5 листопада 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 листопада, в Україні відзначають День працівника соціальної сфери, а віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова. Святий Яків був сином святого Йосипа, Обручника Пречистої Діви.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 5 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Якова, Святослава, а також Ігоря. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День працівника соціальної сфери в Україні

1625 – підписано Куруківську ординацію.

1854 – під час Кримської війни під Інкерманом відбулася битва між російськими й британо-французькими військами.

1913 – Велика Британія анексувала Кіпр і разом з Французькою республікою оголосила війну Османській Імперії.

1914 – під час Першої світової війни російські війська почали другу облогу Перемишльської фортеці.

1916 – імператори Німеччини і Австро-Угорщини проголосили створення Королівства Польща.

1935 – випущена настільна гра "Монополія".

1953 – у Києві офіційно відкрили міст імені Євгена Патона – першу у світі суцільно зварену конструкцію (зроблену лише за допомогою зварювання, без використання з'єднувальних матеріалів).

1963 – відкриті станції київського метрополітену "Політехнічний інститут" і "Завод "Більшовик" (тепер "Шулявська").

1964 – відкриття тролейбусного руху в Чернігові.

1965 – відкриті станції київського метрополітену "Гідропарк", "Лівобережна" та "Дарниця", а також електродепо "Дарниця".

1968 – Василь Макух вчинив на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки.

1971 – відкриті станції київського метрополітену "Святошино", "Нивки" і "Жовтнева" (зараз "Берестейська").

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛИСТОПАДА

1494 – Ганс Сакс, німецький поет, мейстерзінгер і драматург.

1666 – Аттіліо Малакія Аріості[en], італійський бароковий композитор. Автор понад 30 опер і ораторій, кантат і інструментальних творів.

1733 – Михайло Херасков, український і російський письменник, журналіст. Представник класицизму.

1824 – Яків Щоголів, український поет, представник українського романтизму.

1878 – Арцибашев Михайло Петрович, український письменник. Батько американського художника Бориса Арцибашева.

1892 – Голдейн, Джон Бердон Сандерсон, британський біолог, член Лондонського королівського товариства.

1913 – Вів'єн Лі, британська акторка.

1918 – о. Атанасій Великий, церковний діяч, історик Церкви, археограф, протоархимандрит Василіянського чину.

1919 – Віктор Міняйло, український письменник, лауреат Шевченківської премії.

1934 – Кіра Муратова, український кінорежисер.

1938 – Джо Дассен, французький співак.

1946 – Ганна Мигович, майстриня художньої кераміки, живописець, графік, педагог і громадський діяч

1938 – Стефанія Шабатура, українська мисткиня-килимарка, колишня політична ув'язненка в СРСР.

1952 – Олег Блохін, український футболіст і тренер.

1968 – Сем Роквелл, американський актор.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо град 5 листопада пішов, або дрібну крихту видно – 22 листопада прийде справжня зима.

Багато снігу випало, і він не розтанув – зима буде теплою, а наступного року можна буде очікувати хорошого врожаю.

Потрібно обов’язково 5 листопада вийти в поле і оглянути його, розкласти шматки пирога чи хліба для птахів – це дозволить залучити удачу.

Якщо людина народилася 5 листопада, то її талісманом є хризопраз.

Якщо до цього дня хлопець з боргами не розрахується, то наступного року, згідно з прикметами, точно не одружиться.

Дощ іде 5 листопада – рік буде врожайним.

Великий гріх – вирушити в дорогу на возі з одного голоблею.

Обов’язково потрібно подумати цього дня про майбутній урожай, оскільки саме зараз думки матеріальні.

Якщо дров багато нарубати – за прикметами, в будинку буде тепло і затишно.

Чим більше меду з’їси – тим більше його збереш наступного року.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритися цього дня з рідними;

Не бажано сьогодні витрачати гроші;

Не слід цього дня відмовлятися від допомоги;

Не можна нині погано думати про інших;

Не гоже цього дня зловживати алкоголем і надто багато їсти.

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