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4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар

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4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар - фото 1

Радіо МАКСИМУМ та Київстар відкривають спільний тревел-проєкт "4G тягне по Україні"! Бери участь у розіграші крутих призів та отримуй подарунок, який стане твоїм незамінним супутником у мандрах.

Щобудня з 3 по 30 червня о 9:00 ведучі ранкового шоу на Радіо МАКСИМУМ знаходять нові місця нашої країни, які варто підкорити кожному. Вмикай прямий ефір та долучайся і ти, аби отримати прикольний приз:

  • Відправ повідомлення "4G Тягне" у мобільному додатку Viber за номером (098) 866 37 37
  • Дочекайся дзвінка ді-джеїв у прямому ефірі
  • Відповідай на запитання ведучих та вигравай корисний подарунок від Київстар – круту термочашку!

Тут більше: Правила акції 4G тягне по Україні

Бери участь в акції та отримай можливість виграти приз! - фото 407833
Не барись та долучайся до акції, адже призи чекають на тебе
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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