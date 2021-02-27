Правила акції "4G Тягне Україною"

Бери участь в акції "4G Тягне Україною" на Радіо МАКСИМУМ!

ОРГАНІЗАТОР ТА ПАРТНЕР АКЦІЇ "4G Тягне Україною"

1.1. Організатором Акції "4G Тягне Україною" (далі по тексту – "Акція") є ПрАТ "Телерадіокомпанія Люкс", адреса реєстрації: 79008, Україна, м. Львів, площа Галицька, 15.



Партнером Акції є ПрАТ "Київстар" (надалі – Київстар), № 53 в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, 03113, м. Київ, вулиця Дегтярівська, будинок 53



Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.



Правила даної Акції розміщені на сторінці за адресою: https://maximum.fm

2. УЧАСТЬ В АКЦІЇ

2.1. Брати участь в Акції мають право дієздатні громадяни України, яким виповнилось 18 років (є повнолітніми), які постійно проживають на території України (за виключенням тимчасово окупованої території АР Крим, Луганської та Донецької областей та зони проведення Операції Об’єднаних Сил) та в період проведення Акції виконали умови участі в Акції (далі – "Учасник Акції"/ "Учасник").

2.2. Учасник Акції, беручи участь у цій Акції, підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від їх належного виконання вважається відмовою Учасника від участі в Акції та отриманні Заохочень. У випадку порушення будь-якої з умови та/або вимоги цих Правил, навіть за умови виконання всіх інших Правил Акції, така особа втрачає право на отримання Заохочення та будь-якої компенсації.

2.3. Не мають права брати участь в Акції:

2.3.1. працівники та представники Організатора/Партнера та будь-яких інших осіб, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.3.2. особи до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.3.3. особи, що не є громадянами України;

2.3.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі.

2.4. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції особи, які не відповідають вимогам, викладеним в п. 2.1. даних Правил, та/або особи згадані у п. 2.3. даних Правил.

2.5. Надання Учасником Акції (Переможцем) невірних/неіснуючих/недостовірних/чужих даних, у т.ч. вигаданих, звільняє Організатора та Партнера від обов’язку вручити Заохочення, і такий Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, але надав невірні/неіснуючі/недостовірні/чужі дані, втрачає право на отримання Заохочення.

2.6. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

2.6.1. дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України;

2.6.2. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

2.6.3. не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції;

2.6.4. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

2.7. Організатор Акції не зобов’язаний перевіряти вік, правоздатність та/або дієздатність Учасників



3. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Загальний період проведення Акції — з 09 години 01 хвилини за київським часом "01" березня 2021 року по 12 годину 01 хвилину за київським часом "09" квітня 2021 року, за виключенням вихідних, святкових та неробочих днів (далі по тексту – "Період проведення Акції").

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

4.1. Акція проходить у прямому ефірі радіостанції з позивними "Радіо Максимум" в робочі дні з 09 години 00 хвилин по 11 годину 01 хвилину (за виключенням вихідних, святкових та неробочих днів) в період проведення Акції (п. 3 Правил).

4.2. Щоб стати Учасником Акції та мати можливість претендувати на Заохочення, необхідно в період проведення Акції (п. 3 Правил), надіслати текстове повідомлення "4G Тягне Україною" у мобільному додатку Viber (Вайбер) за номером (098) 866 37 37. Надіславши таке повідомлення, Учасник підтверджує, що він ознайомлений з Правилами та згоден з ними. Ведучі один раз на добу телефонують двом із Учасників, що визначені за допомогою сервісу генератора випадкових чисел random.org. Учасники, якому зателефонують, мають надати відповідь на запитання від ведучого у прямому ефірі Радіо МАКСИМУМ. Ведучі задаватимуть одне питання без варіантів відповідей. Слухачі мають надати відповідь ближче до вірної. У випадку, якщо Учасник визначений за допомогою random.org не підіймає слухавку, ведучий дзвонить наступному за списком random.org Учаснику (до 3-го у списку random.org Учасника включно).

4.3. Якщо Учасник дасть відповідь ближче до вірної ніж інший Учасник, він отримує право на Заохочення Акції (п.6. Правил).



5. ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ АКЦІЇ

5.1. Переможцями можуть бути лише Учасники, які виконали всі умови та вимоги, вказані у цих Правилах. Переможцем Акції є Учасник Акції, який здобув право на отримання одного з Заохочень та виконав усі вимоги та умови Правил (далі – Переможець).

5.2. Імена Переможців Акції оголошуються безпосередньо в ефірі радіостанції з позивними «Радіо Максимум» під час проведення Акції (в інтерактивній грі). Рішення про усіх Переможців Акції приймає Організатор, рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

5.3. Кожен Учасник має право на отримання одного Заохочення. Отримавши будь-яке з передбачених цією Акцією Заохочень, Учасник акції втрачає права на отримання іншого Заохочення.



