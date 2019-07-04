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5 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 липня, у народі відзначають день Священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні відзначають день Священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, який твердо стояв за православне сповідання, затверджене на I Вселенському Соборі в Нікеї в 325 році, за що терпів переслідування від аріанів, які неодноразово позбавляли його кафедри і виганяли в ув'язнення.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 5 липня, іменини відзначають власники таких імен: Галактіон, Зіна, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- В Алжирі і Венесуелі святкують День незалежності
- В Аргентині День дітей
- У Вірменії День конституції
- 1841 – англієць Томас Кук відкрив перше туристичне агентство
- 1941 – німцями інтернований глава українських націоналістів Степан Бандера
- 1942 – майбутній письменник Ян Флемінг з відзнакою закінчив школу для шпигунів у Канаді
- 1946 – французький модельєр Луї Реарді вперше представив купальник-бікіні
- 1954 – вийшов перший випуск телевізійних новин ВВС
- 1954 – Елвіс Преслі записав свою першу пісню
- 1994 – в Китаї заборонено використання дитячої праці
ХТО НАРОДИВСЯ 5 липня
- 1753 – Джонатан Хорнблауер, англійський винахідник двоциліндрового двигуна
- 1810 – Фінеас Тейлор Барнум, організатор американського цирку
- 1879 – Дуайт Девіс, американський тенісист
- 1943 – Роббі Робертсон, канадський гітарист, член групи The Band
- 1950 – Х'ю Льюїс (справжнє ім'я Х'ю Ентоні Грегг), американський рок-співак
- 1966 – Кетрін Ербе, американська актриса
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Дощ іде днем – чекайте хорошого врожаю
- Жаркий день – в грудні вдарять морози
- Місяць яскраво мерехтить на вечірньому небі – прикмета того, що вдасться зібрати багатий урожай
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто купляти нові речі
- Не давайте себе обманювати
- Вкрай не рекомендують злитися, скаржитися, бути в поганому настрої
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