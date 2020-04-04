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5 квітня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 квітня – неділя

Сьогодні, 5 квітня, віряни вшановують пам'ять преподобних єпископа Никона та Никона Печерського, а у світі відзначають Міжнародний день супу. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 квітня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Також триває Великий піст.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять преподобного мученика єпископа Никона та преподобного Никона Печерського. У народному календарі цей день називали Никон або Никонів день. У народі святого Никона вважали покровителем шашкової гри.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 5 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Лідія, Марія, Василь, Никон, Іван, Юрій, Лука, Феліція, Пахом. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 56 до н.е. – у Луці проходить урочиста зустріч тріумвірів Гая Юлія Цезаря, Марка Ліцинія Красса і Гнея Помпея – Перший тріумвірат.
  • 1242 – "Льодове побоїще" між військом новгородського князя Олександра Невського та німецькими лицарями Тевтонського ордена на льоду Чудського озера.
  • 1340 – арабський флот розбив іспанську ескадру в Гібралтарській протоці.
  • 1453 – османський султан Мехмед II почав облогу Константинополя, який захопив в кінці травня.
  • 1614 – в Королівстві Англія починає засідати "тухлий парламент", який назвуть так через те, що він не ухвалить жодних законопроєктів.
  • 1722 – голландський мореплавець Якоб Роггевен відкрив острів Пасхи.
  • 1792 – Джордж Вашингтон вперше в історії США застосовував президентське вето.
  • 1793 – Жан-Поль Марат обраний президентом якобінського клубу.
  • 1797 – російський цар Павло I заборонив поміщикам змушувати селян до роботи у неділю.
  • 1814 – після вступу військ союзників – Росії, Пруссії, Австрії та Великої Британії – до Парижа французький імператор Наполеон I зрікся престолу. Союзники зберегли за ним титул імператора й віддали йому у володіння острів Ельба.
  • 1815 – почалося виверження вулкана Тамборо на острові Сумбава (нині Індонезія). Тривало до 12 квітня, спричинило загибель майже 4900 осіб і знаменитий "рік без літа" (за приблизними підрахунками, вулкан викинув із себе 1,7 млн т уламків і попелу).
  • 1818 – біля Сантьяго (Чилі) південноамериканські війська під проводом Хосе де Сан-Мартіна розбили іспанську армію.
  • 1843 – Гонконг оголошений володінням Британії.
  • 1913 – Нільс Бор завершив статтю "Про будову атомів і молекул", яка дала початок квантовій теорії.
  • 1941 – британські війська вступили в Аддис-Абебу, столицю окупованої фашистською Італією Абіссінії.
  • 1945 – початок грузинського повстання на острові Тексел (Голландія).
  • 1961 – Президент США Джон Кеннеді санкціонував початок військової операції проти Куби.
  • 1989 – уряд Польщі дозволив діяльність профспілкового об'єднання "Солідарність".
  • 1992 – в ході Боснійської війни розпочалась облога Сараєва – найдовша облога у сучасній історії та одна з наймасштабніших облог міста у світовій історії загалом.
  • 2005 – Аскар Акаєв складає з себе повноваження президента Киргизії.
  • 2017 – в Німеччині в складі Бундесверу заснований новий рід військ – кібервійська, 13 500 службовців.
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ХТО НАРОДИВСЯ 5 КВІТНЯ

  • 1558 – Томас Гоббс, англійський філософ.
  • 1622 – Вінченцо Вівіані, італійський математик, фізик.
  • 1727 – Паскуале Анфоссі, італійський композитор.
  • 1732 – Жан-Оноре Фраґонар, французький художник.
  • 1784 – Луї Шпор, німецький скрипаль, композитор, диригент і педагог, один з перших представників романтичного стилю в музиці. Вважається також, що саме Л. Шпор запровадив диригентську паличку.
  • 1788 – Франц Пфорр, німецький художник-романтик.
  • 1811 – Жуль Дюпре, французький художник, представник Барбізонської школи, один із засновників французького реалістичного пейзажу.
  • 1827 – Джозеф Лістер, британський хірург, увів у медичну практику антисептики.
  • 1837 – Алджернон Чарлз Свінберн, англійський поет.
  • 1869 – Альбер Руссель, французький композитор першої третини XX століття.
  • 1908 – Герберт фон Караян, австрійський диригент.
  • 1920 – Артур Гейлі, канадський письменник
  • 1942 – Пітер Гріневей, британський кінорежисер, письменник, сценарист і художник.
  • 1975 – Сергій Климентьєв, український хокеїст.
  • 1994 – Матеуш Бенек, польський волейболіст.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сині хмари по небу пливуть – до теплих дощів.
  • Сонце в колах – до багатого врожаю.
  • Якщо день теплий, а вночі сталися заморозки, погода у квітні буде погожою.
  • Якщо на землі ще лежить сніг, а почувся перший весняний грім – літо буде холодне.
  • Опівдні сонце виглянуло – до спекотного літа. Якщо похмуро вдень, то літні місяці будуть дощові.
  • Ясне і зоряне небо вночі – до ранкових заморозків.
  • Кішка кашляє або чхає – до дощу.
  • Білка з гнізда вийшла – до тепла.
  • Дворові птиці з себе пір'я вищипують – в будинку може трапитися нещастя.
  • Щоб протягом року не хворіти, в Никонів день потрібно випити чашечку ароматного м'ятного чаю.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Сьогодні не можна байдикувати, адже здавна в цей потрібно прибирати! При чому це має бути серйозне прибирання – вимийте дім повністю!
  • Не лихословте, адже так щастя обійде вас стороною.
  • У Никонів день не говоріть погано про своїх ворогів чи недругів. Навпаки – бажайте всім добра.

Читайте також: Гороскоп на 5 квітня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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