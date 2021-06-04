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5 червня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 червня, у світі відзначають Всесвітній день охорони довкілля та День бігу, а віряни вшановують пам'ять святителя Михайла. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 5 червня віряни вшановують пам'ять святителя Михайла.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 5 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Денис, Микола, Олександр і Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день охорони довкілля.
- День бігу.
- День повітряних кульок.
- 1849 — Данія стала конституційною монархією.
- 1882 — у Парижі відкрито Музей Гревен.
- 1894 — у Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини Загальна Крайова виставка.
- 1910 — у Києві відбувся перший політ на вітчизняному літаку конструкції професора Політехнічного інституту Олександра Кудашева, котрий сам же й виконував роль пілота. За 11 днів у повітря підняв свій літак і студент Ігор Сікорський
- 1919 — під час українсько-польської війни 1918—1919 років розпочалася Чортківська офензива Української Галицької Армії (УГА), внаслідок якої від поляків було звільнено Чортків, Тернопіль, Бучач та Перемишляни
- 1945 — воєначальники союзних держав підписали в Берліні Декларацію про поразку Німеччини й прийняття верховної влади в ній урядами СРСР, США, Великої Британії й Франції
- 1977 — у продажу з'явився перший персональний комп'ютер Apple II.
- 1990 — Всеукраїнський Православний Собор у Києві проголосив відродження Української Автокефальної Православної Церкви (УАПЦ), відновив церковну структуру у вигляді патріархату і обрав першим українським патріархом митрополита Мстислава Скрипника.
ХТО НАРОДИВСЯ 5 ЧЕРВНЯ
- 1723 — Адам Сміт, британський філософ, економіст, автор теорії трудової вартості.
- 1805 — Петро Клодт, російський скульптор, автор постаті князя Володимира до Пам'ятника князю Володимиру у Києві. Був у дружніх стосунках з Тарасом Шевченком.
- 1819 — Джон Кауч Адамс, англійський астроном, математик і механік.
- 1855 — Ернст Єдлічка, українсько-німецький піаніст. Син українського композитора Алоїза Єдлічки.
- 1883 — Джон Мейнард Кейнс, англійський економіст.
- 1895 — Михайло Яловий, український поет, прозаїк і драматург, розстріляний 1937 року в Соловецькому таборі.
- 1925 — Микола Плав'юк, останній президент УНР в екзилі.
- 1941 — Марта Аргерих, аргентинська піаністка.
- 1941 — Анатолій Пузач, український футболіст і тренер.
- 1941 — Барбара Брильська, польська актриса.
Барбара Брильська
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде.
- Багато оводів 5 червня – буде багатий урожай.
- Горобина цвіте – прикмета того, що буде багатий урожай конопель.
- Трава вранці пахне – до дощу днем.
- Ті, хто народився в цей день, будуть дуже багатими і заможними.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Всі грошові маніпуляції краще перенести на інший день. Цієї суботи ризик не буде виправданим.
- Не рекомендується 5 червня користуватися чужим гребінцем.
- Не слід спостерігати за роботою інших.
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