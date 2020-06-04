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5 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 5 червня, віряни вшановують день пам'яті апостола Варфоломія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 5 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
5 травня православна церква згадує апостола Варфоломія, апостолів від 70 Луки і Климента, а також преподобного Віталія Олександрійського. У народі 5 травня відзначали день Луки. У цей період якраз висаджували цибулю, яка вважався цілющою рослиною, а також була невід'ємною частиною національної кухні.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 5 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Денис, Микола, Олександр і Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Європи
- Міжнародний день боротьби за права інвалідів
- Всесвітній день акушерки
- 1821 – На острові Святої Єлени помер Наполеон I
- 1836 – У Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця
- 1865 – У штаті Огайо відбулося перше в США пограбування потяга
- 1912 – Вийшов перший номер газети Правда
- 1920 – Війська Директорії УНР і польські війська взяли Київ
- 1921 – У Франції вперше представлені духи Шанель
- 1941 – В Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами
- 1945 – Голландія і Данія звільнені від нацистів
- 1949 – Почала діяти Рада Європи
- 1956 – У Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо
- 1961 – Шепард Алан став першим американцем, який полетів у космос
- 1988 – Перша телетрансляція з вершини Евересту
- 1999 – Македонія закрила свої кордони для албанських біженців з Косово
- 1999 – Вперше в історії Шотландії відбулися вибори власного парламенту
ХТО НАРОДИВСЯ 5 червня
- 1512 – Герард Меркатор, фламандський картограф
- 1811 – Джон Драпер, американський хімік, першим зробив фотографію Місяця
- 1815 – Ежен Марен Лабіш, французький драматург, комедіограф, автор водевілів
- 1818 – Карл Маркс, німецький філософ і політик, основоположник теорії комунізму
- 1830 – Джон Баттерсон Стетсон, американський підприємець
- 1846 – Генрик Сенкевич, польський письменник
- 1944 – Жан-П'єр Лео, французький актор
- 1957 – Річард Е.Грант, англійський актор
- 1976 – Сейдж Сталлоне, американський актор.
- 1981 – Крейг Девід, британський попвокаліст і музикант
- 1988 – Адель, англійська співачка
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо на Луку висадити цибулю буде хороший урожай
- Теплий день обіцяє і тепле літо
- Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна пити алкоголь
- Не варто голосно кричати і розмовляти
- Не рекомендують робити важливі придбання
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