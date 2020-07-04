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5 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 липня, віряни вшановують пам'ять мучениці Уляни, а у світі відзначають День працівників морського і річкового флоту. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять мученика Галактіона, мучениці Іуліанії, священномученика Євсевія, який був єпископом Самосатським. У народі ця дата отримала такі назви: Улянин день, Євсєєв день.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 5 липня, іменини відзначають власники таких імен: Галактіон, Зіна, Юліан, Уляна, Євсей. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День працівників морського і річкового флоту
- В Алжирі та Венесуелі святкують День незалежності.
- В Аргентині відзначають День дітей.
- У Вірменії на цю дату припадає День конституції.
- 1841 – англієць Томас Кук відкрив перше туристичне агентство.
- 1941 – німцями інтернований глава українських націоналістів Степан Бандера.
- 1942 – майбутній письменник Ян Флемінг з відзнакою закінчив школу для шпигунів у Канаді.
- 1946 – французький модельєр Луї Реарді вперше представив купальник-бікіні.
- 1954 – вийшов перший випуск телевізійних новин Бі-Бі-Сі.
- 1954 – Елвіс Преслі записав свою першу пісню.
- 1994 – в Китаї заборонено використання дитячої праці.
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЛИПНЯ
- 1753 – Джонатан Хорнблауер, англійський винахідник двоциліндрового двигуна.
- 1810 – Фінеас Тейлор Барнум, організатор американського цирку.
- 1879 – Дуайт Девіс, американський тенісист.
- 1943 – Роббі Робертсон, канадський гітарист, член групи The Band.
- 1950 – Х'ю Льюїс (справжнє ім'я Х'ю Ентоні Грегг), американський рок-співак.
- 1966 – Кетрін Ербе, американська актриса.
- 1986 – Юрій Чебан, український веслувальник-каноїст, дворазовий чемпіон Олімпійських ігор, бронзовий призер Олімпійських ігор. Заслужений майстер спорту України.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо ввечері місяць грає, то вдасться зібрати гарний урожай.
- Дощ у цей день обіцяє хороший врожай хлібів і льону.
- Якщо на камінні з'явилася волога, то чекай дощу.
- Комарі роєм літають – до сонячної погоди.
- Увечері з'явилася роса – наступний день буде ясним.
- Над берегами туман збирається – до сирої погоди.
- Низькі чорні хмари швидко рухаються по небу – до негоди.
- Сон з 4 на 5 липня порожній. А ось сновидіння, побачене вдень 5 липня, віщує події, які відбудуться незабаром.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не варто влаштовувати святкування й запрошувати гостей.
- Також сьогодні не можна здійснювати серйозні фінансові операції.
- Ще не бажано вирушати у довгу дорогу.
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