5 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 5 березня, віряни вшановують пам'ять святителя Євстафія архієпископа Антіохійського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 5 березня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять святителя Євстафія архієпископа Антіохійського. Святитель Євстафій, архієпископ Антіохійський народився в Сіді Памфилійському у другій половині III століття. Він був єпископом м. Берії, користувався любов'ю і повагою народу і за клопотанням пастви був зведений отцями I Вселенського Собору (325) на Антиохійську кафедру.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 5 березня, іменини відзначають власники таких імен: Корнилій, Лев, Ярослав, Агафон, Сидір, Корній, Віссаріон, Ісидор, Розалія, Віктор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1558 – Франциско Фернандес, медик за освітою, був посланий королем Іспанії Филипом ІІ у Мексику для вивчення рослин та продуктів харчування. Ця дата вважається появою тютюну в Європі;

1792 – революційний уряд Франції закрив університет Сорбонна і всі теологічні факультети в країні;

1836 – Семюель Кольт представляє промисловий зразок револьвера (.34-калібр)

1842 – підрозділ мексиканської армії чисельністю близько 500 вояків окуповує Техас, а потім швидко повертається назад до Ріо Гранде;

1861 – оголошений маніфест Олександра ІІ про скасування кріпацтва в Росії;

1868 – у Великій Британії запатентований степлер;

1877 – у Великому театрі пройшла прем'єра балету Чайковського "Лебедине озеро";

1904 – Нікола Тесла описує процес формування кульової блискавки;

1907 – друга Рада відкривається Санкт-Петербурзі, російські військові розганяють мирну демонстрацію чисельністю близько 40 000 осіб;

1912 – італійська армія вперше використовує авіацію з військовою метою: здійснена повітряна розвідка позицій за Турецькою Лінією;

1933 – Велика Депресія: Президент США Франклін Рузвельт оголошує "банківський вихідний", що зачинив усі банки США, та заморозив усі фінансові операції;

1933 – у Німеччині націонал-соціалісти виграли парламентські вибори з 44 відсотками голосів;

1940 – Політбюро ЦК ВКП(б) офіційно прийняло рішення про застосування вищої міри покарання щодо польських військовополонених, які сиділи у радянських концтаборах після окупації Польщі. Більш як 20 тисяч людей одномоментно засуджені до розстрілу (Катинська трагедія);

1946 – Вінстон Черчилль використав словосполучення "Залізна Завіса" у своїй промові в Фултоні;

1970 – вперше виявлено атоми дубнію;

1979 – космічний апарат "Вояджер-1" досягнув Юпітеру;

1982 – Венера 14, радянський супутник прибув на планету Венера;

1995 – запрацював веб-сервіс IRC, який діє й досьогодні;

1998 – NASA заявляє, що супутник Clementine на орбіті Місяця виявив достатні поклади води для забезпечення людської колонії на Місяці;

2000 – британські науковці вперше у світі провели успішну операцію з клонування свиней.

ХТО НАРОДИВСЯ 5 БЕРЕЗНЯ

1512 – Герард Меркатор, математик, філософ, теолог, географ та картограф, якого назвали "Птолемеєм свого часу".

1637 – Ян ван дер Гейден, нідерландський художник епохи бароко і винахідник.

1685 – Георг Фрідріх Гендель, німецький та англійський композитор.

1696 – Джованні Баттіста Тьєполо, італійський художник.

1835 – Еміліо Зоккі, італійський скульптор.

1827 – Леонід Глібов, український байкар, поет і письменник.

1887 – Ейтор Вілла-Лобос, бразильський композитор і диригент.

1896 – Кіндрат Кропива, народний письменник Білорусі.

1903 – Наталія Забіла, українська поетеса, драматург.

1911 – Михайло Черешньовський, український скульптор-монументаліст, різьбар по дереву, педагог і громадський діяч.

1922 – П'єр Паоло Пазоліні, італійський письменник, сценарист, кінорежисер.

1934 – Деніел Канеман, ізраїльсько-американський психолог, лауреат Нобелівської премії з економіки 2002 року

1988 – Ілля Кваша, український стрибун у воду, багаторазовий призер чемпіонатів Європи та світу, бронзовий призер Олімпійських ігор 2008 року.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо викинути все старе взуття, в оселі буде добробут.

Сніг пройшов на 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.

Сороки і галки в снігу купаються – чекайте на відлигу.

Сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлигу.

Якщо потайки добути і віднести в поле вогонь або жар, то буде врожайний год.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Нічого нового 5 березня починати не слід – це віщує невдачу.

Також не можна надавати жодних обіцянок, бо швидше за все, ви їх не виконаєте.

Сьогодні не варто погано думати про рідних та близьких, аби не накликати негаразди.

Не слід братися за важку роботу у цей день, адже є всі шанси, що ви її не завершите ніколи.

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