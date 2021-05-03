4 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 травня, у світі відзначають Міжнародний день пожежників, а віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 4 травня віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Прокл, Проклов день, Януарій, Денис, Кіндрат.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Сократ, Діонісій, Кондрат, Іван, Олексій, Ісакій, Микола, Максиміан, Филип та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1807 — Франція та Персія уклали Фінкенштайнський договір, який став початком Франко-Перського альянсу проти Великої Британії та Російської імперії.

1838 — культурні діячі зуміли викупити Тараса Шевченка з кріпацької неволі.

1863 — почалось будівництво Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта.

1878 — Томас Алва Едісон вперше показав винайдений ним фонограф у будівлі оперного театру.

1904 — США отримали у безстрокове володіння зону Панамського каналу.

1904 — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво відомих автомобілів під назвою "Роллс-ройс".

1915 — закінчився бій за гору Маківка, який тривав близько тижня і вважається першим великим боєм Українських січових стрільців.

1979 — Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії і першою жінкою на цій посаді.

1986 — зону евакуації навколо Чорнобиля розширили до 30 кілометрів.

1990 — Ворошиловград перейменували на Луганськ.

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ТРАВНЯ

1611 — Карло Райнальді, італійський архітектор, один з митців, які допомогли сформувати образ Риму епохи бароко.

1622 — Хуан де Вальдес Леаль, іспанський художник, скульптор та архітектор епохи бароко.

1655 — Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер, який винайшов фортепіано.

1772 — Фрідріх Арнольд Брокгауз, німецький видавець, засновник видавничої фірми та енциклопедії "Брокгауз".

1825 — Томас Генрі Гакслі, англійський природознавець та зоолог.

1852 — Аліса Лідделл, прототип персонажа Аліси з книги Льюїса Керрола "Аліса в країні чудес".

1889 — Марія Тессейр-Донець, відома українська оперна співачка.

1899 — Фрітц фон Опель, промисловець, ракетний піонер та мотогонщик. Онук Адама Опеля, який виробляв швейні машинки, велосипеди, а також створив компанію "Опель".

1929 — Одрі Хепберн, знаменита американська акторка.

1972 — Майк Дернт (Майкл Раян Прічард - справжнє ім'я), бас-гітарист і бек-вокаліст групи Green Day.

1981 — Даллон Вікс, бас-гітарист та вокаліст групи IdkHow. Колишній учасник груп The Brobecks та Panic! At the Disco.

1988 — Олександр Абраменко, український фристайліст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Черемуха рано зацвіла – до теплого і погожого літа. Чим раніше дерево зацвіте, тим спекотніше буде літо.

Якщо на Прокла мураха чиста і сита, то пшениця буде добре родити.

Дощ з високих хмар йде – земля добре вологою просочиться.

З'явився тополиний пух – пора висаджувати огірки.

Зірки сильно мерехтять, а вранці хмари з'явилися – опівдні буде гроза.

Багато щавлю – зима буде теплою і сніжною.

На черемшині кольором багато – до мокрого літа.

Береза раніше клена опушилася – до посушливого літа. Якщо клен раніше берези опушився, то влітку часто йтимуть дощі.

В голому лісі соловей заспівав – до неврожаю.

День сприятливий для пошуку зниклих людей і речей.

Сни з 3 на 4 травня про щось попереджають.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна злитись та влаштовувати сварки.

Не можна обзивати когось та вживати нецензурну лексику.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна виходити на вулицю без потреби.

Не можна ходити вранці по росі.

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