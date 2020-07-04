Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

5 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 243
5 липня – неділя - фото 1
5 липня – неділя

Сьогодні, 5 липня, віряни вшановують пам'ять мучениці Уляни, а у світі відзначають День працівників морського і річкового флоту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Галактіона, мучениці Іуліанії, священномученика Євсевія, який був єпископом Самосатським. У народі ця дата отримала такі назви: Улянин день, Євсєєв день.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 5 липня, іменини відзначають власники таких імен: Галактіон, Зіна, Юліан, Уляна, Євсей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

5 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 400381

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День працівників морського і річкового флоту
  • В Алжирі та Венесуелі святкують День незалежності.
  • В Аргентині відзначають День дітей.
  • У Вірменії на цю дату припадає День конституції.
  • 1841 – англієць Томас Кук відкрив перше туристичне агентство.
  • 1941 – німцями інтернований глава українських націоналістів Степан Бандера.
  • 1942 – майбутній письменник Ян Флемінг з відзнакою закінчив школу для шпигунів у Канаді.
  • 1946 – французький модельєр Луї Реарді вперше представив купальник-бікіні.
  • 1954 – вийшов перший випуск телевізійних новин Бі-Бі-Сі.
  • 1954 – Елвіс Преслі записав свою першу пісню.
  • 1994 – в Китаї заборонено використання дитячої праці.

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛИПНЯ

  • 1753 – Джонатан Хорнблауер, англійський винахідник двоциліндрового двигуна.
  • 1810 – Фінеас Тейлор Барнум, організатор американського цирку.
  • 1879 – Дуайт Девіс, американський тенісист.
  • 1943 – Роббі Робертсон, канадський гітарист, член групи The Band.
  • 1950 – Х'ю Льюїс (справжнє ім'я Х'ю Ентоні Грегг), американський рок-співак.
  • 1966 – Кетрін Ербе, американська актриса.
  • 1986 – Юрій Чебан, український веслувальник-каноїст, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор, бронзовий призер Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту України.
5 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 414003

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо ввечері місяць грає, то вдасться зібрати гарний урожай.
  • Дощ у цей день обіцяє хороший врожай хлібів і льону.
  • Якщо на камінні з'явилася волога, то чекай дощу.
  • Комарі роєм літають – до сонячної погоди.
  • Увечері з'явилася роса – наступний день буде ясним.
  • Над берегами туман збирається – до сирої погоди.
  • Низькі чорні хмари швидко рухаються по небу – до негоди.
  • Сон з 4 на 5 липня порожній. А ось сновидіння, побачене вдень 5 липня, віщує події, які відбудуться незабаром.
5 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 414002

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не варто влаштовувати святкування й запрошувати гостей.
  • Також сьогодні не можна здійснювати серйозні фінансові операції.
  • Ще не бажано вирушати у довгу дорогу.

Читайте також: Місячний календар стрижок на липень 2020: дні, коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
  • 26 червня, 16:00
  • 1296
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 1729
Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс
  • 30 червня, 19:21
  • 231
Загрузка...
Новини