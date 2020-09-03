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4 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 вересня, віряни вшановують пам'ять Агафоніка Нікодімійського, постраждалого за віру в IV столітті. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
У церковному календарі дата 4 вересня пов'язана з особистістю мученика Агафоніка Нікодімійського, постраждалого за віру в IV столітті. Однак в народі раніше день носив погану енергетику. Існувало безліч повір'їв, які своїм корінням сягали ще язичництва. Так, вірили в лісовиків, які приходили в село для того, щоб повеселитися і розкидати сіно. Тому, і були поширені дозори. Для цього люди обв'язували голову рушником, надягали кожухи навиворіт і брали з собою кочергу.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У п'ятницю, 4 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Данило, Дмитро, Йосип (Осип), Кондрат, Назар, Розалія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день захисту тварин
- 1 479 – іспанці здолали Португалію в суперечці за Канарські острови
- 1781 – засновано "місто ангелів" Лос-Анджелес
- 1810 – російський цар прийняв присягу від князя Абхазії Георгія Шаваршідзе
- 1888 – зареєстрована торгова марка "Kodak"
- 1939 – Японія, будучи союзником гітлерівської Німеччини, заявила про невтручання в європейську війну
- 1959 – старт продажів колготок в США
- 1975 – дебют на телебаченні гри "Що? Де? Коли?"
- 1991 – в Києві над парламентом вперше піднято синьо-жовтий прапор
- 1998 – заснована американська транснаціональна корпорація "Google"
- 2009 – у США отримав 5 довічних термінів американський десантник Стівен Грін за жорстокі знущання з мирного населення в Іраку
ХТО НАРОДИВСЯ 4 ВЕРЕСНЯ
- 1768 – один із засновників романтизму у французькій літературі Франсуа Рене де Шатобріан
- 1809 – творець романтичної драми, відомий польський поет-романтик Юліуш Словацький
- 1824 – символ австро-німецького романтизму в музиці Антон Брукнер
- 1874 – творець знаменитої "мазі Вишневського" Олександр Васильович Вишневський
- 1887 – диктатор латвійської республіки Карліс Улманіс
- 1908 – негритянський письменник, американський "Black Boy" Річард Райт
- 1931 – вчений, який передбачив існування інформаційної РНК Олександр Спірін
- 1949 – український бізнесмен і політик, людина привіз Євро 2012 в Україні Суркіс Григорій Михайлович
- 1981 – відома американська співачка Бейонсе
- 1990 – українська спортсменка, фехтувальниця і олімпійська чемпіонка Пекіна Ольга Харлан
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сонячна погода 4 вересня: дощів не варто очікувати ще чотири тижні
- Багато горіхів: до сніжної зими.
- Якщо павутина липне до рослин, день буде теплим
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не варто в цей день дарувати і приймати подарунки
- Не варто нині позичати гроші
- Не слід сваритися з коханими людьми
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