6. ЗАОХОЧУВАЛЬНИЙ ФОНД АКЦІЇ

6.1. Заохочувальний фонд Акції складають наступні Заохочення:

Поповнення мобільного рахунку Київстар – 29 штук.

6.2. Зовнішній вигляд Заохочень (розмір, колір та ін.) може відрізнятися від тих, які відображені на Сайті та / або в рекламно-інформаційних матеріалах. Відповідальність за якість Заохочень несе виробник продукції, що є Заохоченнями Акції.

6.3. Заміна Заохочення Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягає.

6.4. Організатор Акції не несе ніякої відповідальності по відношенню до подальшого використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання, зокрема, за неможливість Учасниками Акції скористатись наданим Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Заохочень.

6.5. Заохочувальний фонд Акції формується за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Заохочень Переможцям Акції, що здобули на них право.



7. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ ПЕРЕМОЖЦЯМИ

7.1. Для отримання Заохочення Переможцям необхідно у день оголошення їх Переможцями надати Організатору наступну інформацію: прізвище, ім’я та по батькові, номер власного мобільного телефону для зв’язку.

Заохочення може бути отримане Переможцем протягом одного місяця від дня оголошення його Переможцем одним із наступних способів:

- на власний мобільний номер Київстар

- на наданий Переможцям мобільний номер Київстар

Заохочення не може бути надано Переможцям, на територію України, що визнана як тимчасово окупована.

Якщо переможець не надає данні для поповнення рахунку протягом 20 днів Організатор має право скасувати заохочення без надання жодних компенсацій Переможцю, та в такому випадку вважатиметься що Організатор виконав свої зобов’язання в повному обсязі.

7.4. Дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочень. У разі порушення Учасником будь-якого положення цих Правил та/або законодавства України, Організатор залишає за собою право відмовити Учаснику Акції в можливості отримати Заохочення. При цьому Учасник Акції вважається таким, що втратив статус Учасника Акції і не має права на отримання від Організатора ніякої компенсації.

7.5. Учасник Акції не може взяти участь у Акції та/або отримати Заохочення. Організатор вважається таким, який виконав зобов'язання з передачі Заохочення Переможцю, з моменту поповнення наданого Переможцем телефонного номера Київстар.



8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Беручи участь в Акції, її учасники дають згоду на використання їх персональних даних при оголошенні переможця в ефірі радіостанції "Радіо Максимум" на частоті 94,2, а також використовувати власні персональні дані у будь-який інший спосіб, що не суперечить законодавству України.

8.2. Переможці Акції дають згоду на передачу своїх персональних даних Організатору, в т.ч. для подальшого отримання Заохочення Акції.

8.3. Організатор не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат Учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час участі в Акції.

8.4. Організатори не несуть відповідальність за неотримання Переможцем Заохочення Акції з причини зазначення ним неправильної та/ неповної інформації, яку необхідно вказати для отримання Заохочення Акції;

8.5. Організатор не несе відповідальності за несправності / пошкодження засобів, устаткування і агрегатів зв'язку, відсутність телефонного зв'язку та інших засобів зв'язку, що використовуються під час проведення Акції, в тому числі за збої під час експлуатації, та рівно за дії та роботу операторів зв'язку і якість наданих ними послу , та / або дії будь-яких третіх осіб.

8.6. Організатор залишає за собою право доповнювати та змінювати дані правила на свій розсуд без додаткового повідомлення Учасників Акції про внесення змін. Такі зміни та/або доповнення набирають чинності з моменту опублікування на Сайті.

8.7. Дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочень. У разі порушення Учасником будь-якого положення цих Правил та/або законодавства України, Організатор залишає за собою право відмовити Учаснику Акції в можливості отримати Заохочення. При цьому Учасник Акції вважається таким, що втратив статус Учасника Акції і не має права на отримання від Організатора ніякої компенсації.

8.8. Всі Учасники, які беруть участь у Акції, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.

8.9. Організатор уповноважений залучати будь-яких осіб до участі у проведенні Акції.

8.10. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором, відповідно до вимог чинного

законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає

8.11. Фактом участі в Акції Учасник Акції дає свою згоду Організатору на збір і обробку персональних даних, які надає Учасник Акції під час проведення Акції, включаючи внесення таких даних у базу даних Організатора, передачу таких даних третім особам. Організатор гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації та персональних даних він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту особистої інформації, в т.ч. персональних даних, а також застосовувати всі доцільні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її тим, хто має на це достатні законні підстави, і в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.12. Крім того, Учасник Акції підтверджує, що з моменту початку його участі в Акції він належним чином повідомлений про розпорядника персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних, права суб'єкта персональних даних, передбачених Законом України "Про захист персональних даних", мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.