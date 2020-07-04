5 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 липня, віряни вшановують пам'ять мучениці Уляни, а у світі відзначають День працівників морського і річкового флоту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Галактіона, мучениці Іуліанії, священномученика Євсевія, який був єпископом Самосатським. У народі ця дата отримала такі назви: Улянин день, Євсєєв день.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 5 липня, іменини відзначають власники таких імен: Галактіон, Зіна, Юліан, Уляна, Євсей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День працівників морського і річкового флоту

В Алжирі та Венесуелі святкують День незалежності.

В Аргентині відзначають День дітей.

У Вірменії на цю дату припадає День конституції.

1841 – англієць Томас Кук відкрив перше туристичне агентство.

1941 – німцями інтернований глава українських націоналістів Степан Бандера.

1942 – майбутній письменник Ян Флемінг з відзнакою закінчив школу для шпигунів у Канаді.

1946 – французький модельєр Луї Реарді вперше представив купальник-бікіні.

1954 – вийшов перший випуск телевізійних новин Бі-Бі-Сі.

1954 – Елвіс Преслі записав свою першу пісню.

1994 – в Китаї заборонено використання дитячої праці.

ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛИПНЯ

1753 – Джонатан Хорнблауер, англійський винахідник двоциліндрового двигуна.

1810 – Фінеас Тейлор Барнум, організатор американського цирку.

1879 – Дуайт Девіс, американський тенісист.

1943 – Роббі Робертсон, канадський гітарист, член групи The Band.

1950 – Х'ю Льюїс (справжнє ім'я Х'ю Ентоні Грегг), американський рок-співак.

1966 – Кетрін Ербе, американська актриса.

1986 – Юрій Чебан, український веслувальник-каноїст, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор, бронзовий призер Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту України.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо ввечері місяць грає, то вдасться зібрати гарний урожай.

Дощ у цей день обіцяє хороший врожай хлібів і льону.

Якщо на камінні з'явилася волога, то чекай дощу.

Комарі роєм літають – до сонячної погоди.

Увечері з'явилася роса – наступний день буде ясним.

Над берегами туман збирається – до сирої погоди.

Низькі чорні хмари швидко рухаються по небу – до негоди.

Сон з 4 на 5 липня порожній. А ось сновидіння, побачене вдень 5 липня, віщує події, які відбудуться незабаром.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не варто влаштовувати святкування й запрошувати гостей.

Також сьогодні не можна здійснювати серйозні фінансові операції.

Ще не бажано вирушати у довгу дорогу.

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