складу увійшли і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич.
  • 1910 — в Королівстві Португалія встановлена демократична республіка.
  • 1962 — випущений перший сингл групи The Beatles —"Love Me Do".
  • 2009 — вийшов на екрани України фільм "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).
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Всесвітній день вчителя

ХТО НАРОДИВСЯ 5 жовтня

  • 1864 — Луї Жан Люм'єр, винахідник кінематографа. Брат Огюста Люм'єра.
  • 1882 — Роберт Ґоддард, один з піонерів сучасної ракетної техніки, винахідник рідинного реактивного двигуна.
  • 1887 — Олекси Синявський, український мовознавець.
  • 1909 — Богдан-Ігор Антонич, український поет, прозаїк.
  • 1930 — Павло Попович, льотчик-космонавт СРСР № 4, перший українець у космосі, двічі Герой Радянського Союзу.
  • 1941 — Нестор Кіршнер, президент Аргентини у 2003—2007.
  • 1952 — Емомалі Рахмон, президент Таджикистану з 1992.
  • 1961 — Олена Соколовська (Ахамінова), українська радянська волейболістка, олімпійська чемпіонка.
  • 1964 — Олександр Кардаков, український бізнесмен та громадський діяч.
  • 1965 — Маріо Лем'є, канадський хокеїст.
  • 1966 — Інеса Кравець, олімпійська чемпіонка з легкої атлетики.
  • 1984 — Олександр Воробйов, український гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор.
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Олександр Воробйов

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо лист з берези впав – сніг випаде пізно.
  • Клен і черемха оголилися – зимі підкорилися.
  • Листопад починається – рябчик в ялинник прилітає.
  • Восени одна ягода – гірка горобина, одне дерево – гірка осика.

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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не рекомендується давати в борг або вимагати назад віддати борг.
    Не варто з'ясовувати стосунки.
    Великі ризик скандалів і сварок.
    Не рекомендується просити про підвищення на посаді або про збільшення заробітної плати.

Читайте також: Гороскоп на 5 жовтня 2019: Козерогам і Тельцям варто зважитися на виправданий ризик

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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