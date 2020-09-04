5 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 вересня, в Україні відзначають Міжнародний день благодійності та Всесвітній день бороди. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем 5 вересня віряни вшановують пам'ять святого мученика Лупа Солунського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 5 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Іван, Микола, Павло. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день благодійності.

Всесвітній день бороди.

1939 — США проголосили нейтралітет в Другій світовій війні.

1957 — вийшов у світ роман Джека Керуака "На дорозі" — одна з найкращих книг про покоління бітників.

1964 — група The Animals посіла перше місце в американському хіт-параді зі своєю версією пісні "The House of the Rising Sun".

1991 — відбувся перший відкритий фестиваль кіно країн СНД і Балтії — "Кіношок".

1998 — пісня "If You Tolerate This" групи Manic Street Preachers очолила чарт. Того ж дня вперше за свою довгу історію група Aerosmith очолила американський хіт-парад з піснею "I Don't Want to Miss a Thing", саундтреком до фільму "Армагеддон".

2014 — у засідці під Веселою Горою і Цвітними Пісками на Луганщині українські війська втратили 42 бійці.

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ВЕРЕСНЯ

1870 — Володимир Сікевич, український військовий і політичний діяч, генерал-хорунжий Армії УНР.

1882 — Михайло Гаврилко, український громадський та військовий діяч, художник, скульптор, чотар УСС, хорунжий Армії УНР, начальник штабу Сірої дивізії Армії УНР, повстанський отаман.

1905 — Артур Кестлер, британський письменник і журналіст, уродженець Угорщини; найвідоміший його роман "Ніч ополудні" (1940) про епоху "великого терору" у СРСР 1930-х років.

1912 — Джон Кейдж, американський композитор-авангардист.

1939 — Джордж Лазенбі, австралійський кіноактор, один з виконавців ролі Джеймса Бонда.

1946 — Фредді Мерк'юрі, лідер британської групи Queen.

1947 — Валентин Гордійчук, український художник-ілюстратор

1951 — Майкл Кітон, американський кіноактор ("Бетмен").

1958 — Олександр Денисенко, український літератор, актор, режисер. Син кіноакторки Наталії Наум та кінорежисера Володимира Денисенка, брат актора та режисера Тараса Денисенка.

1964 — Сергій Лозниця, український режисер документальних та художніх фільмів.

1973 — Роуз Макгавен, американська акторка.

1976 — Тетяна Гуцу, українська гімнастка, дворазова олімпійська чемпіонка.

Фредді Мерк'юрі / Getty

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо журавлі вже відлетіли – зима буде ранньою.

Дощ з громом в цей день – до теплої осені і холодної зими.

Якщо є ранкові заморозки – сніг ляже рано.

Немає заморозків – залишок вересня буде теплим.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні не варто звільнятися з роботи. У цей день краще не робити різких змін у житті – можуть виникнути труднощі в пошуку нової роботи.

Заборонено підмітати підлогу. Не варто прибирати, щоб ненароком не вимести здоров'я, благополуччя і достаток.

Не можна у цей день пліткувати, обговорювати інших людей, розкривати секрети як свої, так і чужі. В цілому це не можна робити в будь-який день, але сьогодні така поведінка загрожує неприємностями.

Не варто будувати плани й починати нові справи. Всі розпочаті 5 вересня справи не завершаться і не принесуть результату, який очікується.

Заборонено лінуватися. Чим старанніше працювати у цей день, тим прихильнішою буде доля.

Читайте також: Вихідні у вересні 2020: коли й скільки буде вихідних в Україні