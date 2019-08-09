4 трюки, які допоможуть вам виглядати дорого

Щоб виглядати презентабельно і дорого, зовсім не обов'язково витрачати багато грошей на одяг і косметику. Читайте круті лайфхаки!

Увага на взуття, волосся і руки

В простих речах багаті люди виглядають багатими. Чому? Все просто, основу їхнього способу складають доглянуте волосся, акуратний манікюр і якісне, стильне взуття. Якщо догляд за волоссям і руками може бути зовсім не витратним, то на взутті економити категорично не можна!

Якісний пошив

Якщо брати дешевий одяг, замовляти в недорогих інтернет-магазинах, то навіть найкращі фасони іноді виглядають погано через нерівні шви, погано прошиті деталі. Для любителів замовляти речі в інтернеті або купувати їх в дешевих магазинах, краще освоїти вміння прошивати куплені речі самостійно.

Підбір кольорів

Дорогий одяг будь-якого кольору виглядає дорогим, а от бюджетний наряд краще вибирати у такій кольоровій гамі: чорний, білий, бежевий, персиковий (інші м'які тони). Найдорожче виглядає білий, але його треба вміти носити.

Чим простіше – тим краще

Занадто складний крій речей, надлишок фурнітури і прикрас, можуть мати гарний вигляд, тільки якщо у річ дійсно вкладено багато праці і грошей. Прості ж речі (біла майка з натуральної тканини, сорочка простого крою, не дорогі, але якісні джинси) можуть виглядати дорого, а от коштувати демократично.

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