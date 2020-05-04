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5 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 травня – вівторок

Сьогодні, 5 травня, віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора, а у світі відзначають День боротьби за права інвалідів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобного Феодора Сікеота. Він був єпископом Анастасіупольским. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Лука, Віталій, Федір, Цибулевий день, Хащобні хороводи.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 5 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій та Теодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

5 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1581 – в Острозі друкар Іван Федоров видав "Хронологію" Андрія Римші.
  • 1789 – Відкриття Генеральних Штатів у Версалі.
  • 1836 – У Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця.
  • 1865 – У штаті Огайо сталося перше в США пограбування поїзда.
  • 1891 – у Нью-Йорку відкрили концертний зал "Карнегі-хол".
  • 1893 – у с. Жужель на Сокальщині в приміщенні першого монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії була заснована перша в Галичині захоронка (дитячий садок).
  • 1900 – у с. Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський заснував перше спортивно-пожежне товариство "Січ".
  • 1920 – проголошено автокефалію Української православної церкви.
  • 1921 – Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми "Шанель № 5". Незабаром новинка стала лідером продажів у світі.
  • 1956 – У Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо.
  • 1961 – Шепард Алан став першим американцем, який полетів у космос.
  • 1988 – Перша телетрансляція з вершини Еверест.

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ТРАВНЯ

  • 1813 – Серен К'єркегор, данський філософ і теолог, основоположник екзистенціалізму.
  • 1818 – Карл Маркс, економіст, філософ і революціонер.
  • 1864 – Трильовський Кирило, громадсько-політичний діяч, основоположник і один із засновників Української радикальної партії, засновник "Січей", голова Бойової управи УСС, член Національної Ради ЗУНР.
  • 1900 – Юрій Липа, громадський діяч, письменник, поет, публіцист, ідеолог українського націоналізму.
  • 1907 – Ірина Вільде, українська письменниця, лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка.
  • 1922 – Дімаров Анатолій Андрійович, український письменник.
  • 1938 – Іщенко Юрій Якович, український композитор.
  • 1988 – Денис Берінчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу 2011.
  • 1988 – Адель, британська співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо спадний місяць, то з сівбою можна не поспішати, тому що до пізньої осені морозів не буде.
  • Зозуля закувала – більше морозів не буде.
  • Зозуля кує регулярно – до теплої погоди.
  • Гроза – до хорошого урожаю.
  • Якщо за вікном тепло і ясно, то настав час приступати до посівних робіт.
  • 5 травня намагалися без потреби не ходити в ліс, особливо поодинці. Вірили, що в цей день нечиста сила водить хороводи та може людину з собою забрати.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сни з 4 на 5 травня в точності збуваються. Сновидіння, побачене вдень 5 травня, є віщим. Не розповідайте про них нікому.
  • Також у цей день не можна полювати, ображати птахів, розграбовувати чи нищити гнізда. Особливо це стосується зозулі.
  • Ще здавна вважають, що сьогодні нещасливий день. Тому важливі справи перенесіть на потім, не робіть покупки, не ходіть самі, не відвідуйте закинуті території та будівлі, не йдіть в ліс чи на поле.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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