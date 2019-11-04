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5 листопада 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 листопада – вівторок

Сьогодні, 5 листопада, віряни вшановують пам'ять святого апостола Якова. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 листопада ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять Якова. Він був сином святого Йосипа, чоловіка Божої Матері. Народився майбутній апостол ще до того, як Йосип одружився з Марією. Яків Молодший – один із сімдесяти апостолів. Його називали "братом Господнім".

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 5 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Яків, Святослав, Ігор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1625 – підписано Куруківську ординацію.
  • 1854 – під час Кримської війни під Інкерманом відбулася битва між російськими й британо-французькими військами.
  • 1914 – Велика Британія анексувала Кіпр і разом з Французькою республікою оголосила війну Османській Імперії.
  • 1916 – імператори Німеччини та Австро-Угорщини проголосили створення Королівства Польща.
  • 1935 – випущена настільна гра "Монополія".
  • 1953 – у Києві офіційно відкрили міст імені Євгена Патона – першу у світі суцільно зварену конструкцію, зроблену лише за допомогою зварювання, без використання з'єднувальних матеріалів.
  • 1964 – відкриття тролейбусного руху в Чернігові.
  • 1968 – Василь Макух вчинив на Хрещатику самоспалення на знак протесту проти колоніального становища Української РСР та окупації Чехословацької Соціалістичної Республіки.
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ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛИСТОПАДА

  • 1494 – Ганс Сакс, німецький поет, мейстерзингер і драматург.
  • 1666 – Аттіліо Малакія Аріості, італійський бароковий композитор, автор понад 30 опер і ораторій, кантат і інструментальних творів.
  • 1824 – Щоголєв Яків Іванович, український поет, представник українського романтизму.
  • 1878 – Арцибашев Михайло Петрович, український письменник. Батько американського художника Бориса Арцибашева.
  • 1892 – Голдейн, Джон Бердон Сандерсон, британський біолог, член Лондонського королівського товариства.
  • 1913 – Вів'єн Лі, британська акторка.
  • 1918 – о. Атанасій Великий, церковний діяч, історик Церкви, археограф, протоархімандрит Василіянського чину.
  • 1919 – Віктор Міняйло, український письменник, лауреат Шевченківської премії.
  • 1934 – Муратова Кіра Георгіївна, український кінорежисер.
  • 1938 – Джо Дассен, французький співак.
  • 1946 – Мигович Ганна Олександрівна, майстриня художньої кераміки, живописець, графік, педагог і громадський діяч.
  • 1938 – Стефанія Шабатура, українська мисткиня-килимарка, колишня політична ув'язнена в СРСР.
  • 1952 – Блохін Олег Володимирович, український футболіст і тренер.
  • 1968 – Сем Роквелл, американський актор.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо в цей день іде сніг або град, то після 22 листопада настане справжня зима.
  • Якщо випало багато снігу і він не тане, то зима буде теплою, а наступний рік – врожайним.
  • Дощі, які випали 5 листопада, вважали дуже корисними для майбутнього врожаю.
  • Дівчата в цей день ткали святкові віжки, які в майбутньому використовували на весіллі – дарували їх своїм нареченим.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна ручатися за інших людей – поганий знак.
  • Якщо до цього дня хлопець не розрахується з боргами, то в наступному році бути йому холостим.
  • До 5 листопада намагалися завершити всі роботи по заготівлі дров на зиму. У того, хто встигне вчасно все зробити, в будинку завжди буде тепло і затишно.

Читайте також: Вихідні у листопаді 2019 в Україні: коли будуть державні свята і вихідні дні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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