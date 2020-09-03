4 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 вересня, віряни вшановують пам'ять Агафоніка Нікодімійського, постраждалого за віру в IV столітті. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі дата 4 вересня пов'язана з особистістю мученика Агафоніка Нікодімійського, постраждалого за віру в IV столітті. Однак в народі раніше день носив погану енергетику. Існувало безліч повір'їв, які своїм корінням сягали ще язичництва. Так, вірили в лісовиків, які приходили в село для того, щоб повеселитися і розкидати сіно. Тому, і були поширені дозори. Для цього люди обв'язували голову рушником, надягали кожухи навиворіт і брали з собою кочергу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 4 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Данило, Дмитро, Йосип (Осип), Кондрат, Назар, Розалія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день захисту тварин

1 479 – іспанці здолали Португалію в суперечці за Канарські острови

1781 – засновано "місто ангелів" Лос-Анджелес

1810 – російський цар прийняв присягу від князя Абхазії Георгія Шаваршідзе

1888 – зареєстрована торгова марка "Kodak"

1939 – Японія, будучи союзником гітлерівської Німеччини, заявила про невтручання в європейську війну

1959 – старт продажів колготок в США

1975 – дебют на телебаченні гри "Що? Де? Коли?"

1991 – в Києві над парламентом вперше піднято синьо-жовтий прапор

1998 – заснована американська транснаціональна корпорація "Google"

2009 – у США отримав 5 довічних термінів американський десантник Стівен Грін за жорстокі знущання з мирного населення в Іраку

Google

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ВЕРЕСНЯ

1768 – один із засновників романтизму у французькій літературі Франсуа Рене де Шатобріан

1809 – творець романтичної драми, відомий польський поет-романтик Юліуш Словацький

1824 – символ австро-німецького романтизму в музиці Антон Брукнер

1874 – творець знаменитої "мазі Вишневського" Олександр Васильович Вишневський

1887 – диктатор латвійської республіки Карліс Улманіс

1908 – негритянський письменник, американський "Black Boy" Річард Райт

1931 – вчений, який передбачив існування інформаційної РНК Олександр Спірін

1949 – український бізнесмен і політик, людина привіз Євро 2012 в Україні Суркіс Григорій Михайлович

1981 – відома американська співачка Бейонсе

1990 – українська спортсменка, фехтувальниця і олімпійська чемпіонка Пекіна Ольга Харлан

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сонячна погода 4 вересня: дощів не варто очікувати ще чотири тижні

Багато горіхів: до сніжної зими.

Якщо павутина липне до рослин, день буде теплим

Горіхи

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто в цей день дарувати і приймати подарунки

Не варто нині позичати гроші

Не слід сваритися з коханими людьми

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