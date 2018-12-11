5 несподіваних факторів, які заважають схуднути

Багато представниць прекрасної половини людства хочуть позбутися зайвої ваги, але часом це не виходить ні за яких обставин. Від ранкової чашки кави до поганого повітря – експерти назвали 5 дивовижних причин, які не дозволяють схуднути.

Кава. Це активний стимулятор нервової системи, і серед багатьох дій, які кави виробляє на організм, можна відзначити зниження рівня цукру в крові. Логічно припустити, що кава таким чином допомагає спалювати зайві калорії, але коли рівень цукру в крові знижується, мозок починає шукати їжу для того, щоб відновити цей показник. А сигнали про фактичну насиченість приходять у мозок із запізненням. В результаті, розвивається переїдання й ожиріння.

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Кава не сприяє схудненню

Інтенсивні аеробні навантаження. І цей пункт виглядає дивним, оскільки саме інтенсивні аеробні навантаження на зразок швидкого бігу і плавання нам рекомендують для схуднення. Згадаймо, що після поглинання їжі вуглеводи першими використовуються організмом як паливо, оскільки з них простіше добути енергію. Коли в організмі немає вуглеводів, він шукає альтернативні джерела і починає спалювати жир. Після швидкого забігу жир інтенсивно згоряє, але лише перші 20 секунд. Крім того, жир виділяє енергію значно повільніше, ніж вуглеводи. Як же домогтися того, щоб зайві калорії згорали при аеробних тренуваннях? А для цього потрібно бігати повільніше, а не швидше, як би парадоксально це не звучало. Якщо ми проходимо через дуже інтенсивні навантаження, то організм спалює вуглеводи, якщо через більш повільні, то жири.

Сіль і штучні підсолоджувачі. Сіль необхідна нам для контролю кількості води в організмі. Її не можна повністю виключати з раціону, адже це найважливіший компонент клітинного метаболізму. Однак надлишок солі шкідливий і заважає худнути. Те ж саме стосується і штучних підсолоджувачів, які створюють у нас відчуття справжнього цукру, в реальності організмом не одержуваного. Відбуваються стрибки рівня цукру в крові, і після підсолоджувачів ми тягнемося до чогось дійсно солодкого. Якщо ви хочете замінити цукор, то використовуйте для цього мед, агаву або корисні підсолоджувачі на кшталт стевії.

Сіль та штучні підсолоджувачі негативно впливають

Газовані напої. Торік дослідники довели, що вуглекислий газ у газованих напоях збільшує вироблення гормону голоду греліну. Від рівня цього гормону залежить сила нашого апетиту.

Забруднення повітря. Яким же чином брудне повітря може призводити до зайвої ваги? Виявляється, таких способів багато. У 2016 році дослідники з'ясували, що через хронічний вплив певних забруднювачів ризик ожиріння і метаболічного синдрому, що включає діабет другого типу, гіпертонію і хвороби серця, виростає. Брудне повітря активує оксидативний стрес і запальні процеси.

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