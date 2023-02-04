5 лютого 2023 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 лютого, у світі відзначають Всесвітній день Нутелли, а віряни вшановують День пам'яті святої Агати. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 5 лютого, віряни вшановують День пам'яті святої Агати.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 5 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Агата, Климент, Агатангел, Євдокія, Феоктист, Геннадій, Федір, Павлин, Овсій, Денис.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день Нутели

1924 — радіо BBC почало передавати з Гринвіцької обсерваторії сигнали точного часу.

1928 — німецький хімік Адольф Віндаус уперше синтезував вітамін D, брак якого спричиняє рахіт.

1935 — у Нью-Йорку організатори професійного боксу прийняли рішення, що двобої за чемпіонське звання не можуть тривати понад 15 раундів.

1936 — на екрани США вийшов новий фільм Чарлі Чапліна "Нові часи".

1946 — набув чинності "Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон".

1952 — Нью-Йорк став першим містом світу, де почали використовувати триколірні світлофори.

1953 — у нью-йоркському Roxy Theatre пройшла прем'єра діснеївського фільму "Пітер Пен".

1956 — завершилися VII Зимові Олімпійські ігри на італійському курорті Кортіна д'Ампеццо.

1977 — заарештовані лідери Української Гельсінської групи Микола Руденко й Олекса Тихий.

1979 — Аргентина відкрила антарктичну науково-дослідну станцію Бельграно II.

1982 — через польські події уряд Великої Британії запровадив економічні санкції проти СРСР.

1986 — в СРСР прийнято постанови про створення кооперативів у сфері споживання, громадського харчування та послуг.

1989 — почав мовлення всеєвропейський канал Eurosport.

1991 — столиця Киргизії, що 65 років мала ім'я Фрунзе, перейменована в Бішкек.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією.

1998 — у Сімферополі вибухом смертельно поранений заступник голови Ради міністрів Криму Олександр Сафонцев.

1999 — Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, одержав рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона. Боксер відсидів лише 3,5 місяці.

2000 — петербурзький ОМОН вчинив масове вбивство 56-60 мирних жителів у Чечні.

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛЮТОГО

1914 — Вільям Берроуз, американський письменник, натхненник руху бітників.

1934 — Генк Аарон, американський бейсболіст.

1939 — Рустам Ібрагімбеков, азербайджанський письменник, кіносценарист.

1943 — Майкл Манн, американський кінорежисер, сценарист, продюсер.

1948 — Свен Горан Ерікссон, шведський футбольний тренер.

1971 — Сара Еванс, американська кантрі-співачка та автор пісень.

1985 — Кріштіану Роналду, португальський футболіст.

1992 — Неймар, бразильський футболіст, нападник збірної Бразилії з футболу та французького ПСЖ.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на полях лежить багато снігу, буде влітку багатий урожай хліба.

Морозний та сонячний день 5 лютого обіцяє спекотний серпень.

Сонечко світить яскраво до вечора — до ранньої та погожої весни.

Білки скачуть по деревах – буде найближчим часом відлига.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто скупитися і відмовляти у допомозі.

Не можна танцювати та веселитися в цей день.

Краще у цей день не залишати будинок неприбраним.

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