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5 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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5 березня – четвер

Сьогодні, 5 березня, віряни вшановують пам'ять святителя Євстафія архієпископа Антіохійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Євстафія архієпископа Антіохійського. Святитель Євстафій, архієпископ Антіохійський народився в Сіді Памфилійському у другій половині III століття. Він був єпископом м. Берії, користувався любов'ю і повагою народу і за клопотанням пастви був зведений отцями I Вселенського Собору (325) на Антиохійську кафедру.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 5 березня, іменини відзначають власники таких імен: Корнилій, Лев, Ярослав, Агафон, Сидір, Корній, Віссаріон, Ісидор, Розалія, Віктор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1558 – Франциско Фернандес, медик за освітою, був посланий королем Іспанії Филипом ІІ у Мексику для вивчення рослин та продуктів харчування. Ця дата вважається появою тютюну в Європі;
  • 1792 – революційний уряд Франції закрив університет Сорбонна і всі теологічні факультети в країні;
  • 1836 – Семюель Кольт представляє промисловий зразок револьвера (.34-калібр)
  • 1842 – підрозділ мексиканської армії чисельністю близько 500 вояків окуповує Техас, а потім швидко повертається назад до Ріо Гранде;
  • 1861 – оголошений маніфест Олександра ІІ про скасування кріпацтва в Росії;
  • 1868 – у Великій Британії запатентований степлер;
  • 1877 – у Великому театрі пройшла прем'єра балету Чайковського "Лебедине озеро";
  • 1904 – Нікола Тесла описує процес формування кульової блискавки;
  • 1907 – друга Рада відкривається Санкт-Петербурзі, російські військові розганяють мирну демонстрацію чисельністю близько 40 000 осіб;
  • 1912 – італійська армія вперше використовує авіацію з військовою метою: здійснена повітряна розвідка позицій за Турецькою Лінією;
  • 1933 – Велика Депресія: Президент США Франклін Рузвельт оголошує "банківський вихідний", що зачинив усі банки США, та заморозив усі фінансові операції;
  • 1933 – у Німеччині націонал-соціалісти виграли парламентські вибори з 44 відсотками голосів;
  • 1940 – Політбюро ЦК ВКП(б) офіційно прийняло рішення про застосування вищої міри покарання щодо польських військовополонених, які сиділи у радянських концтаборах після окупації Польщі. Більш як 20 тисяч людей одномоментно засуджені до розстрілу (Катинська трагедія);
  • 1946 – Вінстон Черчилль використав словосполучення "Залізна Завіса" у своїй промові в Фултоні;
  • 1970 – вперше виявлено атоми дубнію;
  • 1979 – космічний апарат "Вояджер-1" досягнув Юпітеру;
  • 1982 – Венера 14, радянський супутник прибув на планету Венера;
  • 1995 – запрацював веб-сервіс IRC, який діє й досьогодні;
  • 1998 – NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявив достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці;
  • 2000 – британські науковці вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней.
5 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 389588

ХТО НАРОДИВСЯ 5 БЕРЕЗНЯ

  • 1512 – Герард Меркатор, математик, філософ, теолог, географ та картограф, якого назвали "Птолемеєм свого часу".
  • 1637 – Ян ван дер Гейден, нідерландський художник епохи бароко і винахідник.
  • 1685 – Георг Фрідріх Гендель, німецький та англійський композитор.
  • 1696 – Джованні Баттіста Тьєполо, італійський художник.
  • 1835 – Еміліо Зоккі, італійський скульптор.
  • 1827 – Леонід Глібов, український байкар, поет і письменник.
  • 1887 – Ейтор Вілла-Лобос, бразильський композитор і диригент.
  • 1896 – Кіндрат Кропива, народний письменник Білорусі.
  • 1903 – Наталія Забіла, українська поетеса, драматург.
  • 1911 – Михайло Черешньовський, український скульптор-монументаліст, різьбар по дереву, педагог і громадський діяч.
  • 1922 – П'єр Паоло Пазоліні, італійський письменник, сценарист, кінорежисер.
  • 1934 – Деніел Канеман, ізраїльсько-американський психолог, лауреат Нобелівської премії з економіки 2002 року
  • 1988 – Ілля Кваша, український стрибун у воду, багаторазовий призер чемпіонатів Європи та світу, бронзовий призер Олімпійських ігор 2008 року.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо викинути все старе взуття, в оселі буде добробут.
  • Сніг пройшов на 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.
  • Сороки і галки в снігу купаються – чекайте на відлигу.
  • Сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлигу.
  • Якщо потайки добути і віднести в поле вогонь або жар, то буде врожайний год.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Нічого нового 5 березня починати не слід – це віщує невдачу.
  • Також не можна надавати жодних обіцянок, бо швидше за все, ви їх не виконаєте.
  • Сьогодні не варто погано думати про рідних та близьких, аби не накликати негаразди.
  • Не слід братися за важку роботу у цей день, адже є всі шанси, що ви її не завершите ніколи.

Читайте також: Вихідні і свята у березні 2020: календар робочих і вихідних днів в Україні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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