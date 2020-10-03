4 жовтня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 жовтня, у світі відзначають День вчителя, а віряни вшановують пам'ять апостола Кодрата Афінського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церкві 4 жовтня вшановують пам'ять апостола Кодрата Афінського. Він проповідував Боже слово в Магнезії та Афінах. Коли святий перебував в Малій Азії, він представив імператору Адріану твір на захист християн, після прочитання якого, правитель видав указ не засуджувати нікого без доказів.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У неділю, 4 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Дмитро, Лаврентій, Даниїл. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День вчителя

1535 – надрукована перша Біблія англійською мовою.

1800 – запуск першої доменної печі в Україні, в Луганську.

1910 – в Португалії встановлюється республіканська форма правління.

1934 – встановлена ​​швидкість нейтрона великим італійським фізиком Енріко Фермі.

1968 – перший рейс масового радянського реактивного пасажирського літака Ту-154.

1971 – в стандартну систему одиниць СІ введена нова величина "моль".

1999 – США створено центр нагляду та контролю за злочинністю в інтернеті.

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЖОВТНЯ

1720 – італійський археолог, архітектор і художник-графік, майстер архітектурних пейзажів Джованні Баттіста Піранезі.

1847 – письменник Франції, автор пригодницьких романів та оповідань Луї Анрі Буссенар.

1892 – український поет, перекладач, літературний критик Юрій Клен.

1895 – один з найбільших коміків німого кіно, актор і режисер Бастер Кітон.

1938 – письменниця, актриса, сценарист, продюсер, автор знаменитої книги Інтерв'ю з вампіром Енн Райс.

1938 – лауреат Нобелівської премії з хімії за 2002 рік, швейцарський хімік Вютріх Курт.

1946 – американська актриса, Сюзан Сарандон.

1965 – автор однієї з найпотужніших на ринку антивірусного програмного забезпечення AVP, російський програміст Касперський Євген.

1976 – американська актриса, фотомодель, найсексуальніша вегетаріанка Алісія Сільверстоун.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Яка погода в цей день, така протримається ще протягом 4 тижнів.

Якщо за вікном ясно і дме північно-східний вітер, зимові місяці будуть холодними.

Якщо кроти у свої нори багато соломи наносили, зима буде суворою.

Якщо домашня птиця линяти почала, то зима не за горами.

Мало грибів і багато горіхів – до суворої та сніжної зими.

Якщо вдень холодно, а до ночі потепліло, буде негода.

Якщо листя берези почало з верхівки жовтіти, то наступна весна буде ранньою, якщо знизу – пізньою.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна струшувати воду після миття рук.

Також заборонено повертати комусь посуд порожнім та щось дарувати.

Не варто влаштовувати застілля, щоб за столом було 13 осіб.

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