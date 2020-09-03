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4 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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4 вересня – п'ятниця

Сьогодні, 4 вересня, віряни вшановують пам'ять Агафоніка Нікодімійського, постраждалого за віру в IV столітті. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

У церковному календарі дата 4 вересня пов'язана з особистістю мученика Агафоніка Нікодімійського, постраждалого за віру в IV столітті. Однак в народі раніше день носив погану енергетику. Існувало безліч повір'їв, які своїм корінням сягали ще язичництва. Так, вірили в лісовиків, які приходили в село для того, щоб повеселитися і розкидати сіно. Тому, і були поширені дозори. Для цього люди обв'язували голову рушником, надягали кожухи навиворіт і брали з собою кочергу.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У п'ятницю, 4 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Данило, Дмитро, Йосип (Осип), Кондрат, Назар, Розалія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

4 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 421734

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день захисту тварин
  • 1 479 – іспанці здолали Португалію в суперечці за Канарські острови
  • 1781 – засновано "місто ангелів" Лос-Анджелес
  • 1810 – російський цар прийняв присягу від князя Абхазії Георгія Шаваршідзе
  • 1888 – зареєстрована торгова марка "Kodak"
  • 1939 – Японія, будучи союзником гітлерівської Німеччини, заявила про невтручання в європейську війну
  • 1959 – старт продажів колготок в США
  • 1975 – дебют на телебаченні гри "Що? Де? Коли?"
  • 1991 – в Києві над парламентом вперше піднято синьо-жовтий прапор
  • 1998 – заснована американська транснаціональна корпорація "Google"
  • 2009 – у США отримав 5 довічних термінів американський десантник Стівен Грін за жорстокі знущання з мирного населення в Іраку
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Google

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ВЕРЕСНЯ

  • 1768 – один із засновників романтизму у французькій літературі Франсуа Рене де Шатобріан
  • 1809 – творець романтичної драми, відомий польський поет-романтик Юліуш Словацький
  • 1824 – символ австро-німецького романтизму в музиці Антон Брукнер
  • 1874 – творець знаменитої "мазі Вишневського" Олександр Васильович Вишневський
  • 1887 – диктатор латвійської республіки Карліс Улманіс
  • 1908 – негритянський письменник, американський "Black Boy" Річард Райт
  • 1931 – вчений, який передбачив існування інформаційної РНК Олександр Спірін
  • 1949 – український бізнесмен і політик, людина привіз Євро 2012 в Україні Суркіс Григорій Михайлович
  • 1981 – відома американська співачка Бейонсе
  • 1990 – українська спортсменка, фехтувальниця і олімпійська чемпіонка Пекіна Ольга Харлан

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Сонячна погода 4 вересня: дощів не варто очікувати ще чотири тижні
  • Багато горіхів: до сніжної зими.
  • Якщо павутина липне до рослин, день буде теплим
Горіхи - фото 423628
Горіхи

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не варто в цей день дарувати і приймати подарунки
  • Не варто нині позичати гроші
  • Не слід сваритися з коханими людьми

Читайте також: Місячний календар стрижок на вересень 2020: дні, коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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