Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

4G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар

  • 8
4G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар - фото 1

Радіо МАКСИМУМ та Київстар розпочинають нову акцію "4G Тягне Україною"! Бери участь у розіграші та вигравай поповнення рахунку!

Щобудня з 1 березня по 9 квітня з 9 по 11 годину ранку ведучі Радіо МАКСИМУМ обиратимуть щасливчиків, які отримають поповнення рахунку. Вмикай прямий ефір та долучайся і ти ;)

Тут детальніше: Правила акції "4G Тягне Україною"

Як стати учасником розіграшу:

  • Відправ повідомлення "4G Тягне Україною" у мобільному додатку Viber за номером (098) 866 37 37
  • Дочекайся дзвінка ді-джеїв у прямому ефірі
  • Відповідай на одне питання без варіантів відповідей від ведучих та вигравай приємний приз – поповнення рахунку!
4G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар - фото 449248
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • 21 лютого, 15:19
  • 422
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 1036
Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 22 лютого, 11:50
  • 621
Загрузка...
Новини