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47-річна Камерон Діас уперше стала мамою

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Камерон Діас стала мамою донечки Реддікс - фото 1
Камерон Діас стала мамою донечки Реддікс / gettyimages

Популярна голлівудська актриса Камерон Діас уперше стала мамою. Вона разом із її чоловіком, музикантом Бенджаміном Медденом стали батьками донечки Реддікс.

Про радісну новину подружжя розповіло на сторінці зірки в інстаграмі.

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"Щасливого нового року від Медденів! Для нас неймовірне щастя і благословення почати нове десятиліття з повідомлення про те, що у нас народилася дочка Реддікс, – йдеться в супровідному тексті. – Вона моментально заволоділа нашими серцями і зробила нашу сім'ю повною. Ми щасливі повідомити цю новину, але водночас відчуваємо сильну потребу захистити наше маленьке особисте щастя. Тому ми не будемо публікувати ніяких фотографій і ділитися деталями, крім того факту, що вона дуже-дуже мила! Можна навіть сказати – ідеальна".

Нагадаємо, що раніше актриса Сельма Блер повідомила, що Камерон Діас йде з кіно, щоб присвятити себе сім'ї, але пізніше спростувала свої слова.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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