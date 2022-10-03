4 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день тварин. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 4 жовтня, вшановують пам'ять апостола від 70 Кодрата, а також священномученика Іпатія єпископа Ефеського і Андрія пресвітера його.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 4 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Йосип, Назар, Розалія, Дмитро, Кондрат, Данило та Марія.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день тварин

Всесвітній тиждень космосу

1535 — надруковано першу англомовну Біблію ("Біблія короля Якова")

1582 — Папа Римський Григорій XIII оголосив про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат. Новий календар отримав назву "григоріанського"

1675 — нідерландський фізик Крістіан Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник

1762 — у Відні пройшла прем'єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка"Орфей і Еврідіка"

1812 — в Криму було закладено Нікітський ботанічний сад

1830 — через повстання в Брюсселі проти нідерландського короля Вільгельма I Оранського було проголошено незалежність Бельгії

1875 — австро-угорський цісар Франц Йосиф I засновано університет у Чернівцях (сьогодні Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)

1883 — вперше вирушив у рейс "Східний експрес", який з'єднав Османську імперію з Західною Європою

1890 — у Львові з'явилась перша українська політична партія - Русько-Українська Радикальна Партія

1900 — запрацював Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької

1904 — у Швеції засновано футбольний клуб "Гетеборг"

1910 — у Португалії скинуто королівську владу, країну проголошено демократичною республікою

1911 — у Лондоні запрацював перший у світі ескалатор

1927 — у Брюсселі за ініціативою Міжнародної організації праці з'явилась Міжнародна асоціація соціального забезпечення

1941 — під час Другої Світової війни німецькі війська зайняли місто Запоріжжя

1948 — Рада Міністрів СРСР погодила ухвалу про виселення сімей "бандитських і націоналістичних елементів"

1957 — з космодрому Тюратам в Казахській РСР запустили перший у світі штучний супутник Землі під назвою "Супутник-1". ООН проголосила цей день Днем початку космічної ери людства

1958 — із Лондона до Нью-Йорку стартували перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків

1965 — Папа Римський Павло VI видав буллу, якою зняв з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа

1989 — у Києво-Печерській лаврі відкрилась духовна семінарія Руської Православної церкви

1991 — лідери всіх республік СРСР, окрім балтійських, уклали договір про економічне співробітництво

1992 — Конфедерація народів Кавказу вимагала від Росії та Грузії визнання незалежності Чеченської республіки Ічкерія, Республіки Абхазія та Південної Осетії

1993 — після 10-годинної атаки урядові війська взяли штурмом будівлю Верховної Ради РФ. Лідерів антиєльцинської опозиції заарештували.

1994 — У Швейцарії 48 членів секти "Орден Храму Сонця" спалили себе

2001 — британські вчені розшифрували генетичний матеріал бактерії, яка викликає чуму

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЖОВТНЯ

1657 — Франческо Солімена, італійський художник доби бароко

1720 — Джованні Баттіста Піранезі, італійський гравер і архітектор

1814 — Жан-Франсуа Мілле, французький художник

1847 — Луї Буссенар, французький письменник, автор пригодницьких романів

1892 — Юрій Клен, український поет-неокласик

1895 — Бастер Кітон, американський комедійний кіноактор, відомий як "Велике кам'яне обличчя"

1916 — Віталій Гінзбург, радянський і російський фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії з фізики

1917 — Рохір ван Аарде, нідерландський письменник та журналіст, який написав роман "Замах" про політичне вбивство Степана Бандери

1924 — Чарльтон Фестон, американський кіноактор, лауреат "Оскара"

1934 — Виродова-Готьє Валентина Гаврилівна, український художник-живописець і педагог

1946 — Сюзан Сарандон (Сюзан Ебігейл Томалінг), американська актриса (Приречений на смерть іде, Іствіцькі відьми, Клієнт)

1949 — Асанте Арманд, американський кіноактор (Полювання на диявола, Одіссей, Суддя Дредд, Сліпа справедливість)

1959 — Кріс Лоу, британський попспівак (учасник гурту Pet Shop Boys)

1969 — Дакота Джонсон, американська акторка і модель (П'ятдесят відтінків сірого)

1976 — Алісія Сілверстоун, американська кіноактриса (Повернення з минулого, Бетмен і Робін, Справжній злочин)

1977 — Олена Яценко, українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якою буде погода 4 жовтня, таким буде і весь місяць

Якщо листя на деревах майже не залишилось, то скоро почнуться дощі

Якщо дуже багато грибів у лісі, то до заморозків

Якщо вранці дуже туманно, то день буде ясним

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сваритись та лаятись

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу

Не можна ходити по росі вранці

Не можна дивитись у люстерко до світанку

Не можна вживати алкоголь

Не можна збирати гриби

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