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4 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 жовтня, у світі відзначають День вчителя, а віряни вшановують пам'ять апостола Кодрата Афінського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церкві 4 жовтня вшановують пам'ять апостола Кодрата Афінського. Він проповідував Боже слово в Магнезії та Афінах. Коли святий перебував в Малій Азії, він представив імператору Адріану твір на захист християн, після прочитання якого, правитель видав указ не засуджувати нікого без доказів.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 4 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Дмитро, Лаврентій, Даниїл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День вчителя
- 1535 – надрукована перша Біблія англійською мовою.
- 1800 – запуск першої доменної печі в Україні, в Луганську.
- 1910 – в Португалії встановлюється республіканська форма правління.
- 1934 – встановлена швидкість нейтрона великим італійським фізиком Енріко Фермі.
- 1968 – перший рейс масового радянського реактивного пасажирського літака Ту-154.
- 1971 – в стандартну систему одиниць СІ введена нова величина "моль".
- 1999 – США створено центр нагляду та контролю за злочинністю в інтернеті.
ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЖОВТНЯ
- 1720 – італійський археолог, архітектор і художник-графік, майстер архітектурних пейзажів Джованні Баттіста Піранезі.
- 1847 – письменник Франції, автор пригодницьких романів та оповідань Луї Анрі Буссенар.
- 1892 – український поет, перекладач, літературний критик Юрій Клен.
- 1895 – один з найбільших коміків німого кіно, актор і режисер Бастер Кітон.
- 1938 – письменниця, актриса, сценарист, продюсер, автор знаменитої книги Інтерв'ю з вампіром Енн Райс.
- 1938 – лауреат Нобелівської премії з хімії за 2002 рік, швейцарський хімік Вютріх Курт.
- 1946 – американська актриса, Сюзан Сарандон.
- 1965 – автор однієї з найпотужніших на ринку антивірусного програмного забезпечення AVP, російський програміст Касперський Євген.
- 1976 – американська актриса, фотомодель, найсексуальніша вегетаріанка Алісія Сільверстоун.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Яка погода в цей день, така протримається ще протягом 4 тижнів.
- Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер, зимові місяці будуть холодними.
- Якщо кроти у свої нори багато соломи наносили, зима буде суворою.
- Якщо домашня птиця линяти почала, то зима не за горами.
- Мало грибів і багато горіхів – до суворої та сніжної зими.
- Якщо вдень холодно, а до ночі потепліло, буде негода.
- Якщо листя берези почало з верхівки жовтіти, то наступна весна буде ранньою, якщо знизу – пізньою.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна струшувати воду після миття рук.
- Також заборонено повертати комусь посуд порожнім та щось дарувати.
- Не варто влаштовувати застілля, щоб за столом було 13 осіб.
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