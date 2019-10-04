5 жовтня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 жовтня, відзначають Всесвітній день вчителя та День астрономії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять Святого пророка Йона, який жив у VIII столітті до Різдва Христового і був спадкоємцем пророка Єлисея.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 5 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Макар, Михайло, Микола, Петро, Федір, Флора. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день вчителя

День астрономії

1143 — за Саморським договором Леонське королівство визнало Португалію королівством.

1594 — Почалося антифеодальне народне повстання під проводом Северина Наливайка.

1933 — Режисер Лесь Курбас звільнений з харківського театру "Березіль" за "націоналізм".

1939 — кінець польсько-німецької війни.

1941 — У Києві утворено Українську національну раду на чолі з Миколою Величківським, до складу увійшли і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич.

1910 — в Королівстві Португалія встановлена демократична республіка.

1962 — випущений перший сингл групи The Beatles —"Love Me Do".

2009 — вийшов на екрани України фільм "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).

Всесвітній день вчителя

ХТО НАРОДИВСЯ 5 жовтня

1864 — Луї Жан Люм'єр, винахідник кінематографа. Брат Огюста Люм'єра.

1882 — Роберт Ґоддард, один з піонерів сучасної ракетної техніки, винахідник рідинного реактивного двигуна.

1887 — Олекси Синявський, український мовознавець.

1909 — Богдан-Ігор Антонич, український поет, прозаїк.

1930 — Павло Попович, льотчик-космонавт СРСР № 4, перший українець у космосі, двічі Герой Радянського Союзу.

1941 — Нестор Кіршнер, президент Аргентини у 2003—2007.

1952 — Емомалі Рахмон, президент Таджикистану з 1992.

1961 — Олена Соколовська (Ахамінова), українська радянська волейболістка, олімпійська чемпіонка.

1964 — Олександр Кардаков, український бізнесмен та громадський діяч.

1965 — Маріо Лем'є, канадський хокеїст.

1966 — Інеса Кравець, олімпійська чемпіонка з легкої атлетики.

1984 — Олександр Воробйов, український гімнаст, бронзовий призер Олімпійських ігор.

Олександр Воробйов

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо лист з берези впав – сніг випаде пізно.

Клен і черемха оголилися – зимі підкорилися.

Листопад починається – рябчик в ялинник прилітає.

Восени одна ягода – гірка горобина, одне дерево – гірка осика.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не рекомендується давати в борг або вимагати назад віддати борг.

Не варто з'ясовувати стосунки.

Великі ризик скандалів і сварок.

Не рекомендується просити про підвищення на посаді або про збільшення заробітної плати.

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