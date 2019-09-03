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Серіал Кріпосна

4 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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4 вересня – середа

Сьогодні, 4 вересня, віряни вшановують пам'ять Агафона Огуменника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 вересня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні відзначають день Агафоніка Нікомидійського або ж Агафона Огуменника. Історії розповідають, що він жив у 4 столітті та постраждав за християнство. Щоправда, друга частина його імені походить від язичництва, оскільки вважалось, що сьогодні лісовики можуть дозволяти собі приходити в гості та робити капості.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 4 вересня, іменини відзначають власники таких імен: Фелікс, Афанасій, Ісаакій, Макар, Іларіон, Олексій, Олександр, Опанас, Василь, Іван, Федір, Михайло, Гаврило та Аріадна. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 476 — голова германських найманців на римський службі Одоакр скинув останнього імператора Західної Римської Імперії Ромула Августула. Тому цей день вважають датою падіння Західної Римської імперії.
  • 1837 — Американський винахідник Семюел Морзе розробив електромеханічний телеграфний апарат для передавання й приймання повідомлень знаками, тобто, азбуки Морзе.
  • 1885 — У Нью-Йорку з'явилося перше у США кафе самообслуговування.
  • 1886 — Останній американський індіанець — воїн, Джеронімо здався в Аризоні.
  • 1888 — Американець Джордж Істмен отримав патент на фотокамеру, котра працювала на плівці, що скручувалась в рулон, і зареєстрував свою торгову марку — "Кодак"
  • 1938 — Створено Українську Національну Оборону (Карпатська Січ), яку очолив Степан Росоха.
  • 1991 — Київ. Над будинком Верховної Ради піднято синьо-жовтий прапор.
  • ​1998 — Засновано компанію "Google"
  • 2018 — Офіційно завершився мультсеріал Adventure Time.
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ХТО НАРОДИВСЯ 4 ВЕРЕСНЯ

  • 1791 — Джакомо Мейербер (реальне ім'я Якоб Майер Бер), німецький композитор, творець жанру великої опери (Роберт-диявол, Гугеноти, Облога Гента).
  • 1809 — Юліуш Словацький видатний поет-романтик, поряд з Міцкевичем і Красіньским творець польської романтичної драми.
  • 1874 — Олександр Вишневський, російський і радянський військовий хірург, творець знаменитої лікувальної мазі..
  • 1887 — Карліс Улманіс, латвійський державний діяч, Президент Латвії(1936–1940 рр).
  • 1889 — Остап Бобикевич, інженер, композитор і піаніст
  • 1897 — Кауфман Михайло Абрамович, радянський кінорежисер, кінооператор. Один з основоположників сучасного документального кіно.
  • 1904 — Крістіан-Жак, французький кінорежисер (Фанфан-Тюльпан, Закон є закон, Бабетта йде на війну).
  • 1931 — Олександр Спірін, біохімік, що пророчив існування інформаційного ДНК.
  • 1949 — Суркіс Григорій Михайлович, український бізнесмен і політик
  • 1981 — Beyonce (Бейонсе Ноулз), американська співачка та акторка.
  • 1990 — Ольга Харлан, українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Пекіна в командній першості.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Якщо на Агафона сонячно, то ще місяць буде хороша погода;
  • Якщо у цей день холодно та волого, то зима прийде швидко і буде морозною;
  • Якщо туман від ранку стелиться, то день пуде погожим;
  • Якщо чути шум птахів, то бабине літо буде довгим;
  • Багато павутини – до теплої та сухої осені
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна ходити у ліс чи у віддалені від міста локації;
  • Не можна матюкатися та сваритися, а також думати про негатив;
  • Не можна багато часу проводити на городі чи на кухні;
  • Не можна займатись важкою фізичною працею;
  • Не можна ходити босими по траві.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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