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4 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день тварин. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 4 жовтня, вшановують пам'ять апостола від 70 Кодрата, а також священномученика Іпатія єпископа Ефеського і Андрія пресвітера його.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 4 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Йосип, Назар, Розалія, Дмитро, Кондрат, Данило та Марія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день тварин
- Всесвітній тиждень космосу
- 1535 — надруковано першу англомовну Біблію ("Біблія короля Якова")
- 1582 — Папа Римський Григорій XIII оголосив про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат. Новий календар отримав назву "григоріанського"
- 1675 — нідерландський фізик Крістіан Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник
- 1762 — у Відні пройшла прем'єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка"Орфей і Еврідіка"
- 1812 — в Криму було закладено Нікітський ботанічний сад
- 1830 — через повстання в Брюсселі проти нідерландського короля Вільгельма I Оранського було проголошено незалежність Бельгії
- 1875 — австро-угорський цісар Франц Йосиф I засновано університет у Чернівцях (сьогодні Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
- 1883 — вперше вирушив у рейс "Східний експрес", який з'єднав Османську імперію з Західною Європою
- 1890 — у Львові з'явилась перша українська політична партія - Русько-Українська Радикальна Партія
- 1900 — запрацював Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької
- 1904 — у Швеції засновано футбольний клуб "Гетеборг"
- 1910 — у Португалії скинуто королівську владу, країну проголошено демократичною республікою
- 1911 — у Лондоні запрацював перший у світі ескалатор
- 1927 — у Брюсселі за ініціативою Міжнародної організації праці з'явилась Міжнародна асоціація соціального забезпечення
- 1941 — під час Другої Світової війни німецькі війська зайняли місто Запоріжжя
- 1948 — Рада Міністрів СРСР погодила ухвалу про виселення сімей "бандитських і націоналістичних елементів"
- 1957 — з космодрому Тюратам в Казахській РСР запустили перший у світі штучний супутник Землі під назвою "Супутник-1". ООН проголосила цей день Днем початку космічної ери людства
- 1958 — із Лондона до Нью-Йорку стартували перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків
- 1965 — Папа Римський Павло VI видав буллу, якою зняв з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа
- 1989 — у Києво-Печерській лаврі відкрилась духовна семінарія Руської Православної церкви
- 1991 — лідери всіх республік СРСР, окрім балтійських, уклали договір про економічне співробітництво
- 1992 — Конфедерація народів Кавказу вимагала від Росії та Грузії визнання незалежності Чеченської республіки Ічкерія, Республіки Абхазія та Південної Осетії
- 1993 — після 10-годинної атаки урядові війська взяли штурмом будівлю Верховної Ради РФ. Лідерів антиєльцинської опозиції заарештували.
- 1994 — У Швейцарії 48 членів секти "Орден Храму Сонця" спалили себе
- 2001 — британські вчені розшифрували генетичний матеріал бактерії, яка викликає чуму
ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЖОВТНЯ
- 1657 — Франческо Солімена, італійський художник доби бароко
- 1720 — Джованні Баттіста Піранезі, італійський гравер і архітектор
- 1814 — Жан-Франсуа Мілле, французький художник
- 1847 — Луї Буссенар, французький письменник, автор пригодницьких романів
- 1892 — Юрій Клен, український поет-неокласик
- 1895 — Бастер Кітон, американський комедійний кіноактор, відомий як "Велике кам'яне обличчя"
- 1916 — Віталій Гінзбург, радянський і російський фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії з фізики
- 1917 — Рохір ван Аарде, нідерландський письменник та журналіст, який написав роман "Замах" про політичне вбивство Степана Бандери
- 1924 — Чарльтон Фестон, американський кіноактор, лауреат "Оскара"
- 1934 — Виродова-Готьє Валентина Гаврилівна, український художник-живописець і педагог
- 1946 — Сюзан Сарандон (Сюзан Ебігейл Томалінг), американська актриса (Приречений на смерть іде, Іствіцькі відьми, Клієнт)
- 1949 — Асанте Арманд, американський кіноактор (Полювання на диявола, Одіссей, Суддя Дредд, Сліпа справедливість)
- 1959 — Кріс Лоу, британський попспівак (учасник гурту Pet Shop Boys)
- 1969 — Дакота Джонсон, американська акторка і модель (П'ятдесят відтінків сірого)
- 1976 — Алісія Сілверстоун, американська кіноактриса (Повернення з минулого, Бетмен і Робін, Справжній злочин)
- 1977 — Олена Яценко, українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якою буде погода 4 жовтня, таким буде і весь місяць
- Якщо листя на деревах майже не залишилось, то скоро почнуться дощі
- Якщо дуже багато грибів у лісі, то до заморозків
- Якщо вранці дуже туманно, то день буде ясним
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та лаятись
- Не можна їсти жирну та шкідливу їжу
- Не можна ходити по росі вранці
- Не можна дивитись у люстерко до світанку
- Не можна вживати алкоголь
- Не можна збирати гриби
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