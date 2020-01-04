47-річна Камерон Діас уперше стала мамою

Популярна голлівудська актриса Камерон Діас уперше стала мамою. Вона разом із її чоловіком, музикантом Бенджаміном Медденом стали батьками донечки Реддікс.

Про радісну новину подружжя розповіло на сторінці зірки в інстаграмі.

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"Щасливого нового року від Медденів! Для нас неймовірне щастя і благословення почати нове десятиліття з повідомлення про те, що у нас народилася дочка Реддікс, – йдеться в супровідному тексті. – Вона моментально заволоділа нашими серцями і зробила нашу сім'ю повною. Ми щасливі повідомити цю новину, але водночас відчуваємо сильну потребу захистити наше маленьке особисте щастя. Тому ми не будемо публікувати ніяких фотографій і ділитися деталями, крім того факту, що вона дуже-дуже мила! Можна навіть сказати – ідеальна".

Нагадаємо, що раніше актриса Сельма Блер повідомила, що Камерон Діас йде з кіно, щоб присвятити себе сім'ї, але пізніше спростувала свої слова.

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