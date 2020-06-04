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5 червня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 червня – п'ятниця

Сьогодні, 5 червня, віряни вшановують день пам'яті апостола Варфоломія. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 червня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

5 травня православна церква згадує апостола Варфоломія, апостолів від 70 Луки і Климента, а також преподобного Віталія Олександрійського. У народі 5 травня відзначали день Луки. У цей період якраз висаджували цибулю, яка вважався цілющою рослиною, а також була невід'ємною частиною національної кухні.

Апостол Варфоломій - фото 408141
Апостол Варфоломій

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 5 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олексій, Денис, Микола, Олександр і Федір. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • День Європи
  • Міжнародний день боротьби за права інвалідів
  • Всесвітній день акушерки
  • 1821 – На острові Святої Єлени помер Наполеон I
  • 1836 – У Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця
  • 1865 – У штаті Огайо відбулося перше в США пограбування потяга
  • 1912 – Вийшов перший номер газети Правда
  • 1920 – Війська Директорії УНР і польські війська взяли Київ
  • 1921 – У Франції вперше представлені духи Шанель
  • 1941 – В Атлантиці німецький підводний човен потопив корабель з 75 канадськими солдатами
  • 1945 – Голландія і Данія звільнені від нацистів
  • 1949 – Почала діяти Рада Європи
  • 1956 – У Токіо почався перший чемпіонат світу з дзюдо
  • 1961 – Шепард Алан став першим американцем, який полетів у космос
  • 1988 – Перша телетрансляція з вершини Евересту
  • 1999 – Македонія закрила свої кордони для албанських біженців з Косово
  • 1999 – Вперше в історії Шотландії відбулися вибори власного парламенту
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Chanel

ХТО НАРОДИВСЯ 5 червня

  • 1512 – Герард Меркатор, фламандський картограф
  • 1811 – Джон Драпер, американський хімік, першим зробив фотографію Місяця
  • 1815 – Ежен Марен Лабіш, французький драматург, комедіограф, автор водевілів
  • 1818 – Карл Маркс, німецький філософ і політик, основоположник теорії комунізму
  • 1830 – Джон Баттерсон Стетсон, американський підприємець
  • 1846 – Генрик Сенкевич, польський письменник
  • 1944 – Жан-П'єр Лео, французький актор
  • 1957 – Річард Е.Грант, англійський актор
  • 1976 – Сейдж Сталлоне, американський актор.
  • 1981 – Крейг Девід, британський попвокаліст і музикант
  • 1988 – Адель, англійська співачка
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Адель

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Луку висадити цибулю буде хороший урожай
  • Теплий день обіцяє і тепле літо
  • Якщо вночі будуть заморозки, то ще 40 днів ранок холодним буде
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Літо

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна пити алкоголь
  • Не варто голосно кричати і розмовляти
  • Не рекомендують робити важливі придбання

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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