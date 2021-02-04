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5 лютого 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 лютого, православні християни відзначають день Агафія. А у світі відзначають День безпеки в інтернеті. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У народному календарі 5 лютого день Агафія. У цей день намагалися приготувати господарські приміщення до нового врожаю: прибирали і наводили порядок в хлівах, сараях і коморах. Також існував звичай пекти на Агафія пиріжки, які обов'язково мали спробувати всі члени сім'ї.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 5 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климент, Макар і Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День безпеки в інтернеті
- 1585 – у Львові засновано Успенське Ставропігійське братство
- 1803 – реорганізація системи освіти в Росії
- 1816 – в Римі відбулася прем'єра опери Джоаккіно Россіні "Севільський цирульник"
- 1861 – у Філадельфії (США) Коулмен Селлерс запатентував кінетоскоп
- 1887 – в театрі "Ла Скала" (Мілан) відбулася прем'єра опери Джузеппе Верді "Отелло"
- 1919 – Перша в Європі регулярна авіалінія пов'язує Берлін і Веймар
- 1928 – Вдається штучно синтезувати вітамін D.
- 1936 – на екрани США вийшов новий фільм Чарлі Чапліна Нові часи
- 1946 – набрав чинності "Договір між СРСР і Польською Республікою про радянсько-польський державний кордон"
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією
- 2009 – сомалійські пірати звільнили українське судно Фаїна
- 2009 – на Швеції невідомий кинув черевик у посла Ізраїлю під час його виступу в Стокгольмському університеті
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛЮТОГО
- 1804 – Юхан Людвіг Рунеберг, фінський поет, автор гімну Фінляндії.
- 1812 – Жорж Шарль Дантес, французький барон, вбивця О.Пушкіна
- 1840 – Хайрем Стівенс Максим, американський конструктор і промисловець, творець автоматичної гвинтівки, гармати і станкового кулемета
- 1840 – Джон Данлоп, шотландський ветеринар, винахідник пневматичних шин
- 1851 – Іван Ситін, російський видавець і просвітитель
- 1878 – Андре Сітроен, французький інженер і промисловець, творець відомої автомобільної компанії
- 1914 – Вільям Берроуз, американський письменник, натхненник руху бітників
- 1934 – Хенк Аарон, американський бейсболіст.
- 1943 – Майкл Манн, американський кінорежисер, сценарист, продюсер. За свою кар'єру Майкл Манн чотири рази був номінований на премію Оскар
- 1985 – португальський футболіст Кріштіану Роналду
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сонячний день до ранньої весни.
- Якщо синиці вранці голосно щебечуть чекайте морозів найближчим часом.
- Білка скаче по деревах можливе настання відлиги.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Забороняється скупитися і відмовляти в допомозі
- Вагітним не можна в цей день стояти на порозі
- Не варто надмірно веселитися і танцювати в цю п'ятницю
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