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5 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 лютого – п'ятниця - фото 1
5 лютого – п'ятниця

Сьогодні, 5 лютого, православні християни відзначають день Агафія. А у світі відзначають День безпеки в інтернеті. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У народному календарі 5 лютого день Агафія. У цей день намагалися приготувати господарські приміщення до нового врожаю: прибирали і наводили порядок в хлівах, сараях і коморах. Також існував звичай пекти на Агафія пиріжки, які обов'язково мали спробувати всі члени сім'ї.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 5 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар і Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

5 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 439979

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День безпеки в інтернеті
  • 1585 – у Львові засновано Успенське Ставропігійське братство
  • 1803 – реорганізація системи освіти в Росії
  • 1816 – в Римі відбулася прем'єра опери Джоаккіно Россіні "Севільський цирульник"
  • 1861 – у Філадельфії (США) Коулмен Селлерс запатентував кінетоскоп
  • 1887 – в театрі "Ла Скала" (Мілан) відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Отелло"
  • 1919 – Перша в Європі регулярна авіалінія пов'язує Берлін і Веймар
  • 1928 – Вдається штучно синтезувати вітамін D.
  • 1936 – на екрани США вийшов новий фільм Чарлі Чапліна Нові часи
  • 1946 – набрав чинності "Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон"
  • 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією
  • 2009 – сомалійські пірати звільнили українське судно Фаїна
  • 2009 – на Швеції невідомий кинув черевик у посла Ізраїлю під час його виступу в Стокгольмському університеті
фільм Чарлі Чапліна Нові часи - фото 446333
фільм Чарлі Чапліна Нові часи

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛЮТОГО

  • 1804 – Юхан Людвіг Рунеберг, фінський поет, автор гімну Фінляндії.
  • 1812 – Жорж Шарль Дантес, французький барон, вбивця О.Пушкіна
  • 1840 – Хайрем Стівенс Максим, американський конструктор і промисловець, творець автоматичної гвинтівки, гармати і станкового кулемета
  • 1840 – Джон Данлоп, шотландський ветеринар, винахідник пневматичних шин
  • 1851 – Іван Ситін, російський видавець і просвітитель
  • 1878 – Андре Сітроен, французький інженер і промисловець, творець відомої автомобільної компанії
  • 1914 – Вільям Берроуз, американський письменник, натхненник руху бітників
  • 1934 – Хенк Аарон, американський бейсболіст.
  • 1943 – Майкл Манн, американський кінорежисер, сценарист, продюсер. За свою кар'єру Майкл Манн чотири рази був номінований на премію Оскар
  • 1985 – португальський футболіст Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду - фото 446334
Кріштіану Роналду

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сонячний день до ранньої весни.
  • Якщо синиці вранці голосно щебечуть чекайте морозів найближчим часом.
  • Білка скаче по деревах можливе настання відлиги.
5 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 445678

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Забороняється скупитися і відмовляти в допомозі
  • Вагітним не можна в цей день стояти на порозі
  • Не варто надмірно веселитися і танцювати в цю п'ятницю

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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