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5 вагомих причин їсти морську капусту
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Більшість з нас знає, що морські водорості – багате джерело йоду, який забезпечує здорові функції щитоподібної залози. Але фахівці в області харчування відзначають: для вживання у їжу цього продукту існують й інші, не менш вагомі, причини.
Називаємо вам п'ять аргументів, які свідчать про користь морської капусти.
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Захищає від розвитку діабету. У морській капусті міститься багато клітковини – компонента, який ефективно допомагає регулювати рівні глюкози й інсуліну. Дослідники заявили, що вживання морських водоростей підвищує чутливість до інсуліну.
Оздоровлює кишківник. Кишкові бактерії розщеплюють клітковину, що міститься у морській капусті, на з'єднання, які сприяють оздоровленню мікрофлори кишківника. Таким чином нормалізується не тільки робота травного тракту, але стан здоров'я в цілому.
Сприяє схудненню. Морська капуста ідеальна для схуднення. По-перше, вона низькокалорійна. По-друге, у ній містяться альгінова кислота та волокна, які практично не перетравлюються і діють в кишківнику як абсорбенти, виносячи з собою з організму токсини і залишки переробленого жиру.
Захищає серце. За наявними даними, щоденне вживання невеликої кількості морською капустою, знижує ризик серцевих нападів, зміцнює стінки судин, знижує концентрацію холестерину в крові. Також морська капуста в щоденному раціоні допомагає нормалізувати тиск. Цей доступний продукт – прекрасне джерело поліненасичених незамінних жирних кислот Омега-3 і Омега-6, які дають змогу запобігати атеросклерозу.
Перешкоджає розвитку раку. Морська капуста відрізняється високим вмістом лігнінів – речовин з антиоксидантною дією. Ця група фенольних сполук допомагає блокувати хімічні сполуки, що викликають рак. За словами фахівців, лігніни володіють не тільки протипухлинною активністю, вони також покращують роботу печінки та нервової системи.
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