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4 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 травня, у світі відзначають Міжнародний день пожежників, а віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 4 травня віряни вшановують пам'ять мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата. У народному календарі ця дата отримала такі назви: Прокл, Проклов день, Януарій, Денис, Кіндрат.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У вівторок, 4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Сократ, Діонісій, Кондрат, Іван, Олексій, Ісакій, Микола, Максиміан, Филип та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- 1807 — Франція та Персія уклали Фінкенштайнський договір, який став початком Франко-Перського альянсу проти Великої Британії та Російської імперії.
- 1838 — культурні діячі зуміли викупити Тараса Шевченка з кріпацької неволі.
- 1863 — почалось будівництво Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта.
- 1878 — Томас Алва Едісон вперше показав винайдений ним фонограф у будівлі оперного театру.
- 1904 — США отримали у безстрокове володіння зону Панамського каналу.
- 1904 — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво відомих автомобілів під назвою "Роллс-ройс".
- 1915 — закінчився бій за гору Маківка, який тривав близько тижня і вважається першим великим боєм Українських січових стрільців.
- 1979 — Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії і першою жінкою на цій посаді.
- 1986 — зону евакуації навколо Чорнобиля розширили до 30 кілометрів.
- 1990 — Ворошиловград перейменували на Луганськ.
ХТО НАРОДИВСЯ 4 ТРАВНЯ
- 1611 — Карло Райнальді, італійський архітектор, один з митців, які допомогли сформувати образ Риму епохи бароко.
- 1622 — Хуан де Вальдес Леаль, іспанський художник, скульптор та архітектор епохи бароко.
- 1655 — Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер, який винайшов фортепіано.
- 1772 — Фрідріх Арнольд Брокгауз, німецький видавець, засновник видавничої фірми та енциклопедії "Брокгауз".
- 1825 — Томас Генрі Гакслі, англійський природознавець та зоолог.
- 1852 — Аліса Лідделл, прототип персонажа Аліси з книги Льюїса Керрола "Аліса в країні чудес".
- 1889 — Марія Тессейр-Донець, відома українська оперна співачка.
- 1899 — Фрітц фон Опель, промисловець, ракетний піонер та мотогонщик. Онук Адама Опеля, який виробляв швейні машинки, велосипеди, а також створив компанію "Опель".
- 1929 — Одрі Хепберн, знаменита американська акторка.
- 1972 — Майк Дернт (Майкл Раян Прічард - справжнє ім'я), бас-гітарист і бек-вокаліст групи Green Day.
- 1981 — Даллон Вікс, бас-гітарист та вокаліст групи IdkHow. Колишній учасник груп The Brobecks та Panic! At the Disco.
- 1988 — Олександр Абраменко, український фристайліст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Черемуха рано зацвіла – до теплого і погожого літа. Чим раніше дерево зацвіте, тим спекотніше буде літо.
- Якщо на Прокла мураха чиста і сита, то пшениця буде добре родити.
- Дощ з високих хмар йде – земля добре вологою просочиться.
- З'явився тополиний пух – пора висаджувати огірки.
- Зірки сильно мерехтять, а вранці хмари з'явилися – опівдні буде гроза.
- Багато щавлю – зима буде теплою і сніжною.
- На черемшині кольором багато – до мокрого літа.
- Береза раніше клена опушилася – до посушливого літа. Якщо клен раніше берези опушився, то влітку часто йтимуть дощі.
- В голому лісі соловей заспівав – до неврожаю.
- День сприятливий для пошуку зниклих людей і речей.
- Сни з 3 на 4 травня про щось попереджають.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна злитись та влаштовувати сварки.
- Не можна обзивати когось та вживати нецензурну лексику.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
- Не можна виходити на вулицю без потреби.
- Не можна ходити вранці по росі.
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