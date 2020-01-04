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47-річна Камерон Діас уперше стала мамою
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Популярна голлівудська актриса Камерон Діас уперше стала мамою. Вона разом із її чоловіком, музикантом Бенджаміном Медденом стали батьками донечки Реддікс.
Про радісну новину подружжя розповіло на сторінці зірки в інстаграмі.
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"Щасливого нового року від Медденів! Для нас неймовірне щастя і благословення почати нове десятиліття з повідомлення про те, що у нас народилася дочка Реддікс, – йдеться в супровідному тексті. – Вона моментально заволоділа нашими серцями і зробила нашу сім'ю повною. Ми щасливі повідомити цю новину, але водночас відчуваємо сильну потребу захистити наше маленьке особисте щастя. Тому ми не будемо публікувати ніяких фотографій і ділитися деталями, крім того факту, що вона дуже-дуже мила! Можна навіть сказати – ідеальна".
Нагадаємо, що раніше актриса Сельма Блер повідомила, що Камерон Діас йде з кіно, щоб присвятити себе сім'ї, але пізніше спростувала свої слова.
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