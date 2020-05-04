5 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 травня, віряни вшановують пам'ять преподобного Феодора, а у світі відзначають День боротьби за права інвалідів. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобного Феодора Сікеота. Він був єпископом Анастасіупольским. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Лука, Віталій, Федір, Цибулевий день, Хащобні хороводи.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 5 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віталій та Теодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1581 – в Острозі друкар Іван Федоров видав "Хронологію" Андрія Римші.

1789 – Відкриття Генеральних Штатів у Версалі.

1836 – У Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця.

1865 – У штаті Огайо сталося перше в США пограбування поїзда.

1891 – у Нью-Йорку відкрили концертний зал "Карнегі-хол".

1893 – у с. Жужель на Сокальщині в приміщенні першого монастиря Сестер Служебниць Непорочної Діви Марії була заснована перша в Галичині захоронка (дитячий садок).

1900 – у с. Завалля Снятинського повіту Кирило Трильовський заснував перше спортивно-пожежне товариство "Січ".

1920 – проголошено автокефалію Української православної церкви.

1921 – Коко Шанель у Франції вперше представила парфуми "Шанель № 5". Незабаром новинка стала лідером продажів у світі.

1956 – У Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо.

1961 – Шепард Алан став першим американцем, який полетів у космос.

1988 – Перша телетрансляція з вершини Еверест.

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ТРАВНЯ

1813 – Серен К'єркегор, данський філософ і теолог, основоположник екзистенціалізму.

1818 – Карл Маркс, економіст, філософ і революціонер.

1864 – Трильовський Кирило, громадсько-політичний діяч, основоположник і один із засновників Української радикальної партії, засновник "Січей", голова Бойової управи УСС, член Національної Ради ЗУНР.

1900 – Юрій Липа, громадський діяч, письменник, поет, публіцист, ідеолог українського націоналізму.

1907 – Ірина Вільде, українська письменниця, лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка.

1922 – Дімаров Анатолій Андрійович, український письменник.

1938 – Іщенко Юрій Якович, український композитор.

1988 – Денис Берінчик, український професійний боксер, срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу 2011.

1988 – Адель, британська співачка.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо спадний місяць, то з сівбою можна не поспішати, тому що до пізньої осені морозів не буде.

Зозуля закувала – більше морозів не буде.

Зозуля кує регулярно – до теплої погоди.

Гроза – до хорошого урожаю.

Якщо за вікном тепло і ясно, то настав час приступати до посівних робіт.

5 травня намагалися без потреби не ходити в ліс, особливо поодинці. Вірили, що в цей день нечиста сила водить хороводи та може людину з собою забрати.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сни з 4 на 5 травня в точності збуваються. Сновидіння, побачене вдень 5 травня, є віщим. Не розповідайте про них нікому.

Також у цей день не можна полювати, ображати птахів, розграбовувати чи нищити гнізда. Особливо це стосується зозулі.

Ще здавна вважають, що сьогодні нещасливий день. Тому важливі справи перенесіть на потім, не робіть покупки, не ходіть самі, не відвідуйте закинуті території та будівлі, не йдіть в ліс чи на поле.

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