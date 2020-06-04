5 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 червня, віряни вшановують день пам'яті апостола Варфоломія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

5 травня православна церква згадує апостола Варфоломія, апостолів від 70 Луки і Климента, а також преподобного Віталія Олександрійського. У народі 5 травня відзначали день Луки. У цей період якраз висаджували цибулю, яка вважався цілющою рослиною, а також була невід'ємною частиною національної кухні.

Апостол Варфоломій

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 5 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Денис, Микола, Олександр і Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Європи

Міжнародний день боротьби за права інвалідів

Всесвітній день акушерки

1821 – На острові Святої Єлени помер Наполеон I

1836 – У Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця

1865 – У штаті Огайо відбулося перше в США пограбування потяга

1912 – Вийшов перший номер газети Правда

1920 – Війська Директорії УНР і польські війська взяли Київ

1921 – У Франції вперше представлені духи Шанель

1941 – В Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами

1945 – Голландія і Данія звільнені від нацистів

1949 – Почала діяти Рада Європи

1956 – У Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо

1961 – Шепард Алан став першим американцем, який полетів у космос

1988 – Перша телетрансляція з вершини Евересту

1999 – Македонія закрила свої кордони для албанських біженців з Косово

1999 – Вперше в історії Шотландії відбулися вибори власного парламенту

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ХТО НАРОДИВСЯ 5 червня

1512 – Герард Меркатор, фламандський картограф

1811 – Джон Драпер, американський хімік, першим зробив фотографію Місяця

1815 – Ежен Марен Лабіш, французький драматург, комедіограф, автор водевілів

1818 – Карл Маркс, німецький філософ і політик, основоположник теорії комунізму

1830 – Джон Баттерсон Стетсон, американський підприємець

1846 – Генрик Сенкевич, польський письменник

1944 – Жан-П'єр Лео, французький актор

1957 – Річард Е.Грант, англійський актор

1976 – Сейдж Сталлоне, американський актор.

1981 – Крейг Девід, британський попвокаліст і музикант

1988 – Адель, англійська співачка

Адель

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Луку висадити цибулю буде хороший урожай

Теплий день обіцяє і тепле літо

Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде

Літо

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна пити алкоголь

Не варто голосно кричати і розмовляти

Не рекомендують робити важливі придбання

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