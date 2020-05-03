4 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 травня, у світі відзначають неофіційний День Зоряних війн, а також Міжнародний день пожежників. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять День пам’яті мучеників Ісакія, Аполлоса і Кодрата. У народі відзначають Проклів день, коли літні люди проклинали нечисть, а молодь співала весняні пісні біля квітучих дерев

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У понеділок, 4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Сократ, Діонісій, Кондрат, Іван, Олексій, Ісакій, Микола, Максиміан, Филип та Феодор. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

День Зоряних війн

Міжнародний день пожежників

1807 — Франція та Персія уклали Фінкенштайнський договір, який став початком Франко-Перського альянсу проти Великої Британії та Російської імперії.

1838 — культурні діячі зуміли викупити Тараса Шевченка з кріпацької неволі.

1863 — почалось будівництво Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта.

1878 — Томас Алва Едісон вперше показав винайдений ним фонограф у будівлі оперного театру

1904 — США отримали у безстрокове володіння зону Панамського каналу

1904 — в Англії Генрі Ройс і Чарльз Роллс почали виробництво відомих автомобілів під назвою "Роллс-ройс"

1915 — закінчився бій за гору Маківка, який тривав близько тижня і вважається першим великим боєм Українських січових стрільців.

1979 — Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії і першою жінкою на цій посаді.

1986 — зону евакуації навколо Чорнобиля розширили до 30 кілометрів

1990 — Ворошиловград перейменували на Луганськ

ХТО НАРОДИВСЯ 4 травня

1611 — Карло Райнальді, італійський архітектор, один з митців, які допомогли сформувати образ Риму епохи бароко.

1622 — Хуан де Вальдес Леаль, іспанський художник, скульптор та архітектор епохи бароко.

1655 — Бартоломео Крістофорі, італійський музичний майстер, який винайшов фортепіано.

1772 — Фрідріх Арнольд Брокгауз, німецький видавець, засновник видавничої фірми та енциклопедії "Брокгауз".

1825 — Томас Генрі Гакслі, англійський природознавець та зоолог.

1852 — Аліса Лідделл, прототип персонажа Аліси з книги Льюїса Керрола "Аліса в країні чудес".

1889 — Марія Тессейр-Донець, відома українська оперна співачка.

1899 — Фрітц фон Опель, промисловець, ракетний піонер та мотогонщик. Онук Адама Опеля, який виробляв швейні машинки, велосипеди, а також створив компанію "Опель".

1929 — Одрі Хепберн, знаменита американська акторка.

1972 — Майк Дернт (Майкл Раян Прічард - справжнє ім'я), бас-гітарист і бек-вокаліст групи Green Day.

1981 — Даллон Вікс, бас-гітарист та вокаліст групи IdkHow. Колишній учасник груп The Brobecks та Panic! At the Disco.

1988 — Олександр Абраменко, український фристайліст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо черемха почала цвісти, то літо буде теплим і сонячним;

Якщо сьогодні дощова погода, то буде хороший врожай;

Якщо вже з'явився тополиних пух, то пора займатись садівництвом;

Якщо багато щавлю виросло, то найближча зима буде дуже сніжною;

Якщо птахи літають низько, то найближчими днями дощитиме.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна злитись та влаштовувати сварки;

Не можна обзивати когось та вживати нецензурну лексику;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна виходити на вулицю без потреби;

Не можна ходити вранці по росі.

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