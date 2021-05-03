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4 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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4 травня – вівторок

Сьогодні, 4 травня, у світі відзначають Міжнародний день пожежників, а віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 4 травня віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Прокл, Проклов день, Януарій, Денис, Кіндрат.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У вівторок, 4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Сократ, Діонісій, Кондрат, Іван, Олексій, Ісакій, Микола, Максиміан, Филип та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • 1807 — Франція та Персія уклали Фінкенштайнський договір, який став початком Франко-Перського альянсу проти Великої Британії та Російської імперії.
  • 1838 — культурні діячі зуміли викупити Тараса Шевченка з кріпацької неволі.
  • 1863 — почалось будівництво Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта.
  • 1878 — Томас Алва Едісон вперше показав винайдений ним фонограф у будівлі оперного театру.
  • 1904 — США отримали у безстрокове володіння зону Панамського каналу.
  • 1904 — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво відомих автомобілів під назвою "Роллс-ройс".
  • 1915 — закінчився бій за гору Маківка, який тривав близько тижня і вважається першим великим боєм Українських січових стрільців.
  • 1979 — Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії і першою жінкою на цій посаді.
  • 1986 — зону евакуації навколо Чорнобиля розширили до 30 кілометрів.
  • 1990 — Ворошиловград перейменували на Луганськ.
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ХТО НАРОДИВСЯ 4 ТРАВНЯ

  • 1611 — Карло Райнальді, італійський архітектор, один з митців, які допомогли сформувати образ Риму епохи бароко.
  • 1622 — Хуан де Вальдес Леаль, іспанський художник, скульптор та архітектор епохи бароко.
  • 1655 — Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер, який винайшов фортепіано.
  • 1772 — Фрідріх Арнольд Брокгауз, німецький видавець, засновник видавничої фірми та енциклопедії "Брокгауз".
  • 1825 — Томас Генрі Гакслі, англійський природознавець та зоолог.
  • 1852 — Аліса Лідделл, прототип персонажа Аліси з книги Льюїса Керрола "Аліса в країні чудес".
  • 1889 — Марія Тессейр-Донець, відома українська оперна співачка.
  • 1899 — Фрітц фон Опель, промисловець, ракетний піонер та мотогонщик. Онук Адама Опеля, який виробляв швейні машинки, велосипеди, а також створив компанію "Опель".
  • 1929 — Одрі Хепберн, знаменита американська акторка.
  • 1972 — Майк Дернт (Майкл Раян Прічард - справжнє ім'я), бас-гітарист і бек-вокаліст групи Green Day.
  • 1981 — Даллон Вікс, бас-гітарист та вокаліст групи IdkHow. Колишній учасник груп The Brobecks та Panic! At the Disco.
  • 1988 — Олександр Абраменко, український фристайліст.
4 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 457275

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Черемуха рано зацвіла – до теплого і погожого літа. Чим раніше дерево зацвіте, тим спекотніше буде літо.
  • Якщо на Прокла мураха чиста і сита, то пшениця буде добре родити.
  • Дощ з високих хмар йде – земля добре вологою просочиться.
  • З'явився тополиний пух – пора висаджувати огірки.
  • Зірки сильно мерехтять, а вранці хмари з'явилися – опівдні буде гроза.
  • Багато щавлю – зима буде теплою і сніжною.
  • На черемшині кольором багато – до мокрого літа.
  • Береза раніше клена опушилася – до посушливого літа. Якщо клен раніше берези опушився, то влітку часто йтимуть дощі.
  • В голому лісі соловей заспівав – до неврожаю.
  • День сприятливий для пошуку зниклих людей і речей.
  • Сни з 3 на 4 травня про щось попереджають.
4 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети - фото 457276

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • Не можна злитись та влаштовувати сварки.
  • Не можна обзивати когось та вживати нецензурну лексику.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.
  • Не можна виходити на вулицю без потреби.
  • Не можна ходити вранці по росі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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