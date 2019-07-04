5 липня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 липня, у народі відзначають день Священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 липня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні відзначають день Священномученика Євсевія, єпископа Самосатського, який твердо стояв за православне сповідання, затверджене на I Вселенському Соборі в Нікеї в 325 році, за що терпів переслідування від аріанів, які неодноразово позбавляли його кафедри і виганяли в ув'язнення.

Євсевій Самосатський

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 5 липня, іменини відзначають власники таких імен: Галактіон, Зіна, Юліан. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

В Алжирі і Венесуелі святкують День незалежності

В Аргентині День дітей

У Вірменії День конституції

1841 – англієць Томас Кук відкрив перше туристичне агентство

1941 – німцями інтернований глава українських націоналістів Степан Бандера

1942 – майбутній письменник Ян Флемінг з відзнакою закінчив школу для шпигунів у Канаді

1946 – французький модельєр Луї Реарді вперше представив купальник-бікіні

1954 – вийшов перший випуск телевізійних новин ВВС

1954 – Елвіс Преслі записав свою першу пісню

1994 – в Китаї заборонено використання дитячої праці

bbc news

ХТО НАРОДИВСЯ 5 липня

1753 – Джонатан Хорнблауер, англійський винахідник двоциліндрового двигуна

1810 – Фінеас Тейлор Барнум, організатор американського цирку

1879 – Дуайт Девіс, американський тенісист

1943 – Роббі Робертсон, канадський гітарист, член групи The Band

1950 – Х'ю Льюїс (справжнє ім'я Х'ю Ентоні Грегг), американський рок-співак

1966 – Кетрін Ербе, американська актриса

5 липня день народження у Роббі Робертсона

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Дощ іде днем – чекайте хорошого врожаю

Жаркий день – в грудні вдарять морози

Місяць яскраво мерехтить на вечірньому небі – прикмета того, що вдасться зібрати багатий урожай

Місяць у небі

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто купляти нові речі

Не давайте себе обманювати

Вкрай не рекомендують злитися, скаржитися, бути в поганому настрої

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