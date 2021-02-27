4G Тягне Україною: вигравай поповнення рахунку в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар

Радіо МАКСИМУМ та Київстар розпочинають нову акцію "4G Тягне Україною"! Бери участь у розіграші та вигравай поповнення рахунку!

Щобудня з 1 березня по 9 квітня з 9 по 11 годину ранку ведучі Радіо МАКСИМУМ обиратимуть щасливчиків, які отримають поповнення рахунку. Вмикай прямий ефір та долучайся і ти ;)

Тут детальніше: Правила акції "4G Тягне Україною"

Як стати учасником розіграшу:

Відправ повідомлення "4G Тягне Україною" у мобільному додатку Viber за номером (098) 866 37 37

Дочекайся дзвінка ді-джеїв у прямому ефірі

Відповідай на одне питання без варіантів відповідей від ведучих та вигравай приємний приз – поповнення рахунку!