На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
4 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
- 45
Сьогодні, 4 травня, у світі відзначають неофіційний День Зоряних війн, а також Міжнародний день пожежників. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять День пам’яті мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата. У народі відзначають Проклів день, коли літні люди проклинали нечисть, а молодь співала весняні пісні біля квітучих дерев
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У понеділок, 4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Сократ, Діонісій, Кондрат, Іван, Олексій, Ісакій, Микола, Максиміан, Филип та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- День Зоряних війн
- Міжнародний день пожежників
- 1807 — Франція та Персія уклали Фінкенштайнський договір, який став початком Франко-Перського альянсу проти Великої Британії та Російської імперії.
- 1838 — культурні діячі зуміли викупити Тараса Шевченка з кріпацької неволі.
- 1863 — почалось будівництво Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта.
- 1878 — Томас Алва Едісон вперше показав винайдений ним фонограф у будівлі оперного театру
- 1904 — США отримали у безстрокове володіння зону Панамського каналу
- 1904 — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво відомих автомобілів під назвою "Роллс-ройс"
- 1915 — закінчився бій за гору Маківка, який тривав близько тижня і вважається першим великим боєм Українських січових стрільців.
- 1979 — Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії і першою жінкою на цій посаді.
- 1986 — зону евакуації навколо Чорнобиля розширили до 30 кілометрів
- 1990 — Ворошиловград перейменували на Луганськ
ХТО НАРОДИВСЯ 4 травня
- 1611 — Карло Райнальді, італійський архітектор, один з митців, які допомогли сформувати образ Риму епохи бароко.
- 1622 — Хуан де Вальдес Леаль, іспанський художник, скульптор та архітектор епохи бароко.
- 1655 — Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер, який винайшов фортепіано.
- 1772 — Фрідріх Арнольд Брокгауз, німецький видавець, засновник видавничої фірми та енциклопедії "Брокгауз".
- 1825 — Томас Генрі Гакслі, англійський природознавець та зоолог.
- 1852 — Аліса Лідделл, прототип персонажа Аліси з книги Льюїса Керрола "Аліса в країні чудес".
- 1889 — Марія Тессейр-Донець, відома українська оперна співачка.
- 1899 — Фрітц фон Опель, промисловець, ракетний піонер та мотогонщик. Онук Адама Опеля, який виробляв швейні машинки, велосипеди, а також створив компанію "Опель".
- 1929 — Одрі Хепберн, знаменита американська акторка.
- 1972 — Майк Дернт (Майкл Раян Прічард - справжнє ім'я), бас-гітарист і бек-вокаліст групи Green Day.
- 1981 — Даллон Вікс, бас-гітарист та вокаліст групи IdkHow. Колишній учасник груп The Brobecks та Panic! At the Disco.
- 1988 — Олександр Абраменко, український фристайліст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо черемха почала цвісти, то літо буде теплим і сонячним;
- Якщо сьогодні дощова погода, то буде хороший врожай;
- Якщо вже з'явився тополиних пух, то пора займатись садівництвом;
- Якщо багато щавлю виросло, то найближча зима буде дуже сніжною;
- Якщо птахи літають низько, то найближчими днями дощитиме.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна злитись та влаштовувати сварки;
- Не можна обзивати когось та вживати нецензурну лексику;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна виходити на вулицю без потреби;
- Не можна ходити вранці по росі.
Читайте також: Гороскоп на 4 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
21:47Як карантин вплинув на сексуальне життя людей з різних країн: пікантне дослідження
-
21:154 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Casio випустила космічну версію годинників G-Shock в стилі NASA: фото
-
20:22Леся Нікітюк засвітила пишні груди без білизни: пікантне фото
-
19:47В Індії лікарів, які борються з COVID-19, обсипали пелюстками троянд з вертольотів: відео
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:21У мережі стає популярним стрім, на якому показують безтурботне життя маленьких козенят
-
19:00Золота Дзига 2020 онлайн: дивитись трансляцію вручення української кінопремії
-
18:45Ця пандемія: Netflix випустив документальний серіал про коронавірус
-
18:18Гороскоп на 4 травня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49У NASA показали на відео серйозне зменшення льодовиків на полюсах Землі
-
17:23Святослав Вакарчук привітав Львів з Днем міста: відео
-
16:52Особистий шеф-кухар Дженніфер Лопес розповів про улюблені продукти зірки
-
16:18Які три продукти варто їсти жінкам на будь-якій дієті
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:50Дівчина тижня: провокативна іспанка Сільвія Карузо, яка заводить пікантними фото (18+)
-
15:21Австралійці створили дім мрії на колесах: яскраві фото
-
14:50Зірка Гри престолів встановив світовий рекорд
-
14:19Країна Лавкрафта: трейлер крутого серіалу від творця Пастки
-
13:53Коли вирішив поїсти: епічні фото з домашніми улюбленцями
-
13:20Розкішна Rihanna показала апетитні форми у білизні (18+)
-
12:51Всього після однієї випивки: хлопець шокував мережі своїм виглядом (фото)
-
12:18Чи справді коронавірус викликає безпліддя: відповідь експертів
-
11:51Названо найпопулярнішу помилку при дезінфекції помешкання
-
11:19Як виглядає сучасний дім для пенсіонерів в Японії: фото
-
21:47Як карантин вплинув на сексуальне життя людей з різних країн: пікантне дослідження
-
18:45Ця пандемія: Netflix випустив документальний серіал про коронавірус
-
15:50Дівчина тижня: провокативна іспанка Сільвія Карузо, яка заводить пікантними фото (18+)
-
12:18Чи справді коронавірус викликає безпліддя: відповідь експертів
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 3 травня
-
08:15Дієтологи назвали найкорисніші продукти для сніданку
- 02 травня
-
21:23Що скаже чоловік? Оля Полякова оголила груди на карантинному селфі (18+)
-
18:14Цікаві факти про Джоан Роулінг і Гаррі Поттера, які варто знати кожному фанату
-
15:00Комунальні послуги, пенсії, карантин: нові зміни для українців у травні
-
12:197 домашніх занять, які допоможуть вам зняти напругу та стрес
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 2 травня
- 01 травня
-
21:546 найпоширеніших проблем у сексі: як їх усунути
-
19:05Еволюція гурту Потап і Настя: як змінювалися Олексій Потапенко та Настя Каменських
-
17:00Василю Зінкевичу – 75! Добірка пісень, які співала вся Україна
-
15:00Тіло і простір – 5 книг, які допоможуть знайти своє місце у житті
-
12:50До уваги водіїв: з 1 травня ближнє світло за містом не обов'язкове
-
10:27Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 1 травня
-
07:15Погода в Україні 1 травня: де пройдуть дощі
- 30 квітня
-
21:528 ТАК і НІ хорошого сексу: інструкція для кожної жінки
-
18:35Сам собі перукар: фотодобірка невдалих стрижок, які люди зробили на карантині
-
16:21Як змінилася гаряча бразилійка Ракель Циммерман: фото моделі 18+
-
14:10Нові серіали травня 2020: що варто переглянути цього місяця
-
12:00Говори красиво: 10 українських назв квітів, які милують око
-
10:38Перевірені новини та лише справжні хіти – у додатку Радіо МАКСИМУМ
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: статистика, скільки хворих 30 квітня