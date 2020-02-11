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5 історичних романів, від яких неможливо відірватися
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Завдяки саме таким романам можна побачити іншу епоху очима очевидців і відчути атмосферу того часу.
Собор Паризької Богоматері, Віктор Гюго
Гюго не приховував, що зробив головним героєм храм в самому серці Парижа. Автор хотів перешкодити задумам влади знести або переробити собор і не прогадав. Після виходу історії про глухого горбаня Квазімодо, красуню Есмеральду і священника Фроло почався громадський рух за збереження первісного вигляду будівлі.
Марія Стюарт, Стефан Цвейг
Шотландська королева Марія Стюарт претендувала на англійський трон, вважаючи себе справжньою спадкоємицею. Але на її шляху стояла Єлизавета I, яка міцно зайняла позицію правительки і відступати не збиралася. Дві владні жінки та їхні почти вели хитру підкилимову боротьбу, а на публіці відгукувалися один про одного тепло і ласкаво.
Залізний король, Моріс Дрюон
З цього роману починається цикл Прокляті королі про історію Франції початку XIV століття. Залізним королем прозвали Філіпа IV, який послабив владу феодалів і зміцнив монархію. Чимало людей були незадоволені його реформами, але більше всіх орден тамплієрів, який втратив свою могутність саме через суворого правителя.
Сьогун, Джеймс Клавел
Біля берегів Японії на початку XVII століття зазнає аварії голландський корабель. Багато членів екіпажу загинули, а на тих, хто вижив, чекає полон в ізольованій від решти світу країні. Англійця Джона Блекторна від неминучої кари рятує один з правителів, вважаючи, що той допоможе йому в боротьбі за владу своїми знаннями про військову справу і кораблебудування.
Повість про два міста, Чарльз Дікенс
Перша фраза роману Дікенса стала настільки популярною, її знають навіть ті, хто ніколи не читав Повість про два міста: "Це був найкращий з усіх часів, це був найгірший з усіх часів". Хорошим він був для аристократів і королів, а поганим для простих жителів.
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