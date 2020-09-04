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5 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 вересня, в Україні відзначають Міжнародний день благодійності та Всесвітній день бороди. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем 5 вересня віряни вшановують пам'ять святого мученика Лупа Солунського.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 5 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Микола, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день благодійності.
- Всесвітній день бороди.
- 1939 — США проголосили нейтралітет в Другій світовій війні.
- 1957 — вийшов у світ роман Джека Керуака "На дорозі" — одна з найкращих книг про покоління бітників.
- 1964 — група The Animals посіла перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні "The House of the Rising Sun".
- 1991 — відбувся перший відкритий фестиваль кіно країн СНД і Балтії — "Кіношок".
- 1998 — пісня "If You Tolerate This" групи Manic Street Preachers очолила чарт. Того ж дня вперше за свою довгу історію група Aerosmith очолила американський хіт-парад з піснею "I Don't Want to Miss a Thing", саундтреком до фільму "Армагеддон".
- 2014 — у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втратили 42 бійці.
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ВЕРЕСНЯ
- 1870 — Володимир Сікевич, український військовий і політичний діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.
- 1882 — Михайло Гаврилко, український громадський та військовий діяч, художник, скульптор, чотар УСС, хорунжий Армії УНР, начальник штабу Сірої дивізії Армії УНР, повстанський отаман.
- 1905 — Артур Кестлер, британський письменник і журналіст, уродженець Угорщини; найвідоміший його роман "Ніч ополудні" (1940) про епоху "великого терору" у СРСР 1930-х років.
- 1912 — Джон Кейдж, американський композитор-авангардист.
- 1939 — Джордж Лазенбі, австралійський кіноактор, один з виконавців ролі Джеймса Бонда.
- 1946 — Фредді Мерк'юрі, лідер британської групи Queen.
- 1947 — Валентин Гордійчук, український художник-ілюстратор
- 1951 — Майкл Кітон, американський кіноактор ("Бетмен").
- 1958 — Олександр Денисенко, український літератор, актор, режисер. Син кіноакторки Наталії Наум та кінорежисера Володимира Денисенка, брат актора та режисера Тараса Денисенка.
- 1964 — Сергій Лозниця, український режисер документальних та художніх фільмів.
- 1973 — Роуз Макгавен, американська акторка.
- 1976 — Тетяна Гуцу, українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка.
Фредді Мерк'юрі / Getty
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо журавлі вже відлетіли – зима буде ранньою.
- Дощ з громом в цей день – до теплої осені і холодної зими.
- Якщо є ранкові заморозки – сніг ляже рано.
- Немає заморозків – залишок вересня буде теплим.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Сьогодні не варто звільнятися з роботи. У цей день краще не робити різких змін у житті – можуть виникнути труднощі в пошуку нової роботи.
- Заборонено підмітати підлогу. Не варто прибирати, щоб ненароком не вимести здоров'я, благополуччя і достаток.
- Не можна у цей день пліткувати, обговорювати інших людей, розкривати секрети як свої, так і чужі. В цілому це не можна робити в будь-який день, але сьогодні така поведінка загрожує неприємностями.
- Не варто будувати плани й починати нові справи. Всі розпочаті 5 вересня справи не завершаться і не принесуть результату, який очікується.
- Заборонено лінуватися. Чим старанніше працювати у цей день, тим прихильнішою буде доля.
Читайте також: Вихідні у вересні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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