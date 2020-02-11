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5 історичних романів, від яких неможливо відірватися

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ТОП-5 книг / themanual

Завдяки саме таким романам можна побачити іншу епоху очима очевидців і відчути атмосферу того часу.

Собор Паризької Богоматері, Віктор Гюго

Гюго не приховував, що зробив головним героєм храм в самому серці Парижа. Автор хотів перешкодити задумам влади знести або переробити собор і не прогадав. Після виходу історії про глухого горбаня Квазімодо, красуню Есмеральду і священника Фроло почався громадський рух за збереження первісного вигляду будівлі.

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Марія Стюарт, Стефан Цвейг

Шотландська королева Марія Стюарт претендувала на англійський трон, вважаючи себе справжньою спадкоємицею. Але на її шляху стояла Єлизавета I, яка міцно зайняла позицію правительки і відступати не збиралася. Дві владні жінки та їхні почти вели хитру підкилимову боротьбу, а на публіці відгукувалися один про одного тепло і ласкаво.

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Залізний король, Моріс Дрюон

З цього роману починається цикл Прокляті королі про історію Франції початку XIV століття. Залізним королем прозвали Філіпа IV, який послабив владу феодалів і зміцнив монархію. Чимало людей були незадоволені його реформами, але більше всіх орден тамплієрів, який втратив свою могутність саме через суворого правителя.

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Сьогун, Джеймс Клавел

Біля берегів Японії на початку XVII століття зазнає аварії голландський корабель. Багато членів екіпажу загинули, а на тих, хто вижив, чекає полон в ізольованій від решти світу країні. Англійця Джона Блекторна від неминучої кари рятує один з правителів, вважаючи, що той допоможе йому в боротьбі за владу своїми знаннями про військову справу і кораблебудування.

5 історичних романів, від яких неможливо відірватися - фото 385467

Повість про два міста, Чарльз Дікенс

Перша фраза роману Дікенса стала настільки популярною, її знають навіть ті, хто ніколи не читав Повість про два міста: "Це був найкращий з усіх часів, це був найгірший з усіх часів". Хорошим він був для аристократів і королів, а поганим для простих жителів.

5 історичних романів, від яких неможливо відірватися - фото 385468

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Джерело: themanual
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