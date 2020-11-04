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5 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 листопада, в Україні відзначають День працівника соціальної сфери, а віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова. Святий Яків був сином святого Йосипа, Обручника Пречистої Діви.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 5 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Якова, Святослава, а також Ігоря. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День працівника соціальної сфери в Україні
- 1625 – підписано Куруківську ординацію.
- 1854 – під час Кримської війни під Інкерманом відбулася битва між російськими й британо-французькими військами.
- 1913 – Велика Британія анексувала Кіпр і разом з Французькою республікою оголосила війну Османській Імперії.
- 1914 – під час Першої світової війни російські війська почали другу облогу Перемишльської фортеці.
- 1916 – імператори Німеччини і Австро-Угорщини проголосили створення Королівства Польща.
- 1935 – випущена настільна гра "Монополія".
- 1953 – у Києві офіційно відкрили міст імені Євгена Патона – першу у світі суцільно зварену конструкцію (зроблену лише за допомогою зварювання, без використання з'єднувальних матеріалів).
- 1963 – відкриті станції київського метрополітену "Політехнічний інститут" і "Завод "Більшовик" (тепер "Шулявська").
- 1964 – відкриття тролейбусного руху в Чернігові.
- 1965 – відкриті станції київського метрополітену "Гідропарк", "Лівобережна" та "Дарниця", а також електродепо "Дарниця".
- 1968 – Василь Макух вчинив на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки.
- 1971 – відкриті станції київського метрополітену "Святошино", "Нивки" і "Жовтнева" (зараз "Берестейська").
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛИСТОПАДА
- 1494 – Ганс Сакс, німецький поет, мейстерзінгер і драматург.
- 1666 – Аттіліо Малакія Аріості[en], італійський бароковий композитор. Автор понад 30 опер і ораторій, кантат і інструментальних творів.
- 1733 – Михайло Херасков, український і російський письменник, журналіст. Представник класицизму.
- 1824 – Яків Щоголів, український поет, представник українського романтизму.
- 1878 – Арцибашев Михайло Петрович, український письменник. Батько американського художника Бориса Арцибашева.
- 1892 – Голдейн, Джон Бердон Сандерсон, британський біолог, член Лондонського королівського товариства.
- 1913 – Вів'єн Лі, британська акторка.
- 1918 – о. Атанасій Великий, церковний діяч, історик Церкви, археограф, протоархимандрит Василіянського чину.
- 1919 – Віктор Міняйло, український письменник, лауреат Шевченківської премії.
- 1934 – Кіра Муратова, український кінорежисер.
- 1938 – Джо Дассен, французький співак.
- 1946 – Ганна Мигович, майстриня художньої кераміки, живописець, графік, педагог і громадський діяч
- 1938 – Стефанія Шабатура, українська мисткиня-килимарка, колишня політична ув'язненка в СРСР.
- 1952 – Олег Блохін, український футболіст і тренер.
- 1968 – Сем Роквелл, американський актор.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо град 5 листопада пішов, або дрібну крихту видно – 22 листопада прийде справжня зима.
- Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою, а наступного року можна буде очікувати хорошого врожаю.
- Потрібно обов’язково 5 листопада вийти в поле і оглянути його, розкласти шматки пирога чи хліба для птахів – це дозволить залучити удачу.
- Якщо людина народилася 5 листопада, то її талісманом є хризопраз.
- Якщо до цього дня хлопець з боргами не розрахується, то наступного року, згідно з прикметами, точно не одружиться.
- Дощ іде 5 листопада – рік буде врожайним.
- Великий гріх – вирушити в дорогу на возі з одного голоблею.
- Обов’язково потрібно подумати цього дня про майбутній урожай, оскільки саме зараз думки матеріальні.
- Якщо дров багато нарубати – за прикметами, в будинку буде тепло і затишно.
- Чим більше меду з’їси – тим більше його збереш наступного року.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритися цього дня з рідними;
- Не бажано сьогодні витрачати гроші;
- Не слід цього дня відмовлятися від допомоги;
- Не можна нині погано думати про інших;
- Не гоже цього дня зловживати алкоголем і надто багато їсти.
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