Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Війна Українська музика

4 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

  • 277
4 жовтня – вівторок - фото 1
4 жовтня – вівторок

Сьогодні, 4 жовтня, у світі відзначають Всесвітній день тварин. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 4 жовтня, вшановують пам'ять апостола від 70 Кодрата, а також священномученика Іпатія єпископа Ефеського і Андрія пресвітера його.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 4 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Йосип, Назар, Розалія, Дмитро, Кондрат, Данило та Марія.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

4 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 478130

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день тварин
  • Всесвітній тиждень космосу
  • 1535 — надруковано першу англомовну Біблію ("Біблія короля Якова")
  • 1582 — Папа Римський Григорій XIII оголосив про проведення реформи календаря, яка мала за мету ліквідувати помилку в обчисленні дат. Новий календар отримав назву "григоріанського"
  • 1675 — нідерландський фізик Крістіан Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник
  • 1762 — у Відні пройшла прем'єра опери німецького композитора Крістофа Ґлюка"Орфей і Еврідіка"
  • 1812 — в Криму було закладено Нікітський ботанічний сад
  • 1830 — через повстання в Брюсселі проти нідерландського короля Вільгельма I Оранського було проголошено незалежність Бельгії
  • 1875 — австро-угорський цісар Франц Йосиф I засновано університет у Чернівцях (сьогодні Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
  • 1883 — вперше вирушив у рейс "Східний експрес", який з'єднав Османську імперію з Західною Європою
  • 1890 — у Львові з'явилась перша українська політична партія - Русько-Українська Радикальна Партія
  • 1900 — запрацював Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької
  • 1904 — у Швеції засновано футбольний клуб "Гетеборг"
  • 1910 — у Португалії скинуто королівську владу, країну проголошено демократичною республікою
  • 1911 — у Лондоні запрацював перший у світі ескалатор
  • 1927 — у Брюсселі за ініціативою Міжнародної організації праці з'явилась Міжнародна асоціація соціального забезпечення
  • 1941 — під час Другої Світової війни німецькі війська зайняли місто Запоріжжя
  • 1948 — Рада Міністрів СРСР погодила ухвалу про виселення сімей "бандитських і націоналістичних елементів"
  • 1957 — з космодрому Тюратам в Казахській РСР запустили перший у світі штучний супутник Землі під назвою "Супутник-1". ООН проголосила цей день Днем початку космічної ери людства
  • 1958 — із Лондона до Нью-Йорку стартували перші регулярні трансатлантичні рейси реактивних літаків
  • 1965 — Папа Римський Павло VI видав буллу, якою зняв з євреїв звинувачення у смерті Ісуса Христа
  • 1989 — у Києво-Печерській лаврі відкрилась духовна семінарія Руської Православної церкви
  • 1991 — лідери всіх республік СРСР, окрім балтійських, уклали договір про економічне співробітництво
  • 1992 — Конфедерація народів Кавказу вимагала від Росії та Грузії визнання незалежності Чеченської республіки Ічкерія, Республіки Абхазія та Південної Осетії
  • 1993 — після 10-годинної атаки урядові війська взяли штурмом будівлю Верховної Ради РФ. Лідерів антиєльцинської опозиції заарештували.
  • 1994 — У Швейцарії 48 членів секти "Орден Храму Сонця" спалили себе
  • 2001 — британські вчені розшифрували генетичний матеріал бактерії, яка викликає чуму
4 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 513914

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ЖОВТНЯ

  • 1657 — Франческо Солімена, італійський художник доби бароко
  • 1720 — Джованні Баттіста Піранезі, італійський гравер і архітектор
  • 1814 — Жан-Франсуа Мілле, французький художник
  • 1847 — Луї Буссенар, французький письменник, автор пригодницьких романів
  • 1892 — Юрій Клен, український поет-неокласик
  • 1895 — Бастер Кітон, американський комедійний кіноактор, відомий як "Велике кам'яне обличчя"
  • 1916 — Віталій Гінзбург, радянський і російський фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії з фізики
  • 1917 — Рохір ван Аарде, нідерландський письменник та журналіст, який написав роман "Замах" про політичне вбивство Степана Бандери
  • 1924 — Чарльтон Фестон, американський кіноактор, лауреат "Оскара"
  • 1934 — Виродова-Готьє Валентина Гаврилівна, український художник-живописець і педагог
  • 1946 — Сюзан Сарандон (Сюзан Ебігейл Томалінг), американська актриса (Приречений на смерть іде, Іствіцькі відьми, Клієнт)
  • 1949 — Асанте Арманд, американський кіноактор (Полювання на диявола, Одіссей, Суддя Дредд, Сліпа справедливість)
  • 1959 — Кріс Лоу, британський попспівак (учасник гурту Pet Shop Boys)
  • 1969 — Дакота Джонсон, американська акторка і модель (П'ятдесят відтінків сірого)
  • 1976 — Алісія Сілверстоун, американська кіноактриса (Повернення з минулого, Бетмен і Робін, Справжній злочин)
  • 1977 — Олена Яценко, українська гандболістка, бронзова призерка Олімпійських ігор

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якою буде погода 4 жовтня, таким буде і весь місяць
  • Якщо листя на деревах майже не залишилось, то скоро почнуться дощі
  • Якщо дуже багато грибів у лісі, то до заморозків
  • Якщо вранці дуже туманно, то день буде ясним

4 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 479296

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна сваритись та лаятись
  • Не можна їсти жирну та шкідливу їжу
  • Не можна ходити по росі вранці
  • Не можна дивитись у люстерко до світанку
  • Не можна вживати алкоголь
  • Не можна збирати гриби

Читайте також: Місячний календар стрижок на жовтень 2022: дні, коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
пропозиції партнерів
Новини