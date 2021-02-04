5 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 лютого, православні християни відзначають день Агафія. А у світі відзначають День безпеки в інтернеті. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У народному календарі 5 лютого день Агафія. У цей день намагалися приготувати господарські приміщення до нового врожаю: прибирали і наводили порядок в хлівах, сараях і коморах. Також існував звичай пекти на Агафія пиріжки, які обов'язково мали спробувати всі члени сім'ї.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 5 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар і Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День безпеки в інтернеті

1585 – у Львові засновано Успенське Ставропігійське братство

1803 – реорганізація системи освіти в Росії

1816 – в Римі відбулася прем'єра опери Джоаккіно Россіні "Севільський цирульник"

1861 – у Філадельфії (США) Коулмен Селлерс запатентував кінетоскоп

1887 – в театрі "Ла Скала" (Мілан) відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Отелло"

1919 – Перша в Європі регулярна авіалінія пов'язує Берлін і Веймар

1928 – Вдається штучно синтезувати вітамін D.

1936 – на екрани США вийшов новий фільм Чарлі Чапліна Нові часи

1946 – набрав чинності "Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон"

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією

2009 – сомалійські пірати звільнили українське судно Фаїна

2009 – на Швеції невідомий кинув черевик у посла Ізраїлю під час його виступу в Стокгольмському університеті

фільм Чарлі Чапліна Нові часи

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛЮТОГО

1804 – Юхан Людвіг Рунеберг, фінський поет, автор гімну Фінляндії.

1812 – Жорж Шарль Дантес, французький барон, вбивця О.Пушкіна

1840 – Хайрем Стівенс Максим, американський конструктор і промисловець, творець автоматичної гвинтівки, гармати і станкового кулемета

1840 – Джон Данлоп, шотландський ветеринар, винахідник пневматичних шин

1851 – Іван Ситін, російський видавець і просвітитель

1878 – Андре Сітроен, французький інженер і промисловець, творець відомої автомобільної компанії

1914 – Вільям Берроуз, американський письменник, натхненник руху бітників

1934 – Хенк Аарон, американський бейсболіст.

1943 – Майкл Манн, американський кінорежисер, сценарист, продюсер. За свою кар'єру Майкл Манн чотири рази був номінований на премію Оскар

1985 – португальський футболіст Кріштіану Роналду

Кріштіану Роналду

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сонячний день до ранньої весни.

Якщо синиці вранці голосно щебечуть чекайте морозів найближчим часом.

Білка скаче по деревах можливе настання відлиги.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Забороняється скупитися і відмовляти в допомозі

Вагітним не можна в цей день стояти на порозі

Не варто надмірно веселитися і танцювати в цю п'ятницю

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