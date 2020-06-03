4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар

Радіо МАКСИМУМ та Київстар відкривають спільний тревел-проєкт "4G тягне по Україні"! Бери участь у розіграші крутих призів та отримуй подарунок, який стане твоїм незамінним супутником у мандрах.

Щобудня з 3 по 30 червня о 9:00 ведучі ранкового шоу на Радіо МАКСИМУМ знаходять нові місця нашої країни, які варто підкорити кожному. Вмикай прямий ефір та долучайся і ти, аби отримати прикольний приз:

Відправ повідомлення "4G Тягне" у мобільному додатку Viber за номером (098) 866 37 37

у мобільному додатку Viber за номером Дочекайся дзвінка ді-джеїв у прямому ефірі

Відповідай на запитання ведучих та вигравай корисний подарунок від Київстар – круту термочашку!

Тут більше: Правила акції 4G тягне по Україні

Не барись та долучайся до акції, адже призи чекають на тебе